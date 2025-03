Kody do GTA San Andreas na PlayStation 4 i 5. Kasa, życie, auta i wiele innych

Spis treści:

GTA San Andreas – przeżyjmy to jeszcze raz

Nie da się przejść obojętnie wobec tego, jaki wpływ na gry wideo wywarło GTA San Andreas. Produkcja była swego rodzaju domknięciem trylogii Grand Theft Auto po wejściu w erę 3D. Po rewolucyjnym GTA 3 i genialnym Vice City przyszedł czas na kolejną zmianę realiów. Tym razem weszliśmy do świata gangów i ulicznych walk o wpływy, władzę i pieniądze. Lata 90. do których się przenieśliśmy, szokowały rozmachem i klimatem. Nasz bohater CJ powrócił w rodzinne strony do Los Santos, jednak kojarzone przez niego osiedle było jedynie ułamkiem tego, co mieliśmy odwiedzić. Szybko wyrywamy się z objęć Los Santos, aby udać się w dalszą tułaczkę, w skład której wchodziło San Fierro, Las Venturas, lasy, pola, a nawet pustynie i tajemnicze bazy wojskowe. To pierwsza i jak na razie jedyna odsłona w historii serii, która pozwoliła nam odwiedzić kilka „dużych miast”.

Chociaż produkcja ma już na karku ponad 20 lat, to wciąż potrafi zachwycać. To istna esencja marki Grand Theft Auto, W grze czekają na nas wyraziste postaci, świetne fabularne twisty, mnóstwo środków transportu i odjechanych misji, które zostaną w pamięci na długo. Chociaż zaczynamy jako typowy ziomal z osiedla, szybko zostaniemy rzuceni w wir odjazdowej akcji, walki, pościgów i całej reszty szaleństwa. Nawet mimo upływu lat tytuł ten potrafi przyciągać do ekranu i zaskakiwać swoim zróżnicowaniem. Jeżeli szukacie gry, w której po prostu nie ma nudy, to ta odsłona GTA jest dla was.

Dodatkowym sposobem na urozmaicenie zabawy są oczywiście kody. Twórcy przygotowali ich całkiem sporo, a my mamy dla was pełną ich listę. Jest tego sporo!

Wpisujesz kody do GTA San Andreas na PlayStation? Na to uważaj

Przed rozpoczęciem korzystania z cheatów na PS4 i PS5 musicie pamiętać o jednym. Kody do GTA San Andreas na PlayStation blokują możliwość zdobywania trofeów. W momencie wpisywania kodów tracicie możliwość zdobywania pucharków, co zwłaszcza dla niektórych graczy może okazać się dużą przeszkodą. Jeżeli zależy wam np. na zgarnięciu platyny w grze czy po prostu lubicie mieć więcej trofeów, to wstrzymajcie się z wpisywaniem cheatów. Warto najpierw przejść grę i zdobyć wszystko to, co nas interesuje. Dopiero potem polecamy wpisywać kody, gdy nie będziemy już chcieli osiągać kolejnych.

W ten sposób uda nam się skorzystać z tego, co oferuje produkcja, bez żadnego pominięcia czy to ważnego osiągnięcia, czy poprawienia innych statystyk.

Wszystkie kody do GTA San Andreas na PlayStation

Poniżej znajdziecie wszystkie kody do GTA San Andreas na PS4 i PS5. Możecie je wpisywać np. w wersji Definitive Edition, czy starszej – zadziałają z każdą z nich. Jak wpisywać te kody? Musicie wystukać odpowiednią kombinację przycisków na padzie podczas rozgrywki – nie w menu. Co więcej, kombinacja musi zostać wpisana bezbłędnie. Jeżeli się pomylicie, musicie ją wpisać od nowa.

Kody na zdrowie, kasę, statystyki

Poniżej najbardziej klasyczne kody do GTA San Andreas, które nie raz pozwolą wam wyjść cało z opresji. Znajdziemy tu przede wszystkim kody na zdrowie, dzięki którym odzyskamy punkty HP, pancerz, a nawet dostaniemy spory zasób gotówki. Są też kody na statystyki naszej postaci. Z uwagi na RPG-owe elementy, możemy na przykład zwiększyć poziom naszej siły, zniwelować tłuszcz czy zmienić nasz poziom respektu.

