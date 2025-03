Kody do GTA Vice City na Xbox One i Series X|S. Kasa, amunicja, auta i wiele innych

Przed wami najlepsze kody do GTA Vice City na Xbox One i Xbox Series X|S. Jeżeli posiadacie nową wersję kultowej gry akcji od Rockstar Games, to cheaty pozwolą wam odblokować mnóstwo nowej zawartości i ułatwić sobie zabawę. Kody na życie, broń, pojazdy i wiele innych – oto pełna lista, która przyda się podczas rozgrywki. Gigantyczna rozwałka gwarantowana!

GTA Vice City – klasyka gatunku gier akcji

Do dziś pamiętam moment, w którym po raz pierwszy odpaliłem GTA Vice City. Tytuł robił ogromne wrażenie i pod wieloma względami przewyższał to, co widzieliśmy w czasach GTA III. Poprawiona oprawa, kolory, zupełnie inny klimat i realia – a na dodatek charakterystyczny główny bohater, który wreszcie otrzymał głos. Tak, to było coś – twórcy wreszcie przygotowali coś, o czym gracze marzyli od dawna. To pełnoprawna produkcja przenosząca klimat i historie znane z filmów gangsterskich do świata gier wideo. Oczekiwaliśmy tego i otrzymaliśmy w zasadzie w wymarzonej postaci. Czy mogło być lepiej? Na tamte czasy chyba nie. Gra ewidentnie była inspirowana takimi dziełami, jak Człowiek z Blizną i wywarła ogromny wpływ na gaming.

Jednak nawet mimo wielu lat od premiery wciąż możemy poznać grę na nowo. Na pewno pomoże w tym jej Edycja Definitywna, która cieszy oko lepszą grafiką i wieloma usprawnieniami rozgrywki. To jednak nie wszystko, bo podczas zabawy możemy skorzystać z pewnych sztuczek. Kody do GTA Vice City pozwolą wpływać na rozgrywkę, ułatwiając ją lub stwarzając kompletny chaos na mapie. To od nas zależy, czy jedynie zwiększymy swoje zdrowie, a może sprawimy, że będzie nas ścigać cała armia. Zabawa jest przednia!

Przyznacie chyba, że ta odsłona zasługuje na znacznie więcej miejsca, prawda? Dlatego zapraszamy was do naszego tekstu retro, w którym wspominamy genialne GTA Vice City. Tam przypominamy wam ten świetny tytuł sprzed lat, który wywarł ogromny wpływ na świat gier wideo i produkcje z otwartym światem. Rockstar Games odwaliło kawał genialnej roboty, którą kontynuują od lat. Tym bardziej cieszy fakt, że nadal tak wiele osób chce wracać do tej udanej produkcji.

Chcesz wpisywać kody do GTA Vice City? Na to musisz uważać

Przed wpisywaniem kodów do GTA Vice City na Xbox, PC i PlayStation warto pamiętać o jednej rzeczy. Wpisywanie kodów uniemożliwia nam zdobywanie trofeów, osiągnięć i tym podobnych. Jeżeli lubicie kończyć gry na 100% i cieszy was zdobywanie wszystkich osiągnięć, to niestety – kody wam to skutecznie uniemożliwią. Warto mieć to w pamięci przed rozgrywką, aby sobie jej przypadkiem nie zepsuć.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zdobyć wszystkie trofea, a dopiero potem skorzystać z kodów. Raz zdobyty pucharek czy osiągnięcie nigdy nie zostaną nam zabrane, dlatego po fakcie używanie kodów jest w pełni bezpieczne.

Najlepsze kody do GTA Vice City na Xbox One i Series X|S

Poniżej znajdziecie wszystkie kody w GTA Vice City. Wśród nich znajdziecie zarówno te ułatwiające grę (np. kody na zdrowie, pancerz czy bronie), a także pozwalające na personalizację wyglądu postaci, przywoływanie konkretnych modeli aut i wiele innych. Nie zabrakło też kodów na zmianę funkcjonowania świata gry, choćby pogody, zachowań NPC czy sterowanie autami. Wreszcie są dostępne również kody na policję. Dzięki nim zwiększymy lub zmniejszymy poziom pościgu stróżów prawa.

