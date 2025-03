Kody do GTA Vice City na PS4 i PS5. Kasa, bronie, pojazdy i nieśmiertelność

Przed wami wszystkie kody do GTA Vice City na PS4 i PS5. Poznajcie najlepsze kombinacje przycisków, które pozwolą wam odblokować kasę, nieśmiertelność, bronie i inne dodatki do gry w wersji na PlayStation. To świetny sposób na zróżnicowanie swojej rozgrywki i odkrycie zupełnie nowych możliwości!

Spis treści:

GTA Vice City, czyli gangsterska przygoda rodem z filmu

Miliony graczy na całym świecie kochają GTA Vice City. Kultowa odsłona legendarnej serii znacząco wpłynęła na gry wideo z otwartym światem, oferując nam nie tylko niesamowity klimat, ale również wybitną historię. To właśnie dlatego tytuł do dziś cieszy się ogromną popularnością i uznaniem. Co więcej, produkcja ta doczekała się również portów na nowsze konsole i wreszcie wersji Ultimate, która poprawia oświetlenie, modele postaci, tekstury i nie tylko. No i jest dostępna na PS4 oraz PS5. A warto pamiętać, że oryginalnie gra była dostępna jeszcze w czasach drugiego PlayStation.

Mimo upływu lat i ponad dwóch dekad na karku, tytuł ten nadal się broni. To niemal idealne GTA w starym stylu, które pozwala nam odwiedzić Vice City lat 80., z genialną muzyką w radio, specyficznym stylem ubioru i fabułą, która niejednokrotnie przywodzi na myśl świetne gangsterskie historie z ekranów kin i telewizorów. To świetna przygoda, która nic nie robi sobie z upływającego czasu. Dlatego tytuł nadal stanowi świetną opcję dla miłośników gier akcji na PlayStation, PC i innych konsolach.

A kody? Te skutecznie urozmaicą naszą zabawę!

Wpisujesz kody? Musisz na to uważać!

Wpisywanie kodów pozwala nam odblokować mnóstwo ciekawych rzeczy i po prostu ułatwić sobie zabawę. Jednak coś za coś – korzystanie z tych ułatwień ma duże konsekwencje przekładające się na brak możliwości ukończenia gry w 100%. Co dokładnie mam na myśli? Chodzi o osiągnięcia, czyli trofea, które zdobywamy na konsolach PlayStation. Jeżeli zależy wam na kolekcjonowaniu pucharków na PS4 i PS5, to kody do GTA Vice City nie są dla was.

Ich wpisywanie skutecznie zablokuje możliwość odblokowywania osiągnięć. Dlatego jeżeli chcieliście dopisać kolejną platynę do swojej kolekcji, to musicie to zrobić bez korzystania z kodów. Twórcy zadbali o to, aby te ułatwienia co prawda były dostępne, ale nie wpływały na zdobywanie prestiżowych osiągnięć. Warto o tym pamiętać!

Wszystkie kody do GTA Vice City

Poniżej znajdziecie listę wszystkich kodów do GTA Vice City na PlayStation – czyli na PS4 i PS5. Aby nawigowanie po liście było łatwiejsze, pogrupowane zostały na kategorie. Tych jest kilka i dotyczą kombinacji przycisków wpływających bezpośrednio na naszą postać (zdrowie, wygląd itp.), dodające uzbrojenie (broń, amunicja), pozwalająca na zmaterializowanie konkretnego pojazdu czy wreszcie na te, które wpływają na świat gry. To najbardziej „otwarta” kategoria, a kody w niej zawarte pozwolą nam na zmianę pogody, zachowań NPC czy nawet kontrolę świateł drogowych na ulicach!

Poniższe kody wymagają od nas korzystania z przycisków R1, R2, L1, R2, krzyżku, kwadratu, trójkąta, kółka oraz D-pada (kierunki lewo, prawo, góra, dół). Jeżeli dany kod zawiera wskazania kierunku, korzystajcie z tych strzałek – nie z gałek!