Pełne zdrowie, pancerz i 250 tys. dol. (jeśli jesteśmy w pojeździe, zostanie on naprawiony) – R1, R2, L1, X, w lewo, w dół, w prawo, do góry, w lewo, w dół, w prawo, do góry

Odporność na pistolety – w dół, X, w prawo, w lewo, w prawo, R1, w prawo, w dół, do góry, trójkąt

Nieograniczone zasoby powietrza pod wodą – w dół, w lewo, L1, 2x w dół, R2, w dół, L2, w dół

Super-skok – do góry, w lewo, X, trójkąt, R1, 3x kółko, L2

Super-ciosy – trójkąt, do góry, w prawo, w dół, L2, L1, kwadrat

Tryb Adrenaliny (wolniejszy upływ czasu, mocniejsze ciosy) (*) – 2x X, kwadrat, R1, L1, X, w dół, w lewo, X

Samobójstwo – w prawo, L2, w dół, R1, 2x w lewo, R1, L1, L2, L1

Wrogie gangi atakują gracza – w dół, 3x do góry, X, R2, R1, 2x L2

Maksymalny Respekt – L1, R2, trójkąt, w dół, R2, X, L1, do góry, 2x L2, 2x L1

Maksymalny seksapil – kółko, 2x trójkąt, do góry, kółko, R1, L2, do góry, trójkąt, 3x L1

Maksymalne mięśnie – trójkąt, 2x do góry, w lewo, w prawo, kwadrat, kółko, w lewo

Maksymalny tłuszcz – trójkąt, 2x do góry, w lewo, w prawo, kwadrat, kółko, w dół

Brak mięśni, brak tłuszczu – trójkąt, 2x do góry, w lewo, w prawo, kwadrat, kółko, w prawo

Usuwa głód – kwadrat, L2, R1, trójkąt, do góry, kwadrat, L2, do góry, X

Zmiana stroju – R1, 2x R2, R1, kółko, L1, L2, kółko, X, trójkąt

Kody na policję

Tutaj kilka kodów na zachowanie policji wobec nas samych. Możemy dzięki nim zmniejszyć poziom poszukiwania, a nawet puścić za nami pościg jednostek specjalnych i armii. To tak w razie, gdybyście chcieli się z nimi zabawić!

Dwie gwiazdki – 2x R1, kółko, R2, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo

Usuwa wszystkie gwiazdki – 2x R1, kółko, R2, do góry, w dół, do góry, w dół, do góry, w dół

Poziom poszukiwania nie będzie się zwiększał – kółko, w prawo, kółko, w prawo, w lewo, kwadrat, trójkąt, do góry

Sześć gwiazdek – kółko, w prawo, kółko, w prawo, w lewo, kwadrat, X, w dół

Broń – kody na pistolety i nie tylko

Kody na broń to 5 kombinacji. Te pozwolą nam zyskać amunicję, podwyższyć poziom obsługi danej broni a także zyskać jeden z 3 zestawów uzbrojenia.

Nieskończona amunicja, bez przeładowywania – L1, R1, kwadrat, R1, w lewo, R2, R1, w lewo, kwadrat, w dół, 2x L1

Najwyższy poziom umiejętności dla każdej z broni – w dół, kwadrat, X, w lewo, R1, R2, w lewo, 2x w dół, 3x L1

Wszystkie bronie, grupa 1 – R1, R2, L1, R2, w lewo, w dół, w prawo, do góry, w lewo, w dół, w prawo, do góry

Wszystkie bronie, grupa 2 – R1, R2, L1, R2, w lewo, w dół, w prawo, do góry, w lewo, 2x w dół, w lewo

Wszystkie bronie, grupa 3 – R1, R2, L1, R2, w lewo, w dół, w prawo, do góry, w lewo, 3x w dół

Kody na czas

Co wy na to, aby zmienić upływ czasu? W GTA San Andreas jest to możliwe – łapcie kilka ciekawych kodów:

Wolniejszy upływ czasu – trójkąt, do góry, w prawo, w dół, kwadrat, R2, R1

Szybszy upływ czasu – trójkąt, do góry, w prawo, w dół, L2, L1, kwadrat

Szybszy zegar – 2x kółko, L1, kwadrat, L1, 3x kwadrat, L1, trójkąt, kółko, trójkąt

Zachód słońca, godzina 21:00 – 2x w lewo, L2, R1, w prawo, 2x kwadrat, L1, L2, X

Zawsze północ – kwadrat, L1, R1, w prawo, X, do góry, L1, 2x w lewo

Pogoda – zmień warunki

Podobnie jak na czas, kodami możemy wpływać również na zmiany pogody. Ustawimy warunki zgodnie z naszymi preferencjami:

