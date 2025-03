Przygotowaliśmy dla was wszystkie kody do GTA Vice City na PC i konsole PlayStation oraz Xbox. Na naszej liście znajdziecie niezbędne kody na policje, życie, pancerz, broń i wiele więcej. Nie zabrakło też specjalnych kodów na zachowanie świata gry, dodatkowe funkcje czy nawet zmienianie pogody oraz fizyki. Jest tego sporo, a poniższe kody bez problemu aktywujecie na każdej platformie.

Spis treści:

Pora wrócić do GTA Vice City

Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że GTA Vice City zajmuje specjalne miejsce w waszych gamingowych sercach. Tak jest i w moim przypadku, gdyż mam do tej gry ogromny sentyment. Moja przygoda z GTA w latach 80. zaczęła się jeszcze w przypadku oryginalnej wersji gry na PC. Teraz po latach od premiery możemy cieszyć się Definitive Edition. To nowoczesna wersja z poprawioną grafiką, jakością oświetlenia i mnóstwem innych poprawek. Po wielu patchach gra jest w dobrej formie i to obecnie najlepszy sposób na to, aby ograć ten świetny tytuł.

A ograć jest naprawdę warto, albowiem tytuł nie zestarzał się zbytnio. Zwłaszcza pod względem klimatu i fabuły. Ta ostatnia mocno nawiązuje do klasyków kina gangsterskiego z „Człowiekiem z Blizną” na czele. Jeżeli lubicie ten kultowy film (a także inne, pokrewne produkcje), to nie ma na co zwlekać – gra oferuje historię na najwyższym poziomie. Wszystko to uzupełnia genialny klimat lat 80. z niesamowitym Vice City na czele. Już niedługo ponownie odwiedzimy to miasto, tym razem w GTA VI. Natomiast póki co proponujemy wam wszystkie kody do GTA Vice City na PC i konsole. Te pomogą w usprawnieniu rozgrywki, ułatwieniu, czy po prostu bezkompromisowym sianiu chaosu. Dla niektórych będzie to też skuteczny sposób na uporanie się z niektórymi trudnościami podczas rozgrywki.

Nie ma co przedłużać – łapcie wszystkie kody do GTA Vice City, na kasę, pancerz, bronie i wiele innych.

Konsekwencje wpisywania kodów

Warto wiedzieć, że korzystanie z kodów do GTA Vice City niesie ze sobą pewne konsekwencje. A konkretniej chodzi o to, że uniemożliwiają one zdobywanie osiągnięć i trofeów w grze. Jeżeli zależy wam na wzbogaceniu swojej kolekcji pucharków, to z kodami będzie to niemożliwe. Warto o tym pamiętać, zanim skorzystacie z odnowienia zdrowia czy obniżenia pościgu policji.

Dlatego wszystkich graczy zachęcamy do tego, aby najpierw zdobyli interesujące ich osiągnięcia, a dopiero potem skorzystali z kodów. To pomoże uniknąć niechcianego zawodu, albo zdziwienia pod tytułem „dlaczego ten pucharek nie chce wpaść?”.

Wszystkie kody do GTA Vice City – kasa, zdrowie i inne

Oto pełna lista wszystkich kodów do GTA Vice City na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Wszystkie cheaty zadziałają zarówno z oryginalną wersją gry (np. na PC), jak i edycją Definitive, w którą zapewne gracie już na konsolach nowej generacji. Wybierzcie interesującą was sekcję zależnie od posiadanego sprzętu i… dobrej zabawy!

Kody do GTA Vice City na PC

Poniżej znajdziecie listę kodów do GTA Vice City na PC. Ich wpisywanie jest bardzo proste, a do dyspozycji mamy nasze klawiatury. Podczas rozgrywki wystarczy wklepać odpowiednią kombinację i cieszyć się z odblokowanych korzyści.