Kody na zdrowie i zmianę wyglądu

Poniżej znajdziecie kody dotyczące zdrowia naszego bohatera, jak i jego wyglądu. Najważniejszy to oczywiście kod na zdrowie w GTA Vice City. Ta kombinacja nie raz uratuje nam skórę podczas walki. Reszta dotyczy strojów i wyglądu naszej postaci:

Odzyskanie zdrowia – R1, R2, kółko, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Samobójstwo – prawo, L2, dół, R1, lewo, lewo, R1, L1, L2, L1

Losowy strój bohatera – prawo, prawo, lewo, góra, L1, L2, lewo, góra, dół, prawo

Zmiana bohatera w Ricardo Diaz – L1, L2, R1, R2, dół, L1, R2, L2

Zmiana bohatera w Ken Rosenberg – prawo, L1, góra, L2, L1, prawo, R1, L1, X, R1

Zmiana bohatera w Sony Forelli – kółko, L1, kółko, L2, lewo, X, R1, L1, X, X

Zmiana bohatera w Phil Cassidy – prawo, R1, góra, R2, prawo, R1, L1, prawo, kółko

Zmiana bohatera w Hilary King – R1, kółko, R2, L1, prawo, R1, L1 X, R2

Zmiana bohatera w Candy Suxx – R2, dół, R1, lewo, prawo, R1, L1, X, L2

Zmiana bohatera w Lance Vance – kółko, L2, lewo, X, R1, L1, X, L1

Kody na broń i dodatki

Kody na broń do GTA Vice City nie są zbyt liczne. Znajdziemy tutaj tylko 3 zestawy broni z amunicją oraz pancerze. Nie jesteśmy w stanie przywołać konkretnego egzemplarza uzbrojenia – musimy polegać na odgórnie definiowanych zestawach:

Zestaw broni nr 1 – R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Zestaw broni nr 2 – R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, dół, lewo

Zestaw broni nr 3 – R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, dół, dół

Pancerz – R1, R2, L1, X, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Pojazdy – kody na auta w Vice City

Jeżeli chodzi o kody na auta i pojazdy w Vice City, to mamy nieco więcej opcji, niż w przypadku broni. Nadal nie są to wszystkie auta dostępne w grze, ale wybór i tak jest niezły:

Bloodring Banger nr 1 – góra, prawo, prawo, L1, prawo, góra, kwadrat, L2

Bloodring Banger nr 2 – dół, R1, kółko, L2, L2, X, R1, L1, lewo, lewo

Karawana (Romero’s Hearse) – dół, R2, dół, R1, L2, lewo, R1, L1, lewo, prawo

Śmieciarka (Trashmaster) – kółko, R1, kółko, R1, lewo, lewo, R1, L1, kółko, prawo

Sabre Turbo – prawo, L2, dół, L2, L2, X, R1, L1, kółko, lewo

Limuzyna – R2, góra, L2, lewo, lewo, R1, L1, kółko, prawo

Wózek golfowy (Gold Caddie) – kółko, L1, góra, R1, L2, X, R1, L1, kółko, X

Czołg – kółko, kółko, L1, kółko, kółko, kółko, L1, L2, R1, trójkąt, kółko, trójkąt

Hotring Racer – R1, kółko, R2, prawo, L1, L2, X, X, kwadrat, R1

Hotring Racer, inny design – R2, L1, kółko, prawo, L1, R1, prawo, góra, kółko, R2

Zmiana pogody, efekty i zachowanie w GTA Vice City

Prawdziwe szaleństwo rozpoczyna się w przypadku kodów na zmiany w świecie gry. Te pozwalają nam edytować aktualną pogodę, czy zjawiska występujące na mapie. Możemy na przykład zmienić zachowanie kierowców, kolory aut czy zmienić niektóre z innych ich cech, np. wielkość kół. Ważne, że są też kody na policję – te pozwolą nam zwiększyć lub zmniejszyć aktualny poziom poszukiwania. To podobnie jak kody na zdrowie i pancerz może nam ułatwić zabawę:

Zmniejszenie poziomu poszukiwań policji – R1, R1, kółko, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo

Zmniejszenie poziomu poszukiwań policji – R1, R1, kółko, R2, góra, dół, góra, dół, góra, dół

Kierowcy zachowują się agresywnie – R2, kółko, R1, L2, lewo, R1, L1, R2, L2

Wszystkie samochody stają się różowe – kółko, L1, dół, L2, lewo, X, R1, L1, prawo, kółko

