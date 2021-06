Resident Evil Village i Silent Hill. Połączenie tak dobre, że po prostu musiało do niego dojść

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Do Resident Evil Village stworzono modyfikację, która podmienia modele Moroaica zombie na pielęgniarki znane wszystkim graczom serii Silent Hill.

Choć od premiery Resident Evil Village minął już ponad miesiąc, gra w dalszym ciągu jest na fali sporej popularności. Praktycznie nie ma tygodnia, byśmy nie pisali o kolejnych modyfikacjach do tego tytułu tworzonych przez fanów. Tym razem chcemy zapoznać Was z małym, lecz niezwykle pomysłowym modem.

Niejaki Wheezer123 postanowił dodać do ósmej części Residenta pielęgniarki z innego horrorowego cyklu, jakim jest seria Silent Hill. Osoby kojarzące to uniwersum od razu powinny skojarzyć te niezwykle przerażające kreatury. Wielu się ze mną zgodzi, że takie połączenie tych dwóch marek bardzo do siebie pasuje. Jeżeli zdecydujecie się na instalację SH Nurses, nie zobaczycie w grze już zombie, które znajdziemy na początku gry w etapie rozgrywającym się w piwnicy. Zamiast nich zobaczycie wcześniej wspomnianych przeciwników z innego świata.

Do działania tej modyfikacji będziecie musieli pobrać również FluffyQuack Mod Manager. Bez niego nie dodacie tych niezwykle uroczych kobiet do swojej kopii Village. Na szczęście wgrywanie modów przy pomocy tego menadżera jest dziecinnie proste, dlatego każdy powinien sobie bezproblemowo z tym poradzić.

Modyfikację SH Nurses możecie pobrać stąd.