Jak wpisywać kody do GTA Vice City? Nic prostszego – podczas rozgrywki wpisujecie odpowiednią kombinację na padzie konsoli. Wystarczy wystukać dane przyciski, aby kod się aktywował. Pamiętajcie jednak, żeby robić to podczas gry, a nie np. w menu pauzy. Co więcej, musicie być dokładni. Każda pomyłka sprawi, że kod trzeba będzie wpisywać od początku. Do wpisywania kodów musicie korzystać z przycisków A, B, Y, X, bumperów RB, RT, LB, LT oraz krzyżaka – przyciski krzyżaka są oznaczone w kodach jak kierunki, czyli góra, dół, lewo i prawo. Nie korzystajcie z gałek!

Kody na zdrowie i nie tylko

Na początek chyba najważniejszy kod w historii całej serii GTA – kod na zdrowie. Jak sama nazwa wskazuje, ten pozwoli nam odzyskać utracone HP, co przyda się podczas walki i nie tylko. Reszta cheatów umożliwia zmianę wyglądu naszej postaci, a nawet przybrać skórkę innych bohaterów.

Odzyskanie zdrowia – RB, RT, B, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Zmiana bohatera w Lance Vance – B, LT, lewo, A, RB, LB, A, LB

Zmiana bohatera w Ricardo Diaz – LB, LT, RB, RT, dół, LB, RT, LT

Zmiana bohatera w Hilary King – RB, B, RT, LB, prawo, RB, LB A, RT

Zmiana bohatera w Phil Cassidy – prawo, RB, góra, RT, prawo, RB, LB, prawo, B

Zmiana bohatera w Ken Rosenberg – prawo, LB, góra, LT, LB, prawo, RB, LB, A, RB

Zmiana bohatera w Candy SuAA – RT, dół, RB, lewo, prawo, RB, LB, A, LT

Losowy strój bohatera – prawo, prawo, lewo, góra, LB, LT, lewo, góra, dół, prawo

Zmiana bohatera w Sony Forelli – B, LB, B, LT, lewo, A, RB, LB, A, A

Samobójstwo – prawo, LT, dół, RB, lewo, lewo, RB, LB, LT, LB

Broń, pancerz i amunicja

Tutaj mała kategoria, bo zawierająca ledwie 4 kody – trzy zestawy broni oraz pancerz. Ten ostatni to dodatkowy pasek pozwalający na przyjęcie większej liczby obrażeń. Jak sami widzicie, nie możemy wpisywać kodów na konkretne uzbrojenie, pozostają nam tylko gotowe zestawy wraz z amunicją.

Zestaw broni nr 1 – RB, RT, LB, RT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Zestaw broni nr 2 – RB, RT, LB, RT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, dół, lewo

Zestaw broni nr 3 – RB, RT, LB, RT, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, dół, dół

Pancerz – RB, RT, LB, A, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

Najlepsze kody na pojazdy w GTA Vice City

Czym byłaby seria GTA bez aut (i np. czołgu)? Dlatego kody do GTA Vice City pozwalają na również na spawnowanie interesującego nas pojazdu. Do wyboru mamy kilka modeli, wśród których znajdziemy bardzo szybkie wyścigówki, limuzynę, a nawet wspomniany czołg. To tak w razie, gdybyście mieli ochotę na prawdziwą rozwałkę!

Hotring Racer – RB, B, RT, prawo, LB, LT, A, A, X, RB

Hotring Racer, alternatywny wygląd – RT, LB, B, prawo, LB, RB, prawo, góra, B, RT

Karawana (Romero’s Hearse) – dół, RT, dół, RB, LT, lewo, RB, LB, lewo, prawo

Limuzyna – RT, góra, LT, lewo, lewo, RB, LB, B, prawo

Sabre Turbo – prawo, LT, dół, LT, LT, A, RB, LB, B, lewo

Bloodring Banger nr 1 – góra, prawo, prawo, LB, prawo, góra, X, LT

Bloodring Banger nr 2 – dół, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, lewo, lewo

Wózek golfowy (Gold Caddie) – B, LB, góra, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Czołg – B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Śmieciarka (Trashmaster) – B, RB, B, RB, lewo, lewo, RB, LB, B, prawo

Kody na policje, pogodę i zachowanie świata gry

Na koniec największa grupa kodów, która jest dość ogólna. Te cheaty wpływają na świat gry. Pozwalają zmieniać pogodę, zachowanie NPC, aut i wiele innych. Możemy np. ustawić wszystkie światła drogowe na zielone, eksplodować pobliskie auta czy ustawić niską grawitację. Bardzo ważne są też kody na policję, dzięki którym zmienimy zachowanie stróżów prawa. Możemy skasować gwiazdki pościgu (ułatwia zabawę), czy też wysłać przeciwko nam wszystkie jednostki specjalne – to dopiero chaos.

