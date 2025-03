Dziś czas na kody do GTA 3 – Definitive Edition w wersji na Xbox One i Xbox Series X|S! Jeśli uwielbiacie pierwszą trójwymiarową odsłonę GTA, to z pewnością docenicie możliwość wzbogacenia rozgrywki za pomocą cheatów. Niezależnie od tego, czy chcecie zdobyć potężny arsenał, zmienić warunki pogodowe, czy wprowadzić do Liberty City odrobinę chaosu – mamy dla was pełną listę kodów. Przygotujcie się na mnóstwo zabawy i eksperymentowania!

Spis treści:

GTA 3 – nowa era kultowej serii

W 2001 roku świat gier wideo przeszedł prawdziwą rewolucję – na rynek trafiło GTA 3, które na zawsze zmieniło sposób, w jaki postrzegamy otwarte światy. Była to pierwsza odsłona serii w pełnym 3D, oferująca graczom niespotykaną wcześniej swobodę eksploracji ponurego, tętniącego przestępczością Liberty City. Wcielając się w Claude’a – milczącego bohatera zdradzonego przez swoich wspólników – gracze mogli zanurzyć się w mroczny świat mafijnych porachunków, spektakularnych pościgów i bezwzględnych strzelanin. Niezależnie od tego, czy podążali ścieżką fabularną, czy po prostu chcieli siać chaos na własnych zasadach, GTA III dawało niemal nieograniczoną swobodę działania.

Gra nie tylko wyniosła serię na nowy poziom, ale także wyznaczyła standardy dla całego gatunku. Otwarty świat pełen detali, nieliniowa struktura misji oraz satyryczne spojrzenie na amerykańską kulturę stały się znakami rozpoznawczymi marki. Na immersję ogromny wpływ miała także ścieżka dźwiękowa – różnorodne stacje radiowe sprawiały, że Liberty City wydawało się żywym, dynamicznym miejscem. GTA 3 stało się fundamentem dla przyszłych hitów i zapisało się w historii branży jako tytuł, który zdefiniował nowoczesne gry akcji.

Wpisujesz kody do GTA 3? O tym musisz pamiętać

Kusząca perspektywa nieograniczonej amunicji, zmiany pogody na zawołanie i totalnego chaosu na ulicach Liberty City sprawia, że kody do GTA 3 są niezwykle atrakcyjne. Brzmi jak idealny sposób na urozmaicenie rozgrywki, prawda? Zanim jednak zaczniecie wprowadzać cheaty, warto pamiętać, że mogą one mieć swoje konsekwencje. Aktywowanie niektórych kodów może na stałe zablokować osiągnięcia, co dla graczy dążących do pełnego ukończenia gry bywa dużym rozczarowaniem. Nawet jeśli uda wam się ukończyć wszystkie misje, niektóre nagrody mogą pozostać poza waszym zasięgiem.

Jak więc najlepiej podejść do tematu? Rozsądnie! Jeśli chcecie doświadczyć GTA 3 w pełni, spróbujcie najpierw ukończyć grę w klasyczny sposób – bez kodów, bez skrótów i bez ryzyka utraty postępów. Gdy już przejdziecie główną kampanię, wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaszaleć i przetestować, jak daleko można przesunąć granice anarchii w Liberty City. Pamiętajcie – kody mogą dać mnóstwo frajdy, ale warto korzystać z nich świadomie, aby nie zepsuć sobie satysfakcji z rozgrywki!

Wszystkie kody do GTA 3 na Xbox – lista

Poniżej znajdziecie pełną listę kodów do GTA 3 na Xbox One i Xbox Series X|S. Wszystkie kombinacje działają w wersji Definitive Edition, czyli odświeżonej edycji gry, która trafiła na rynek w 2021 roku. Pamiętajcie, że kody muszą być wpisane dokładnie – każdy błąd sprawi, że sekwencję trzeba będzie zacząć od nowa. Na szczęście kombinacje nie są skomplikowane, więc po kilku próbach ich wprowadzanie stanie się intuicyjne. Kto wie, może nawet nauczycie się ich na pamięć i nie będziecie musieli zerkać do poradnika?

