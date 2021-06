Doczekaliśmy się! Jest polski język do Wiedźmin 3: Edycja Rozszerzona

Wiedźmin 3: Edycja Rozszerzona nareszcie otrzymało spolszczenie. Gracze mogą pobrać polską wersję językową znanej i lubianej modyfikacji.

Enhanced Edition do Dzikiego Gonu to jeden z najpopularniejszych modów do W3 dostępnych na NexusMods. Nanosi on zmiany w paru systemach dostępnych w grze i dodatkowo wprowadza wiele innych, pobocznych zmian.

Do tej pory mod nie posiadał polskiej wersji językowej, co mogło utrudniać rozgrywkę osobom nieznającym dowolnego ze wspieranych języków. W końcu jednak się doczekaliśmy. Wiedźmin 3: Edycja Rozszerzona otrzymało spolszczenie, które pozwoli nam cieszyć się spójną rozgrywką.

Polską wersję językową znajdziecie w tym miejscu. Aby ją zainstalować, po prostu przerzućcie pobrane pliki do folderu z modami Wiedźmina 3 i zastąpcie wymagane pliki. Pamiętajcie tylko, aby zainstalować najbardziej aktualną wersję Enhanced Edition.

A jeśli nie mieliście jeszcze styczności z Enhanced Edition, możecie je pobrać z tej strony. Tak jak wspominałem, to jedna z ciekawszych modyfikacji, które wzbogacają rozgrywkę w Dzikim Gonie.

Dodatkowo warto przypomnieć o innym, wartym uwagi spolszczeniu. Specjalny quest, Pamiętna Noc, również jest już dostępny w języku polskim. Moda wraz z instrukcją instalacji znajdziecie w tym miejscu.