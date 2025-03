Kody do GTA San Andreas na PC. Kasa, życie, amunicja

Dzisiaj mamy dla was coś wyjątkowego. Oto wszystkie kody do GTA San Andreas na PC. Pełna lista zawiera wszystkie kody na życie, pojazdy, kasę, policje i wiele więcej. Macie okazję sprawić, że w Los Santos i pozostałych miastach zapanuje prawdziwy chaos. Gotowi?

Spis treści:

Uliczny klasyk, czyli GTA San Andreas

Jaka jest najlepsza odsłona serii Grand Theft Auto w historii? Dla wielu osób odpowiednim wyborem będzie San Andreas. Ta mająca już ponad 20 lat na karku gra wciąż przyciąga mnóstwo osób, chcących poczuć wyjątkowy klimat lat 90. Po raz pierwszy w historii serii (i na dobre jedyny), mogliśmy w ramach jednej odsłony odwiedzić aż 3 duże miasta. Były to odpowiedniki Los Angeles, Las Vegas i San Francisco. Każde z miast miało własną charakterystykę i ciekawe, wyjątkowe wręcz punkty. Co ciekawe, twórcy zadbali też o elementy rodem z gier RPG. Nasz bohater może trenować, zyskiwać mięśnie i kondycję. Gra jest ogromna i bardzo zróżnicowana w porównaniu do poprzedniczek. Poprzeczka została ustawiona wysoko, ale twórcy i tak dali radę przeskoczyć ją o kilka długości. To klasyk, który mimo upływu ponad dwóch dekad nadal zasługuje na uwagę. Tym bardziej, gdy teraz dostępna jest wersja Definitywna z poprawioną grafiką i usprawnionymi mechanikami.

Na pewno nie możemy pominąć też historii. Fabuła opowiada losy CJ-a. młodego chłopaka, który wraca do rodzinnego miasta po tych, gdy ktoś zamordował jego matkę. Poszukiwania zabójcy zmienią się w istny rollercoaster zwrotów akcji i szalonych misji, w ramach których będą pościgi, wybuchy, wojny gangów, a nawet inwazja na wojskowy ośrodek badawczy. Nie przesadzę twierdząc, że to nadal najbardziej odjechana odsłona w historii serii. Tym bardziej, gdy wykorzystamy kody — rozwałka będzie jeszcze większa!

Wpisujesz kody do GTA San Andreas na PC? Na to uważaj

Przed wpisywaniem kodów warto pamiętać o jednym. Kody do GTA San Andreas na PC uniemożliwiają nam zdobywanie osiągnięć. Jeżeli zależy wam na zdobywaniu pucharków czy innych trofeów, to korzystanie z cheatów skutecznie wam to uniemożliwi. Warto o tym pamiętać, żeby potem nie spotkała nas przykra niespodzianka. Dlatego warto najpierw bez kodów zdobyć to, na czym nam zależy, a dopiero potem przystąpić do wpisywania przedstawionych poniżej kombinacji.

Wszystkie kody do GTA San Andreas na PC

Poniżej znajdziecie listę wszystkich kodów do GTA San Andreas na PC. Ich wpisywanie jest bardzo proste. Wystarczy wpisać daną kombinację na klawiaturze podczas rozgrywki. Warto pamiętać, że musimy to zrobić w samej grze, a nie w menu pauzy i tym podobne. Każda kombinacja musi zostać wprowadzona w całości poprawnie. Pomyłka oznacza, że musimy zacząć wpisywanie od nowa.

Uwaga — niektóre kody posiadają dwa warianty. W razie, gdyby pierwszy nie działał (np. z wersją Definitive Edition), spróbujcie wpisać ten drugi.

Kody na zdrowie, kasę i statystyki

Poniżej znajdziecie sporo bardzo użytecznych kodów, które pozwolą nam choćby na podreperowanie zdrowia naszego bohatera. Najbardziej klasyczny to kod na zdrowie, pancerz i kasę, czyli HESOYAM. Nie brak też super-skoku czy podreperowania naszych statystyk. GTA San Andreas posiada elementy quas-RPG, dlatego przy pomocy kodów możemy zwiększyć nasze mięśnie czy respekt. Ach, gdyby w życiu też tak się dało…

Pełne zdrowie, pancerz i 250 tys. dol. (jeśli jesteśmy w pojeździe, zostanie on naprawiony) – HESOYAM

