Dragon Age: The Veilguard było w PS Plus, a teraz trafi do Xbox Game Pass? EA kontraatakuje

EA faktycznie kontratakuje z Dragon Age: The Veilguard, które zawiodło oczekiwania graczy (i samego wydawcy), dodając grę do PS Plus, a teraz nawet i do Xbox Game Pass. Podobno.

Smutne niestety jest to, że nawet w formie prezentu jako część oferty najtańszego planu PlayStation Plus Dragon Age: The Veilguard zawiodło, bo zaskakująco mało osób w ogóle zechciało zagrać w tego RPG-a. Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, Electronic Arts chce wrzucać grę gdzie się da, na przykład do Xbox Game Pass. Jeśli więc nie macie konsoli PlayStation, ale za to chętnie ogralibyście najnowsze DA, możecie to zrobić o wiele taniej. Warto się przygotować, choć na razie plotki te nie zostały jeszcze potwierdzone.

Dragon Age: The Veilguard i hit EA w Xbox Game Pass?

Jak donosi serwis Pure Xbox w Xbox Store pojawiły się dwie nowe karty produktów, które wskazują na kolejne nowości w XGP. Jedna z nich dotyczy Dragon Age: The Veilguard ze wzmianką o wersji „PC Game Pass”, co jednoznacznie wskazuje na pojawienie się gry w ramach abonamentu. Nie oznacza to, że chodzi tylko i wyłącznie o wersję PC, bo najpewniej cała gra trafi do Xbox Game Pass również na konsole.

Drugą grą, która już niedługo mogłaby zasilić cyfrową subskrypcję Microsoftu, jest inny niedawny hit AAA, czyli EA Sports FC 25. Tu również w Xbox Store widać „PC Game Pass” w tytule. I jest to osobna karta produktu, raczej niezwiązana z darmowym trialem gry do sprawdzenia w ramach EA Play. Zresztą, poprzednie części zawsze trafiały do abonamentu w pełnej wersji w okolicach maja, więc teraz będzie zapewne podobnie.

Niektórych zaskakiwać może Dragon Age: The Veilguard, RPG AAA mający premierę mniej niż pół roku temu. Gra już wcześniej pojawiła się jednak w PS Plus Essential, więc wyraźnie wydawca chce za pomocą ofert abonamentowych podbić wokół niej zainteresowanie. Dlatego jej rychły debiut w XGP wydaje się niemal pewny.

Źródło: Pure Xbox