Słoneczna pogoda – R2, X, 2x L1, 3x L2, trójkąt

Zachmurzenie – R2, X, 2x L1, 3x L2, kwadrat

Wieczór – R2, X, 2x L1, 3x L2, w dół

Deszcz – R2, X, 2x L1, 3x L2, kółko

Mgła – R2, X, 2x L1, 3x L2, X

Burza piaskowa – do góry, w dół, 2x L1, 2x L2, L1, L2, R1, R2

Kody na pojazdy – auta i inne

W GTA San Andreas znajdziemy mnóstwo ciekawych pojazdów – nie tylko aut. W związku z tym mamy do dyspozycji również sporo kodów. Te pozwolą nam wsiąść na quada, buldożer czy mnóstwo innych maszyn:

Quad – 2x w lewo, 2x w dół, 2x do góry, kwadrat, kółko, trójkąt, R1, R2

Caddy – kółko, L1, do góry, R1, L2, X, R1, L1, kółko, X

Hotring Racer 1 – R1, kółko, R2, w prawo, L1, L2, 2x X, kwadrat, R1

Hotring Racer 2 – R2, L1, kółko, w prawo, L1, R1, w prawo, do góry, kółko, R2

Rancher – do góry, 2x w prawo, L1, w prawo, do góry, kwadrat, L2

Bloodring Banger – w dół, R1, kółko, 2x L2, X, R1, L1, 2x w lewo

Stretch – R2, do góry, L2, 2x w lewo, R1, L1, kółko, w prawo

Romero – w dół, R2, w dół, R1, L2, w lewo, R1, L1, w lewo, w prawo

Trashmaster – kółko, R1, kółko, R1, 2x w lewo, R1, L1, kółko, w prawo

Bulldozer – R2, 2x L1, 2x w prawo, 2x do góry, X L1, w lewo

Czołg – R1 do góry, w lewo, w prawo, R2, do góry, w prawo, kwadrat, w prawo, L2, 2x L1

Monster-Truck – w prawo, do góry, 3x R1, w dół, 2x trójkąt, X, kółko, 2x L1

Rhino – 2x kółko, L1, 3x kółko, L1, L2, R1, trójkąt, kółko, trójkąt

Vortex – 2x trójkąt, kwadrat, kółko, X, L1, L2, 2x w dół

Jetpack – w lewo, w prawo, L1, L2, R1, R2, do góry, w dół, w lewo, w prawo

Spadochron – w lewo, w prawo, L1, L2, R1, 2x R2, do góry, w dół, w prawo, L1

Hunter – kółko, X, L1, 2x kółko, L1, kółko, R1, R2, L2, 2x L1

Stunt Plane – kółko, do góry, L1, L2, w dół, R1, 2x L1, 2x w lewo, X, trójkąt

Hydra – 2x trójkąt, kwadrat, kółko, X, 2x L1, w dół, do góry

Zmień cechy pojazdów

Kody na pojazdy to nie wszystko, bo możemy też zmienić ich zachowanie. Da się aktywować wielkie skoki na BMX-ie, zwiększyć poziom umiejętności czy nawet umożliwić autom latanie.

Wielkie skoki na BMX-ie – trójkąt, kwadrat, 2x kółko, kwadrat, 2x kółko, L1, 2x L2, R1, R2

Maksymalny poziom umiejętności dla wszystkich pojazdów – kwadrat, L2, X, R1, 2x L2, w lewo, R1, w prawo, 3x L1

Perfekcyjne prowadzenie – trójkąt, 2x R1, w lewo, R1, L1, R2, L1

Auta mogą latać – do góry, w dół, L1, R1, L1, w prawo w lewo, L1, w lewo

Auta jeżdżą po wodzie – w prawo, R2, kółko, R1, L2, kwadrat, R1, R2

Auta odlatują po uderzeniu – kwadrat, R2, 2x w dół, w lewo, w dół, 2x w lewo, L2, X

Posiadany samochód jest niezniszczalny, inne wybuchają po uderzeniu (Smash’n Boom) – L1, 2x L2, do góry, 2x w dół, do góry, R1, 2x R2

Wszystkie samochody w pobliżu eksplodują – R2, L2, R1, L1, L2, R2, kwadrat trójkąt, kółko, trójkąt, L2, L1

Swobodne celowanie podczas jazdy autem – 2x do góry, kwadrat, L2, w prawo, X, R1, w dół, R2, kółko

Wszystkie samochody mają nitro – w lewo, trójkąt, R1, L1, do góry, kwadrat, trójkąt, w dół, kółko, L2, 2x L1

Wszystkie taksówki mają nitro – do góry, X, trójkąt, X, trójkąt, X, kwadrat, R2, w prawo

Łodzie mogą latać – R2, kółko, do góry, L1, w prawo, R1, w prawo, do góry, kwadrat, trójkąt

Zmień warunki na drodze

Tymi kodami zmienimy warunki panujące na drodze. Możemy zwiększyć prędkość poruszających się aut, zmniejszyć ruch czy aktywować zielone światła.