Kody na zdrowie i wygląd

Uleczenie HP – ASPINE

Samobójstwo – ICANTTAKEITANYMORE

Tommy robi się grubszy – DEEPFRIEDMARSBARS

Tommy robi się chudszy – PROGRAMMER

Tommy zaczyna się palić – CERTAINDEATH

Losowa zmiana wyglądu bohatera – STILLLIKEDRESSINGUP

Zmiana bohatera – Lance Vance – LOOKLIKELANCE

Zmiana bohatera – Ricardo Diaz – CHEATSHAVEBEENCRACKED

Zmiana bohatera – Hilary King – ILOOKLIKEHILARY

Zmiana bohatera – Phil Cassidy – ONEARMEDBANDIT

Zmiana bohatera w rock’n’rollowca – ROCKANDROLLMAN

Kody na pojazdy w grze

Bloodring Banger 1 – TRAVELINSTYLE

Bloodring Banger 2 – GETTHEREQUICKLY

Hotring Racer, alternatywny wygląd – GETTHEREAMAZINGLYFAST

Larawana (Romero’s Hearse) – THELASTRIDE

Sabre Turbo – GETTHEREFAST

Limuzyna – ROCKANDROLLCAR

Śmieciarka (Trashmaster) – RUBBISHCAR

Wózek golfowy (Gold Caddie) – BETTERTHANWALKING

Hotring Racer – GETTHEREVERYFASTINDEED

Czołg – PANZER

Kody na broń i pancerz

Pancerz – PRECIOUSPROTECTION

Zestaw broni nr 1 – THUGSTOOLS

Zestaw broni nr 2 – PROFESSIONALTOOLS

Zestaw broni nr 3 – NUTTERTOOLS

Kody na zmianę pogody i inne efekty w świecie gry

Zwiększenie poziomu poszukiwań policji – YOUWONTTAKEMEALIVE

Zmniejszenie poziomu poszukiwań policji – LEAVEMEALONE

Pobliskie samochody wybuchają – BIGBANG

Kierowcy zachowują się agresywnie – MIAMITRAFFIC

Wszystkie samochody stają się różowe – AHAIRDRESSERSCAR

Wszystkie samochody stają się czarne – IWANTITPAINTEDBLACK

Niska gwawitacja – COMEFLYWITHME

Poprawa jazdy samochodem – GRIPISEVERYTHING

Cała sygnalizacja świetla świeci na zielono – GREENLIGHT

Samochody unoszą się nad wodą – SEAWAYS

Łodzie latają – AIRSHIP

Widać tylko koła samochodów – WHEELSAREALLINEED

Auta mają wielkie koła – LOADSOFLITTLETHINGS

Przechodnie wsiadają do samochodu gracza – HOPINGIRL

Przechodnie wszystkich atakują – FIGHTFIGHTFIGHT

Przechodnie atakują gracza – NOBODYLIKESME

Kobiety przechodnie otrzymują broń – CHICKSWITHGUNS

Wszyscy przechodnie otrzymują broń – OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS

Słoneczna pogoda – ALOVELYDAY

Średnie zachmurzenie – APLEASANTDAY

Duże zachmurzenie – ABITDRIEG

Mgła – CANTSEEATHING

Burza – CATSANDDOGS

Przyspieszenie upływu czasu – LIFEISPASSINGMEBY / ONSPEED

Kody do GTA Vice City na PlayStation 4 i PlayStation 5

Teraz czas na wszystkie kody do gry w wersji na PS4 i PS5. W tym wypadku kody również należy wpisać podczas rozgrywki, a do tego posłuży nam pad. Pamiętajcie, aby do wpisywania kierunków (np. góra, dół, lewo, prawo), używać strzałek – a nie gałki analogowej!

Kody na zdrowie i wygląd

Odzyskanie zdrowia – R1, R2, kółko, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Samobójstwo – prawo, L2, dół, R1, lewo, lewo, R1, L1, L2, L1

Losowy strój bohatera – prawo, prawo, lewo, góra, L1, L2, lewo, góra, dół, prawo

Zmiana bohatera w Ricardo Diaz – L1, L2, R1, R2, dół, L1, R2, L2

Zmiana bohatera w Ken Rosenberg – prawo, L1, góra, L2, L1, prawo, R1, L1, X, R1

Zmiana bohatera w Sony Forelli – kółko, L1, kółko, L2, lewo, X, R1, L1, X, X

Zmiana bohatera w Phil Cassidy – prawo, R1, góra, R2, prawo, R1, L1, prawo, kółko

Zmiana bohatera w Hilary King – R1, kółko, R2, L1, prawo, R1, L1 X, R2

Zmiana bohatera w Candy Suxx – R2, dół, R1, lewo, prawo, R1, L1, X, L2

Zmiana bohatera w Lance Vance – kółko, L2, lewo, X, R1, L1, X, L1

Auta – kody na pojazdy w grze

Bloodring Banger nr 1 – góra, prawo, prawo, L1, prawo, góra, kwadrat, L2

Bloodring Banger nr 2 – dół, R1, kółko, L2, L2, X, R1, L1, lewo, lewo

Karawana (Romero’s Hearse) – dół, R2, dół, R1, L2, lewo, R1, L1, lewo, prawo

Śmieciarka (Trashmaster) – kółko, R1, kółko, R1, lewo, lewo, R1, L1, kółko, prawo

