Kody do GTA IV na PC. Kasa, zdrowie i pojazdy – pełna lista

Czwarta część GTA to gra wyjątkowa, która na długie lata zapisała się w pamięci graczy. Tytuł oferował niesamowity klimat i brutalną, pełną powagi historię. Gra wyróżniała się na tle reszty serii, a dziś wrócimy do niej, choć w nieco innym wydaniu. Przedstawiam wam wszystkie kody do GTA IV na PC, które pomogą wam w urozmaiceniu swojej zabawy.

Spis treści:

GTA IV – zapomniana legenda?

Grand Theft Auto IV to przełomowa gra akcji stworzona przez Rockstar Games, która zadebiutowała w 2008 roku i na nowo zdefiniowała standardy gier akcji z otwartym światem. Osadzona w fikcyjnym Liberty City – wzorowanym na Nowym Jorku – produkcja oferowała dużą swobodę rozgrywki, wciągającą fabułę oraz realistyczną oprawę audiowizualną. Było to swego rodzaju wejście serii w erę HD, która w zasadzie nadal trwa – dopełnieniem trylogii ma być bowiem nadchodzące GTA VI. Nim to się jednak stanie, my przypomnimy sobie historię opowiedzianą nam jeszcze w 2008 roku. Wówczas kultowa seria przybrała nieco… mroczniejszą, ale równie wciągającą stronę.

Gracz wciela się w Niko Bellica, emigranta z Europy Wschodniej, który przybywa do Liberty City w poszukiwaniu lepszego życia. Szybko jednak okazuje się, że rzeczywistość wypełniona jest brutalnością, zdradą i niebezpieczeństwem, a przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Niko, zmuszony do pracy dla wpływowych gangsterów, stara się przetrwać w świecie pełnym korupcji, gdzie każdy wybór ma konsekwencje. Opowieści jego kuzyna Romana nie miały wiele wspólnego z prawdą. Jednak przedsiębiorczy Niko szybko wdraża się w zestaw panujących tam reguł i bez trudu udaje mu się pozyskiwać coraz lepszy status. Oraz kasę, bo w tym świecie to ona rządzi wszystkim.

Jednym z największych atutów GTA IV jest niesamowity realizm – zarówno w modelu jazdy, systemie strzelania, jak i w zachowaniu postaci niezależnych. Liberty City tętni życiem, oferując mnóstwo aktywności pobocznych, od oglądania telewizji i korzystania z internetu po uczestnictwo w ulicznych wyścigach. Gra zachwyca także fabularną głębią, ukazującą mroczną stronę amerykańskiego snu. Jest to na swój sposób najbardziej „inna” odsłona tej kultowej serii. Bardziej mroczna, dojrzała, opowiadająca historię w inny sposób. Tytuł wyróżnia się na tle poprzedniczek, jak i następnie wydanej „piątki”. Jeżeli z jakiegoś powodu do tej pory nie ograliście GTA IV, to nie ma na co zwlekać. To wyjątkowa produkcja.

Szukasz kodów do GTA na PC? Sprawdź nasze poradniki:

Wpisujesz kody do gry? Na to uważaj!

Wpisywanie kodów jest ciekawym sposobem na urozmaicenie swojej rozgrywki. Wiąże się jednak z pewnymi konsekwencjami. Wpisywanie kodów do GTA IV sprawi, że nie będziecie mogli zdobywać osiągnięć. Warto o tym pamiętać, jeżeli zależy wam np. na kolekcjonowaniu trofeów dostępnych w grze. Możecie na przykład poczekać z korzystaniem z cheatów do momentu, aż odblokujecie już wszystko to, na czym wam zależy. I to w zasadzie jedyne obostrzenie, jakie istnieje wobec kodów. Możemy przejść zatem do sedna, czyli dania głównego.

Wszystkie kody do GTA IV na PC

Czwarta część GTA nie oferuje tak rozbudowanej bazy kodów, jak np. San Andreas. Wynika to z charakteru rozgrywki i ograniczenia świata gry do jednego miasta. Nie oznacza to jednak, że jakichkolwiek kodów brakuje. W grze znajdziemy wszystkie kody na zdrowie, policję, zestawy broni czy sporo pojazdów, od aut, przez motocykle. Jest tego całkiem sporo i na pewno pozwoli wam na ułatwienie swojej zabawy w grze. Wszystkie kody do GTA IV na PC znajdziecie poniżej:

482-555-0100 – pełne zdrowie i amunicja

– pełne zdrowie i amunicja 362-555-0100 – pełne zdrowie i pancerz (kod blokuje jedno z osiągnięć „Finish Him”)

– pełne zdrowie i pancerz (kod blokuje jedno z osiągnięć „Finish Him”) 486-555-0150 – postać otrzymuje zestaw standardowej broni

– postać otrzymuje zestaw standardowej broni 486-555-0100 – postać otrzymuje zestaw najlepszych broni