Odporność na pistolety – BAGUVIX

Nieograniczone zasoby powietrza pod wodą – CVWKXAM

Super-skok – KANGAROO

Super-ciosy – IAVENJQ

Tryb Adrenaliny (wolniejszy upływ czasu, mocniejsze ciosy) (*) – ANOSEONGLASS [MUNASEF]

Samobójstwo – GOODBYECRUELWORLD [SZCMAWO]

Wrogie gangi atakują gracza – BAGOWPG

Maksymalny Respekt – WORSHIPME [OGXSDAG]

Maksymalny seksapil – HELLOLADIES [EHIBXQS]

Maksymalne mięśnie – BUFFMEUP [JYSDSOD]

Maksymalny tłuszcz – BTCDBCB

Brak mięśni, brak tłuszczu – KVGYZQK

Usuwa głód – AEDUWNV

Kody na policję

Oczywiście kody do GTA San Andreas to również kody na policję. W tym wypadku opcji jest kilka, możemy zniwelować poziom pościgu, czy nawet ustawić ten najwyższy.

Dwie gwiazdki – TURNUPTHEHEAT [OSRBLHH]

Usuwa wszystkie gwiazdki – TURNDOWNTHEHEAT [ASNAEB]

Poziom poszukiwania nie będzie się zwiększał – TESTEDUCATIONALSKILLS [AEZAKMI]

Sześć gwiazdek – BRINGITON [LJSPQK]

Broń – kody na pistolety i nie tylko

Podobnie jak w przypadku GTA Vice City, tak i tym razem możemy wpisać kody dające nam dostęp do konkretnej grupy broni. Są 3, dodatkowo możliwe jest aktywowanie nieskończonej amunicji czy zwiększenie swoich statystyk.

Najwyższy poziom umiejętności dla każdej z broni – PROFESSIONALKILLER [NCSGDAG]

Wszystkie bronie, grupa 1 – LXGIWYL

Wszystkie bronie, grupa 2 – PROFESSIONALSKIT [KJKSZPJ]

Wszystkie bronie, grupa 3 – UZUMYMW

Nieskończona amunicja, bez przeładowywania – FULLCLIP [WANRLTW]

Kody na czas

Niestety, w ten sposób nie zyskamy więcej czasu wolnego w prawdziwym życiu. Możemy jednak wpłynąć na szybkość upływu czasu w grze, a nawet zrobić zachód słońca.

Wolniejszy upływ czasu – SLOWITDOWN [LIYOAAY]

Szybszy upływ czasu – SPEEDITUP [PPGWJHT]

Szybszy zegar – YSOHNUL

Zachód słońca, godzina 21:00 – OFVIAC

Zawsze północ – NIGHTPROWLER [XJVSNAJ]

Wolniejszy upływ czasu – BOOOOORING

Szybszy upływ czasu – ONSPEED

Pogoda

Jaką pogodę najbardziej lubicie? W GTA San Andreas ustawicie taką, na jaką macie ochotę.

Lekkie słońce – AFZLLQLL

Słoneczna pogoda – ICIKPYH

Słoneczna pogoda – PLEASANTLYWARM

Upał – TOODAMNHOT

Mgła – CFVFGMJ

Zachmurzenie – ALNSFMZO

Deszcz – AUIFRVQS

Burza – MGHXYRM

Burza piaskowa – CWJXUOC

Kody na pojazdy – auta i inne

Wybór aut i innych pojazdów w GTA San Andreas jest spory. Dlatego możemy skorzystać z wielu kodów dających nam do nich dostęp. Uwaga, prawdziwą perełkę stanowi kultowy jetpack.

Quad – FOURWHEELFUN [AKJJYGLC]

Caddy – RZHSUEW

Hotring Racer 1 – VROCKPOKEY [PDNEJOH]

Hotring Racer 2 – VPJTQWV

Rancher – JQNTDMH

Bloodring Banger – OLDSPEEDDEMON [CQZIJMB]

Stretch – CELEBRITYSTATUS [KRIJEBR]

Romero – WHERESTHEFUNERAL [AQTBCODX]

Trashmaster – TRUEGRIME [UBHYZHQ]

Bulldozer – ITSALLBULL [EEGCYXT]

Czołg – AMOMHRER

Monster-Truck – MONSTERMASH [AGBDLCID]