Sabre Turbo – prawo, L2, dół, L2, L2, X, R1, L1, kółko, lewo

Limuzyna – R2, góra, L2, lewo, lewo, R1, L1, kółko, prawo

Wózek golfowy (Gold Caddie) – kółko, L1, góra, R1, L2, X, R1, L1, kółko, X

Czołg – kółko, kółko, L1, kółko, kółko, kółko, L1, L2, R1, trójkąt, kółko, trójkąt

Hotring Racer – R1, kółko, R2, prawo, L1, L2, X, X, kwadrat, R1

Hotring Racer, inny design – R2, L1, kółko, prawo, L1, R1, prawo, góra, kółko, R2

Broń – kody na broń i pancerz

Zestaw broni nr 1 – R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Zestaw broni nr 2 – R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, dół, lewo

Zestaw broni nr 3 – R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, dół, dół

Pancerz – R1, R2, L1, X, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Kody na zmianę pogody i inne efekty w świecie gry

Zmniejszenie poziomu poszukiwań policji – R1, R1, kółko, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo

Zmniejszenie poziomu poszukiwań policji – R1, R1, kółko, R2, góra, dół, góra, dół, góra, dół

Kierowcy zachowują się agresywnie – R2, kółko, R1, L2, lewo, R1, L1, R2, L2

Wszystkie samochody stają się różowe – kółko, L1, dół, L2, lewo, X, R1, L1, prawo, kółko

Wszystkie samochody stają się czarne – kółko, L2, góra, R1, lewo, X, R1, L1, lewo, kółko

Poprawa jazdy samochodem – trójkąt, R1, R1, lewo, R1, L1, R2, L1

Cała sygnalizacja świetla świeci na zielono – prawo, R1, góra, L2, L2, lewo, R1, L1, R1, R1

Samochody unoszą się nad wodą – prawo, R2, kółko, R1, L2, kwadrat, R1, R2

Auta mają wielkie koła – R1, X, trójkąt, prawo, R2, kwadrat, góra, dół, kwadrat

Przechodnie wsiadają do samochodu gracza – kółko, X, L1, L1, R2, X, X, kółko, trójkąt

Pobliskie samochody wybuchają – R2, L2, R1, L1, L2, R2, kwadrat, trójkąt, kółko, trójkąt, L2, L1

Przechodnie wszystkich atakują – dół, lewo, góra, lewo, X, R2, R1, L2, L1

Przechodnie atakują gracza – dół, góra, góra, góra, X, R2, R1, L2, L2

Niska gwawitacja – trójkąt, kółko, trójkąt, góra, lewo, dół, dół, dół, dół

Kobiety przechodnie otrzymują broń – prawo, L1, kółko, L2, lewo, X, R1, L1, L1, X

Wszyscy przechodnie otrzymują broń – R2, R1, X, trójkąt, X, trójkąt, góra, dół

Słoneczna pogoda – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, trójkąt

Średnie zachmurzenie – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, dół

Duże zachmurzenie – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kwadrat

Mgła – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Burza – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kółko

Widać tylko koła samochodów – trójkąt, L1, trójkąt, R2, kwadrat, L1, L1

Przyspieszenie upływu czasu – trójkąt, góra, prawo, dół, L2, L1, kwadrat

Spowolnienie upływu czasu – trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, R2, R1

Kody do GTA Vice City na Xbox One i Xbox Series X|S

Czas na kody na Xbox One i Xbox Series X|S. Podobnie jak w przypadku PlayStation, tak i tym razem wpiszemy kombinacje na padzie.

Postać – kody na zdrowie i wygląd

Odzyskanie zdrowia – RB, RT, B, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Zmiana bohatera w Lance Vance – B, LT, lewo, A, RB, LB, A, LB

Zmiana bohatera w Ricardo Diaz – LB, LT, RB, RT, dół, LB, RT, LT

Zmiana bohatera w Hilary King – RB, B, RT, LB, prawo, RB, LB A, RT

Zmiana bohatera w Phil Cassidy – prawo, RB, góra, RT, prawo, RB, LB, prawo, B

Zmiana bohatera w Ken Rosenberg – prawo, LB, góra, LT, LB, prawo, RB, LB, A, RB

Zmiana bohatera w Candy SuAA – RT, dół, RB, lewo, prawo, RB, LB, A, LT

Losowy strój bohatera – prawo, prawo, lewo, góra, LB, LT, lewo, góra, dół, prawo

Zmiana bohatera w Sony Forelli – B, LB, B, LT, lewo, A, RB, LB, A, A

Samobójstwo – prawo, LT, dół, RB, lewo, lewo, RB, LB, LT, LB

Auta – kody na pojazdy w grze

Hotring Racer – RB, B, RT, prawo, LB, LT, A, A, X, RB

Hotring Racer, alternatywny wygląd – RT, LB, B, prawo, LB, RB, prawo, góra, B, RT

