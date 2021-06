Zmiany w CS:GO. Nie zapłacisz, stracisz dostęp do kluczowej zawartości gry

Wczorajsza aktualizacja CS:GO pozbawiła graczy bez konta Prime dostępu do meczy rankingowych i otrzymywania dropów. Oznacza to, że użytkownicy, którzy nie kupili wspomnianego statusu, stracili dostęp do wielu ważnych części produkcji.

Valve z dniem wczorajszym wprowadziło jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji w dziejach Counter Strike’a. Przypomnijmy, że Global Offensive zaczynało jako pełnoprawny, płatny tytuł. W ostatnich miesiącach gra jednak przeszła na model F2P, co drastycznie zwiększyło napływ cheaterów i smurfów na serwerach. W związku z tym w niedawnej aktualizacji znacznie poprawiono system antycheaterski, jednakże twórcy poszli o krok dalej.

Zdecydowano się na pozbawienie darmowych kont możliwości rozgrywania meczy rankingowych. W ramach tego rozwiązania wprowadzono tryb Unranked dla trybów Competetive, Wingman i Danger Zone. Dlatego „darmowi gracze” nie zdobędą już rang. Oprócz tego zostali pozbawieni również ze zdobywania punktów doświadczenia, dropów przedmiotów i medali.

Cóż, ostatnie aktualizacje „kantera” stają się coraz ciekawsze. Nie będę ukrywał, że w moim odczuciu jest to niezwykle kontrowersyjna zmiana. Może to wyglądać tak, jakby była to część planu twórców. W końcu przyciągnęli masę graczy do CS:GO po przejściu na model biznesowy FP2. Teraz Ci nowi użytkownicy muszą wydać 55,99 zł, aby dalej cieszyć się w ten sam sposób grą. Z drugiej strony wydaje się to dobrym rozwiązaniem, ponieważ użytkownicy ze statusem Prime powinni teraz trafiać ponownie na jeszcze mniejszą ilość oszustów.