Podnoszenie poziomu gwiazdek Wanted – RT, RT, LB, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo

– RT, RT, LB, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo Usunięcie poziomu gwiazdek Wanted – RT, RT, LB, RT, góra, dół, góra, dół, góra, dół

– RT, RT, LB, RT, góra, dół, góra, dół, góra, dół Wszystkie bronie – RT, RT, LB, RT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– RT, RT, LB, RT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Zastrzyk gotówki – RT, RT, LB, LB, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– RT, RT, LB, LB, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Pancerz – RT, RT, LB, LT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– RT, RT, LB, LT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Odnowienie zdrowia – RT, RT, LB, RB, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– RT, RT, LB, RB, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Latające pojazdy – prawo, RT, B, RB, LT, dół, LB, RB

– prawo, RT, B, RB, LT, dół, LB, RB Niewidzialne pojazdy – LB, LB, X, RT, Y, LB, Y

– LB, LB, X, RT, Y, LB, Y Zniszczenie wszystkich pojazdów – LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB

– LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB Zwiększenie umiejętności jazdy – RB, LB, RT, LB, lewo, RB, RB, Y

– RB, LB, RT, LB, lewo, RB, RB, Y Czołg Rhino – B, B, B, B, B, B, RB, LT, LB, Y, B, Y

– B, B, B, B, B, B, RB, LT, LB, Y, B, Y Przyspieszenie gry – Y, góra, prawo, dół, X, LB, LT

– Y, góra, prawo, dół, X, LB, LT Spowolnienie gry – Y, góra, prawo, dół, X, RB, RT

– Y, góra, prawo, dół, X, RB, RT Przyspieszenie czasu – B, B, B, X, X, X, X, X, LB, Y, B, Y

– B, B, B, X, X, X, X, X, LB, Y, B, Y Przebieranie się – prawo, dół, lewo, góra, LB, LT, góra, lewo, dół, prawo

– prawo, dół, lewo, góra, LB, LT, góra, lewo, dół, prawo Wkurzeni przechodnie – dół, góra, lewo, góra, A, RB, RT, LT, LB

– dół, góra, lewo, góra, A, RB, RT, LT, LB Wszyscy przechodnie mają broń – RT, RB, Y, A, LT, LB, góra, dół

– RT, RB, Y, A, LT, LB, góra, dół Przechodnie Cię atakują – dół, góra, lewo, góra, A, RB, RT, LB, LT

– dół, góra, lewo, góra, A, RB, RT, LB, LT Efekty przemocy, gore – LB, B, dół, LB, RB, Y, prawo, LB, A

– LB, B, dół, LB, RB, Y, prawo, LB, A Normalna pogoda – LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y

– LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y Mgła – LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A

– LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A Zachmurzenie – LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X

– LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X Deszcz – LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B

Czy warto wpisywać kody do GTA 3? Pewnie, że tak!

Początkowo kody służyły jako narzędzia dla deweloperów, umożliwiające testowanie różnych mechanik gry jeszcze przed jej premierą. Gdy GTA 3 trafiło na rynek, gracze szybko odkryli ich potencjał, a cheaty stały się nieodłącznym elementem serii. Dzięki nim można spojrzeć na Liberty City z zupełnie nowej perspektywy – zdobyć potężny arsenał, manipulować pogodą czy wprowadzić totalny chaos na ulicach. Co ważne, korzystanie z kodów w trybie dla jednego gracza jest w pełni dozwolone – nie wpływa na innych użytkowników, a jedynie daje możliwość dostosowania zabawy do własnych preferencji.

Nie ma nic złego w używaniu cheatów, o ile nie są wykorzystywane w trybie sieciowym, gdzie mogłyby zakłócać balans rozgrywki i psuć doświadczenie innym graczom. W kampanii fabularnej mogą jednak stanowić spore ułatwienie – pomóc w trudnych misjach, zapewnić przewagę w starciach czy natychmiastowo przywrócić zdrowie w kryzysowej sytuacji. Jeśli natraficie na wyzwanie, które wydaje się nie do przejścia, lub po prostu chcecie poeksperymentować, cheaty to świetne rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy zależy wam na ułatwieniu gry, czy wprowadzeniu do niej odrobiny szaleństwa, kody w GTA 3 gwarantują niezliczone godziny dobrej zabawy!