– postać otrzymuje zestaw najlepszych broni 267-555-0100 – poziom „Wanted” spada do zera (kod blokuje jedno z osiągnięć „Walked Free”)

– poziom „Wanted” spada do zera (kod blokuje jedno z osiągnięć „Walked Free”) 267-555-0150 – zwiększa poziom „Wanted”

– zwiększa poziom „Wanted” 468-555-0100 – zmienia pogodę w grze

– zmienia pogodę w grze 359-555-0100 – wezwanie śmigłowca Annihilator

– wezwanie śmigłowca Annihilator 938-555-0100 – wezwanie łodzi Jetmax

– wezwanie łodzi Jetmax 625-555-0100 – wezwanie motocykla NRG-900

– wezwanie motocykla NRG-900 625-555-0150 – wezwanie motocykla Sanchez Motorrad

– wezwanie motocykla Sanchez Motorrad 227-555-0100 – wezwanie samochodu FIB Buffalo

– wezwanie samochodu FIB Buffalo 227-555-0175 – wezwanie samochodu Comet

– wezwanie samochodu Comet 227-555-0147 – wezwanie samochodu Turismo

– wezwanie samochodu Turismo 227-555-0142 – wezwanie samochodu Cognoscenti

– wezwanie samochodu Cognoscenti 227-555-0168 – wezwanie samochodu Super GT

Jak je wpisywać? To bardzo proste. Każdy kod to numer telefonu, który musimy wybrać na klawiaturze naszego urządzenia w grze. Wpisujemy dany numer i próbujemy zadzwonić. To sprawi, że dany kod zostanie aktywowany od razu.

Kody do GTA IV: The Lost and The Damned oraz The Ballad of Gay Tony

W przypadku GTA IV otrzymaliśmy dwa duże dodatki DLC. Te były rozbudowane, wprowadzały nowych głównych bohaterów i opowiadały własne, naprawdę ciekawe historie. Co jednak ciekawe, wraz z pojawieniem się dodatków, twórcy zdecydowali się na wprowadzenie nowych kodów. Te dotyczą pojazdów, które możemy wezwać w świecie gry. Jako, że DLC były dwa, to mamy dla was dwie grupy kodów dedykowane tym poszczególnym rozszerzeniom.

Poniżej wszystkie nowe kody do GTA IV: The Lost and The Damned

245-555-0100 – wezwanie motocykla Innovation Chopper

– wezwanie motocykla Innovation Chopper 245-555-0150 – wezwanie motocykla Hexer Chopper

– wezwanie motocykla Hexer Chopper 245-555-0125 – wezwanie motocykla Double T Custom

– wezwanie motocykla Double T Custom 245-555-0199 – wezwanie motocykla Hakuchou Custom

– wezwanie motocykla Hakuchou Custom 826-555-0100 – wezwanie samochodu Slamvan

– wezwanie samochodu Slamvan 826-555-0150 – wezwanie samochodu Gang Burrito

Tutaj znajdziecie kody do dodatku The Ballad of Gay Tony:

486-555-0100 – postać otrzymuje zestaw broni

– postać otrzymuje zestaw broni 276-555-2666 – postać otrzymuje wybuchowe pięści

– postać otrzymuje wybuchowe pięści 486-555-2526 – postać otrzymuje wybuchowe naboje snajperskie

– postać otrzymuje wybuchowe naboje snajperskie 625-555-3273 – wezwanie roweru Vader

– wezwanie roweru Vader 625-555-0200 – wezwanie roweru Akuma

– wezwanie roweru Akuma 938-555-0150 – wezwanie łodzi Floater

– wezwanie łodzi Floater 359-555-2899 – wezwanie helikoptera Buzzard

– wezwanie helikoptera Buzzard 359-555-7272 – wezwanie spadochronu

– wezwanie spadochronu 272-555-8265 – wezwanie wozu opancerzonego APC

– wezwanie wozu opancerzonego APC 227-555-9666 – wezwanie samochodu Bullet GT

Czy warto wpisywać kody do GTA IV?

Kody to zabawa i nikt nie broni nam wpisywać ich podczas przechodzenia gry. Jest to w pełni bezproblemowe i nie sprawi, że nasza rozgrywka się zepsuje lub nie będziemy mogli jej kontynuować. Jedyne ograniczenie to brak możliwości zdobywania trofeów. Poza tym kody umożliwią nam niejako obniżenie poziomu trudności. W ten sposób łatwiej będzie nam poradzić sobie z trudnymi etapami i nie tylko. Nie musisz kupować broni w sklepie ani szukać jej w świecie gry. Wystarczy wpisać odpowiedni kod, aby od razu otrzymać potężny arsenał, co ułatwia starcia z policją i innymi przeciwnikami. Nie musimy szukać konkretnych modeli aut, tylko przywołamy je od razu. To świetne rozwiązanie zwłaszcza, gdy chcemy się pobawić i poeksperymentować.

Źródło: Opracowanie własne