Rhino – AIWPRTON

Vortex – KGGGDKP

Jetpack – ROCKETMAN

Spadochron – AIYPWZQP

Hunter – OHDUDE

Stunt Plane – FLYINGTOSTUNT [URKQSRK]

Hydra – JUMPJET

Co więcej, dostępne są również kody wpływające na charakterystykę naszych aut, ich zachowanie i tym podobne:

Wielki skoki na BMX-ie – CJPHONEHOME [JHJOECW]

Maksymalny poziom umiejętności dla wszystkich pojazdów – NATURALTALENT

Perfekcyjne prowadzenie – STICKLIKEGLUE [PGGOMOY]

Auta mogą latać – CHITTYCHITTYBANGBANG [RIPAZHA]

Auta odlatują po uderzeniu – BUBBLECARS [BSXSGGC]

Posiadany samochód jest niezniszczalny, inne wybuchają po uderzeniu (Smash’n Boom) – JCNRUAD

Wszystkie samochody w pobliżu eksplodują – CPKTNWT

Swobodne celowanie podczas jazdy autem – OUIQDMW

Wszystkie samochody mają nitro – SPEEDFREAK [COXEFGU]

Wszystkie taksówki mają nitro – VKYPQCF

Łodzie mogą latać – FLYINGFISH [AFSNMSMW]

Zmień warunki na drodze

Macie ochotę na zmianę zachowania ruchu ulicznego czy spawnowanych aut? Nie ma problemu — poniżej znajdziecie odjechane kody na środowisko gry:

Tylko zielone światła – ZEIIVG

Niewidzialne samochody – WHEELSONLYPLEASE [XICWMD]

Mniejszy ruch na drogach – GHOSTTOWN [THGLOJ]

Agresywni kierowcy – YLTEICZ

Szybsze samochody na ulicach – VQIMAHA

Tylko różowe samochody – LLQPFBN

Tylko czarne samochody – IOWDLAC

Tylko samochody z farm (traktory, kombajny) – FVTMNBZ

Tylko samochody i piesi z farm – BMTPWHR

Tylko drogie samochody – EVERYONEISRICH [GUSNHDE]

Tylko tanie samochody – EVERYONEISPOOR [BGKGTJH]

Kody na NPC

Na koniec kody, dzięki którym zmienimy zachowanie i cechy NPC. Możemy sprawić, że wszyscy będą uzbrojeni, albo zaczną się wzajemnie atakować. To doprowadzi do istnego chaosu, co… będzie całkiem ciekawe.

Tryb karnawału, z rzadkimi pojazdami (*) – CRAZYTOWN [PRIEBJ]

Wszyscy są uzbrojeni (*) – FOOOXFT

Piesi atakują gracza wyrzutniami rakiet (*) – BGLUAWML

Piesi atakują się wzajemnie (*) – AJLOJYQY

Cywile niszczą miasto (jak w misji Riot) – STATEOFEMERGENCY [IOJUFZN]

Gracz może rekrutować dowolne osoby (otrzymają wyrzutnie rakiet) – ROCKETMAYHEM [ZSOXFSQ]

Gracz może rekrutować dowolne osoby (otrzymają pistolet 9 mm) – SJMAHPE

Tylko członkowie gangów na ulicach – ONLYHOMIESALLOWED [MROEMZH]

Gangi kontrolują ulice – BIFBUZZ

Gracz jest otoczony przez prostytutki – BEKKNQV

Wszędzie spotkać można sobowtóry Elvisa – BLUESUEDESHOES

Plażowa impreza (*) – LIFESABEACH [CIKGCGX]

Tryb Ninja, wszyscy przechodnie to ninja – NINJATOWN [AFPHULTL]

Czy warto wpisywać kody do GTA San Andreas na PC?

Wpisywanie kodów do gry to sprawa każdego z nas i nie ma co krytykować graczy, którzy lubią taką formę pomocy. Dla jednych przechodzenie gry z kodami nie jest opcją, a inni potrzebują takiej pomocy do poradzenia sobie z trudniejszymi etapami. I nie ma w tym nic złego! Dzięki temu możemy oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu. Ostatecznie gra powinna sprawiać nam radość, prawda?

Jednak kody do GTA San Andreas docenią również doświadczeni gracze. Na przykład po przejściu gry, gdy będziemy chcieli odkryć sekrety czy po prostu pobawić się na dużej i zróżnicowanej mapie. Kody wiele spraw ułatwią, a także pozwolą na niczym nieskrępowane sianie zniszczenia.