Tylko zielone światła – w prawo, R1, do góry, 2x L2, w lewo, R1, L1, 2x R1

Niewidzialne samochody – trójkąt, L1, trójkąt, R2, kwadrat, 2x L1

Mniejszy ruch na drogach – X, w dół, do góry, R2, w dół, trójkąt, L1, trójkąt, w lewo

Agresywni kierowcy – R2, kółko, R1, L2, w lewo, R1, L1, R2, L2

Szybsze samochody na ulicach – w prawo, R1, do góry, 2x L2, w lewo, R1, L1, 2x R1

Tylko różowe samochody – kółko, L1, w dół, L2, w lewo, X, R1, L1, w prawo, kółko

Tylko czarne samochody – kółko, L2, do góry, R1, w lewo, X, R1, L1, w lewo, kółko

Tylko samochody z farm (traktory, kombajny) – 2x L1, 2x R1, L2, L1, R2, w dół, w lewo, do góry

Tylko samochody i piesi z farm – trójkąt, w lewo, kwadrat, R2, do góry, L2, w dół, L1, X, 3x L1

Tylko drogie samochody – do góry, L1, R1, do góry, w prawo, do góry, X, L2, X, L1

Tylko tanie samochody – L2, w prawo, L1, do góry, X, L1, L2, R2, R1, 3x L1

Kody do GTA San Andreas na NPC

Dostępne są również kody na zmianę zachowania NPC. Dla przykładu, wszyscy mogą być uzbrojeni – albo wprowadzić zamieszki, w ramach których cywile będą niszczyć wszystko dookoła:

Tryb karnawału, z rzadkimi pojazdami (*) – R2, R1, X, trójkąt, X, trójkąt, do góry, w dół

Wszyscy są uzbrojeni (*) – w dół, 3x do góry, X, R2, R1, 2x L2

Piesi atakują gracza wyrzutniami rakiet (*) – w dół, kwadrat, do góry, 2x R2, do góry, 2x w prawo, do góry

Piesi atakują się wzajemnie (*) – w dół, w lewo, do góry, w lewo, X, R2, R1, L2, L1

Cywile niszczą miasto (jak w misji Riot) – L2, w prawo, L1, trójkąt, 2x w prawo, R1, L1, w prawo, 3x L1

Gracz może rekrutować dowolne osoby (otrzymają pistolet 9 mm) – w dół, kwadrat, do góry, 2x R2, do góry, 2x w prawo, do góry

Gracz może rekrutować dowolne osoby (otrzymają wyrzutnie rakiet) – 3x R2, X, L2, L1, R2, L1, w dół, X

Tylko członkowie gangów na ulicach – w lewo, 3x w prawo, w lewo, X, w dół, do góry, kwadrat, w prawo

Gangi kontrolują ulice – L2, do góry, 2x R1, w lewo, 2x R1, R2, w prawo, w dół

Gracz jest otoczony przez prostytutki – kwadrat, w prawo, 2x kwadrat, L2, X, trójkąt, X, trójkąt

Prostytutki płacą graczowi – w prawo, 2x L2, w dół, L2, 2x do góry, L2, R2

Tryb karnawału, z rzadkimi pojazdami (*) – 2x trójkąt, L1, 2x kwadrat, kółko, kwadrat, w dół, kółko

Wszędzie spotkać można sobowtóry Elvisa – L1, kółko, trójkąt, 2x L1, kwadrat L2, do góry, w dół, w lewo

Plażowa impreza (*) – 2x do góry, 2x w dół, kwadrat, kółko, L1, R1, trójkąt, w dół

Tryb Ninja, wszyscy przechodnie to ninja – 2x X, w dół, R2, L2, kółko, R1, kółko, kwadrat

Czy warto wpisywać kody do GTA San Andreas na PlayStation?

Wiele osób zastanawia się, czy wpisywanie kodów do GTA San Andreas jest w porządku. Zmienia to charakter rozgrywki, wiele spraw ułatwia, a sama gra nie stanowi już takiego wyzwania. Czy to jest okej? Jak najbardziej tak – nasze wpisywanie kodów nie przeszkadza przecież w rozgrywce innych graczy. To tylko nasza zabawa i nie ma ona wpływu na inne osoby. To nie są cheaty w trybach online, dlatego korzystanie z kodów jest jak najbardziej w porządku. Co więcej, kody mogą stanowić świetne uzupełnienie naszej rozgrywki. Możemy po przejściu gry oddać się czystej zabawie lub odkrywaniu wielu sekretów świata gry.