Karawana (Romero’s Hearse) – dół, RT, dół, RB, LT, lewo, RB, LB, lewo, prawo

Limuzyna – RT, góra, LT, lewo, lewo, RB, LB, B, prawo

Sabre Turbo – prawo, LT, dół, LT, LT, A, RB, LB, B, lewo

Bloodring Banger nr 1 – góra, prawo, prawo, LB, prawo, góra, X, LT

Bloodring Banger nr 2 – dół, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, lewo, lewo

Wózek golfowy (Gold Caddie) – B, LB, góra, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Czołg – B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Śmieciarka (Trashmaster) – B, RB, B, RB, lewo, lewo, RB, LB, B, prawo

Kody na broń i pancerz

Zestaw broni nr 1 – RB, RT, LB, RT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Zestaw broni nr 2 – RB, RT, LB, RT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, dół, lewo

Zestaw broni nr 3 – RB, RT, LB, RT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, dół, dół

Pancerz – RB, RT, LB, A, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Kody na zmianę pogody i inne efekty w świecie gry

Zmniejszenie poziomu poszukiwań policji – RB, RB, B, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo

Zmniejszenie poziomu poszukiwań policji – RB, RB, B, RT, góra, dół, góra, dół, góra, dół

Pobliskie samochody wybuchają – RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB

Kierowcy zachowują się agresywnie – RT, B, RB, LT, lewo, RB, LB, RT, LT

Cała sygnalizacja świetla świeci na zielono – prawo, RB, góra, LT, LT, lewo, RB, LB, RB, RB

Niska gwawitacja – Y, B, Y, góra, lewo, dół, dół, dół, dół

Poprawa jazdy samochodem – Y, RB, RB, lewo, RB, LB, RT, LB

Samochody unoszą się nad wodą – prawo, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

Łodzie latają – AIRSHIP

Widać tylko koła samochodów – Y, LB, Y, RT, X, LB, LB

Auta mają wielkie koła – RB, A, Y, prawo, RT, X, góra, dół, X

Wszystkie samochody stają się różowe – B, LB, dół, LT, lewo, A, RB, LB, prawo, B

Wszystkie samochody stają się czarne – B, LT, góra, RB, lewo, A, RB, LB, lewo, B

Słoneczna pogoda – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

Średnie zachmurzenie – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, dół

Duże zachmurzenie – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Mgła – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

Burza – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B

Przyspieszenie upływu czasu – Y, góra, prawo, dół, LT, LB, X

Spowolnienie upływu czasu – Y, góra, prawo, dół, X, RT, RB

Przechodnie wsiadają do samochodu gracza – B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y

Przechodnie wszystkich atakują – dół, lewo, góra, lewo, A, RT, RB, LT, LB

Przechodnie atakują gracza – dół, góra, góra, góra, A, RT, RB, LT, LT

Kobiety przechodnie otrzymują broń – prawo, LB, B, LT, lewo, A, RB, LB, LB, A

Wszyscy przechodnie otrzymują broń – RT, RB, A, Y, A, Y, góra, dół

Czy warto wpisywać kody?

Jako gracze uwielbiamy korzystać z poradników i śledzić nowości na temat gier, dzięki którym możemy odkrywać ciekawe rzeczy w naszych ulubionych produkcjach. Ale jak to jest z kodami, czy korzystanie z nich jest w porządku? Absolutnie tak – wszak to tylko nasza sprawa, czy w danej grze wykorzystujemy jedynie gameplay’owe mechaniki, czy też posiłkujemy się dodatkowymi narzędziami. Te, czyli kody, zostały notabene wsadzone do gry przez samych jej twórców.

Jeżeli ukończyliście już grę, to kody pozwolą wam na świetną zabawę bez ograniczeń. To również ułatwi eksplorację, sprawdzanie pewnych mechanik czy poszukiwania sekretów. Inni gracze na pewno skorzystają na ułatwieniach w wykonywaniu poszczególnych misji. Niezależnie od potrzeb, kody są dla was i możecie z nich śmiało korzystać.

Źródło: Opracowanie własne