Wszystkie samochody stają się czarne – kółko, L2, góra, R1, lewo, X, R1, L1, lewo, kółko

Poprawa jazdy samochodem – trójkąt, R1, R1, lewo, R1, L1, R2, L1

Cała sygnalizacja świetla świeci na zielono – prawo, R1, góra, L2, L2, lewo, R1, L1, R1, R1

Samochody unoszą się nad wodą – prawo, R2, kółko, R1, L2, kwadrat, R1, R2

Auta mają wielkie koła – R1, X, trójkąt, prawo, R2, kwadrat, góra, dół, kwadrat

Przechodnie wsiadają do samochodu gracza – kółko, X, L1, L1, R2, X, X, kółko, trójkąt

Pobliskie samochody wybuchają – R2, L2, R1, L1, L2, R2, kwadrat, trójkąt, kółko, trójkąt, L2, L1

Przechodnie wszystkich atakują – dół, lewo, góra, lewo, X, R2, R1, L2, L1

Przechodnie atakują gracza – dół, góra, góra, góra, X, R2, R1, L2, L2

Niska gwawitacja – trójkąt, kółko, trójkąt, góra, lewo, dół, dół, dół, dół

Kobiety przechodnie otrzymują broń – prawo, L1, kółko, L2, lewo, X, R1, L1, L1, X

Wszyscy przechodnie otrzymują broń – R2, R1, X, trójkąt, X, trójkąt, góra, dół

Słoneczna pogoda – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, trójkąt

Średnie zachmurzenie – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, dół

Duże zachmurzenie – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kwadrat

Mgła – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Burza – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kółko

Widać tylko koła samochodów – trójkąt, L1, trójkąt, R2, kwadrat, L1, L1

Przyspieszenie upływu czasu – trójkąt, góra, prawo, dół, L2, L1, kwadrat

Spowolnienie upływu czasu – trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, R2, R1

Jak wpisywać kody do GTA Vice City na PlayStation?

Wpisywanie kodów do GTA Vice City na PS4 i PS5 jest bardzo proste – nie wymaga od nas korzystania z żadnych akcesoriów, jak np. telefon z GTA IV, w którym wpisywaliśmy odpowiedni numer. Zamiast tego podczas rozgrywki wystukujemy odpowiednią kombinację przycisków na kontrolerze naszej konsoli. Ważne, aby robić to podczas rozgrywki, a nie np. w menu pauzy. Tylko podczas aktywnej gry będziemy mogli aktywować interesujący nas kod i wcielić go w życie.

Oczywiście pamiętajcie o tym, aby dokładnie wciskać przyciski odpowiadające interesującej nas kombinacji. Każda pomyłka sprawia, że musimy zaczynać od początku i wpisać całą kombinację bezbłędnie. Poszczególne kody nie są na szczęście zbyt trudne, dlatego z pewnością poradzicie sobie z ich wprowadzaniem podczas zabawy. A warto, bo wiele spośród powyższych kodów znacząco ułatwia zabawę i pozwoli nam spędzić kolejne godziny z tą genialną produkcją.

Po co grać na kodach?

Czy gra na kodach ma sens? Na pewno wiemy już, że korzystanie z kodów w GTA Vice City uniemożliwi nam zdobywanie trofeów na PlayStation. Z drugiej strony specjalne modyfikacje i dodatki bardzo ułatwiają rozgrywkę, dzięki czemu ta będzie dla wielu osób przyjemniejsza. Jeżeli macie problem z uporaniem się z niektórymi zadaniami, to kody jak najbardziej są dla was. Ostatecznie gry mają sprawiać nam radość i frajdę, a nie frustrację. W korzystaniu z kodów w rozgrywce dla jednego gracza nie ma nic złego.

Tym bardziej, gdy ukończyliście już tytuł i po prostu chcecie się pobawić. W ten sposób kody ułatwią nam zdobywanie konkretnych pojazdów, niwelowanie poziomu pościgu policji czy odnowią nam cenne zdrowie. To pomocne podczas eksploracji świata i prób odkrywania jego sekretów. A doskonale wiemy, ze w serii GTA rzeczy do odnalezienia jest mnóstwo.