Zmniejszenie poziomu poszukiwań policji – RB, RB, B, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo

Zmniejszenie poziomu poszukiwań policji – RB, RB, B, RT, góra, dół, góra, dół, góra, dół

Pobliskie samochody wybuchają – RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB

Kierowcy zachowują się agresywnie – RT, B, RB, LT, lewo, RB, LB, RT, LT

Cała sygnalizacja świetla świeci na zielono – prawo, RB, góra, LT, LT, lewo, RB, LB, RB, RB

Niska gwawitacja – Y, B, Y, góra, lewo, dół, dół, dół, dół

Poprawa jazdy samochodem – Y, RB, RB, lewo, RB, LB, RT, LB

Samochody unoszą się nad wodą – prawo, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

Łodzie latają – AIRSHIP

Widać tylko koła samochodów – Y, LB, Y, RT, X, LB, LB

Auta mają wielkie koła – RB, A, Y, prawo, RT, X, góra, dół, X

Wszystkie samochody stają się różowe – B, LB, dół, LT, lewo, A, RB, LB, prawo, B

Wszystkie samochody stają się czarne – B, LT, góra, RB, lewo, A, RB, LB, lewo, B

Słoneczna pogoda – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

Średnie zachmurzenie – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, dół

Duże zachmurzenie – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Mgła – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

Burza – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B

Przyspieszenie upływu czasu – Y, góra, prawo, dół, LT, LB, X

Spowolnienie upływu czasu – Y, góra, prawo, dół, X, RT, RB

Przechodnie wsiadają do samochodu gracza – B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y

Przechodnie wszystkich atakują – dół, lewo, góra, lewo, A, RT, RB, LT, LB

Przechodnie atakują gracza – dół, góra, góra, góra, A, RT, RB, LT, LT

Kobiety przechodnie otrzymują broń – prawo, LB, B, LT, lewo, A, RB, LB, LB, A

Wszyscy przechodnie otrzymują broń – RT, RB, A, Y, A, Y, góra, dół

Czy warto używać kodów? Sprawa jest prosta

Tak naprawdę nikt nie zaleca ani nie zabrania korzystania z kodów. To od nas zależy, czy postanowimy skorzystać z tych charakterystycznych „ułatwień” przygotowanych przez twórców. Ostatecznie gdyby ci nie chcieli, abyśmy je wykorzystywali, to kody zostałyby skasowane z finalnej wersji gry. A w rzeczywistości trafiły zarówno do oryginalnej wersji, jak również edycji odświeżonej po latach od premiery. Wniosek? Jeżeli macie ochotę na wprowadzenie diametralnych zmian w swojej rozgrywce, to śmiało – kody są dla was i nie nie zastanawiajcie się, tylko bierzcie śmiało.

Tym bardziej, że dla niektórych rozgrywka może po prostu stanowić problem. Jeżeli chcecie bez problemów ukończyć główny wątek i cieszyć się z poznawania historii, to kody na życie czy obniżenie poziomu pościgu może wam nie jeden raz uratować skórę. Choćby z tego powodu warto z nich skorzystać, jeżeli zależy wam na bezstresowym ukończeniu historii fabularnej w grze. Co więcej, z kodów chętnie skorzystają też bardziej doświadczeni gracze – na przykład ci, którzy chcą poznać wszystkie sekrety świata gry. Cheaty umożliwiają łatwiejszą eksplorację, czy nawet nowy rodzaj zabawy. Wpływanie na światła drogowe, kierowanie pojazdami i nie tylko to idealny przepis na niczym nieskrępowaną rozwałkę. A seria GTA przecież nas do tego zachęca – dlatego kody do GTA Vice City warto znać.

