Gry za darmo na PS5. Lista TOP 10, które warto ograć

Interesują Was darmowe gry na PS5? Świetnie się składa, bo zagraniczny kanał PlayStation Access przygotował swoje TOP 10 właśnie takich produkcji. Oto tytuły, na które nie wydacie ani grosza, aby zagrać.

1. Astro’s Playroom

Jak widać po powyższym filmie, jest naprawdę różnorodnie. PlayStation Access zaczęło od tytułu, który jest w zasadzie rozbudowanym samouczkiem nowych funkcji, które daje nam PS5. Mowa tutaj oczywiście Astro’s Playroom, z którym powinien się zapoznać każdy zaraz po odpakowaniu konsoli z kartonu.

2. Fortnite

W przygotowanym zestawieniu nie brakuje strzelanin. Jako pierwszą propozycję tego typu wybrano Fortnite, czyli jeden z najpopularniejszych Battle Royale w historii. Ta produkcja od Epic Games przyciąga do siebie graczy w każdym wieku i pięknie pokazuje możliwości Unreal Engine. Jeżeli szukacie czegoś do grania wspólnie ze znajomymi, na pewno będzie to dobry pomysł, ponieważ produkcja wspiera pełny, multi-platformowy cross-play. Swoją drogą, do gry zawita usprawniona grafika.

3. War Thunder

Dla miłośników militariów zdecydowanie warto polecić War Thunder. Jeżeli nie słyszeliście o tym tytule, to naprawdę żałujcie. To gra multiplayer, gdzie zmierzą się ze sobą czołgiści, marynarze i piloci. Tak, ziemia, woda dzielą wspólne pole bitwy. Jest to świetna alternatywa dla World of Tanks, ale i tutaj taktyka będzie grała pierwsze skrzypce.

4. CRSED: F.O.A.D.

Lubicie Battle Royale? To dobrze, bo na tym zestawieniu to nie koniec tego typu produkcji. Kolejną grą „last man standing” na tej liście jest CRSED: F.O.A.D., czyli swego rodzajem PUBG, ale z zestawem supermocy. Bez wątpienia jest to ciekawa alternatywa na obecnej scenie tytułów typu BR, dlatego zachęcamy do sprawdzenia, jeżeli jeszcze nie mieliście takiej przyjemności.

5. Call of Duty Warzone

Idąc dalej w battle-royale’owy las natrafimy na Call of Duty Warzone. Szczerze mówiąc, mogę tę grę polecić każdemu, ponieważ ostatnimi czasy sam namiętnie poświęcam wieczory, biegając po Verdansku. Bardzo podoba mi się tutaj system zdobywania karnetów bojowych, gdzie jesteśmy z sezonu na sezon zarobić tyle waluty, by zakupić je, nie wydając przy tym prawdziwego grosza. Warto wspomnieć, że wersja na konsole PlayStation wspiera myszkę i klawiaturę.

6. Destiny 2

Na kolejnym miejscu znajdziemy Destiny 2, które nie zaczynało jako tytuł F2P. Bez wątpienia ta produkcja pochłonie graczy na dziesiątki godzin. Ogromny, rozbudowany świat, masa przedmiotów i ogrom skilli do odblokowania. Jest to świetny tytuł do grania ze znajomymi, ale osoby lubiące rozgrywkę solo także poczują się tu jak u siebie.

7. Rouge Company

Pozostajemy w tematyce multiplayera. Jeżeli preferujecie widok TPP w strzelanakch, to rozważcie Rouge Company. To dzieło charakteryzuje się niskim progiem wejścia, a na pewno daje sporo satysfakcji. Mimo to, w sieci znajdziemy głosy graczy, które mówią o tym, że produkcja nie jest niczym odkrywczym. W związku z tym nie oczekujcie fajerwerków, ponieważ żadnego zaskoczenia tutaj nie uświadczycie.

8. Final Fantasy XIV Online

Wyjątkiem w tej TOPce jest Final Fantasy XIV Online. To MMO nie posiada modelu biznesowego F2P, jednakże posiada bezpłatny trial, który pozwoli nam grać za darmo aż do osiągnięcia 60 poziomu. Jest to na pewno gratka dla fanów świata tworzonego przez Square Enix. Nie zabraknie tutaj różnych aktywności pobocznych, dlatego nudy tutaj nie powinniśmy doświadczyć.

9. Warframe

Zbliżamy się powoli do końca, jednakże nie oznacza to, że zostały same ochłapy. Na przedostatnim miejscu znajdziemy Warframe, czyli w zasadzie największego konkurenta Destiny 2. Gry posiadają bardzo zbliżone do siebie klimaty fantasy science fiction i cechują się wieloma podobnymi mechanikami. Design postaci i przedmiotów wydaje się też być bardzo tożsamy, więc jeżeli MMO od Bungie przypadło Wam do gustu, to i ten tytuł powinien także.

10. Genshin Impact

Zestawienie zamyka Genshin Impact, które pojawiło się z wielkim hukiem i do dzisiaj cieszy się sporą popularnością. To darmowy tytuł, który swoją stylistyką przypomina The Legend of Zelda: Breath of The Wild. W tym azjatyckim dziele będziemy kompletować kolejne postacie, aby łączyć ich specjalne umiejętności podczas walki. To ogromna gra, gdzie nie zabraknie questów, skilli i przedmiotów do odblokowania.