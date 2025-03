Wszystkie kody do GTA IV na PlayStation. Kody na kasę, zdrowie, policję i auta

Jak wspominacie czwartą odsłonę Grand Theft Auto? Dla mnie to jedna z najlepszych gier w historii. Dzisiaj przygotowałem dla was ciekawą listę – oto wszystkie kody do GTA IV na PlayStation. Dzięki nim będziecie mogli przywoływać auta, uzdrowić się, czy nawet zmienić poziom pościgu policji. Pora na zupełnie nową jakość i zabawę.

Spis treści:

GTA IV – Liberty City w pełnej krasie

Gdy w 2008 roku na rynku pojawiło się GTA 4, wielu graczy wstrzymało oddech. Oto Rockstar Games uraczyło nas nową odsłoną kultowej serii, tym razem w zupełnie nowych szatach. Seria wkroczyła bowiem w tzw. erę HD, debiutując na PlayStation 3 oraz Xbox 360. Nowa jakość grafiki, fizyka, jakiej gracze nie mieli jeszcze okazji doświadczyć, gigantyczne i szczegółowe Liberty City oraz niesamowity klimat. Gra zebrała absolutnie pozytywne oceny i nie było w tym nic dziwnego – twórcy dowieźli, proponując nam epicką przygodę w zupełnie nowym wydaniu.

Za co gracze najbardziej pokochali tę odsłonę? Moim zdaniem najważniejszym atutem był dość mroczny klimat i dojrzała historia. Czwórka w przeciwieństwie do innych części nie była aż tak odjechana pod względem fabularnym. Historia próbowała rozprawić się z mitem amerykańskiego snu i rzucała nas w sam środek miejskiej dżungli, w której przeżycie to prawdziwa sztuka.

Wpisujesz kody do GTA IV na PlayStation? Na to uważaj!

Wpisywanie kodów do GTA IV na PlayStation ma pewne konsekwencje. I nie chodzi tu wyłącznie o dobrą zabawę, a o zdobywanie pucharków. Wpisywanie kodów zablokuje możliwość zdobywania trofeów! Jeżeli zależy wam na odblokowywaniu ich, to poczekajcie z korzystaniem z cheatów do zdobycia wszystkich osiągnięć. W innym przypadku zdobycie trofeów będzie niemożliwe, przez co pozbawimy się szansy na osiągnięcie platyny i nie tylko.

Wszystkie kody do GTA IV na PlayStation

Poniżej umieściliśmy wszystkie kody do GTA IV – do podstawowej wersji gry, oraz dwie grupy po jednej na każdy z dodatków DLC. Te są uruchamiane niejako osobno, dlatego mają inny zestaw kodów. Wynika to m.in. z tego, że do dodatków wprowadzono dodatkowe pojazdy i bronie.

Jak wpisywać kody do GTA IV na PlayStation? Na szczęście nie musicie korzystać z dziwnych kombinacji przycisków. Wszystkie kody wprowadzamy w telefonie naszej postaci, poprzez wybieranie numeru. Wpisujemy numer i dzwonimy – to aktywuje kod. I tyle – całkiem proste, prawda?

GTA IV – kody do podstawowej wersji

W przeciwieństwie do innych odsłon serii Grand Theft Auto, w przypadku odsłony 4. nie mamy do czynienia z ogromną listą. Ba, tej nawet nie pogrupowaliśmy na kategorie, bo pełna lista kodów jest relatywnie krótka. Mimo wszystko znajdziemy w niej najbardziej istotne kody do GTA IV, jak te na zdrowie, pancerz czy poszczególne pojazdy i zestawy broni. Ostatecznie można dzięki nim nieźle się zabawić i zaprowadzić totalny chaos w Liberty City. Gotowi na zabawę? W takim razie oto upragnione cheaty:

482-555-0100 – pełne zdrowie i amunicja

– pełne zdrowie i amunicja 362-555-0100 – pełne zdrowie i pancerz (kod blokuje jedno z osiągnięć „Finish Him”)

– pełne zdrowie i pancerz (kod blokuje jedno z osiągnięć „Finish Him”) 486-555-0150 – postać otrzymuje zestaw standardowej broni

– postać otrzymuje zestaw standardowej broni 486-555-0100 – postać otrzymuje zestaw najlepszych broni

– postać otrzymuje zestaw najlepszych broni 267-555-0100 – poziom „Wanted” spada do zera (kod blokuje jedno z osiągnięć „Walked Free”)

– poziom „Wanted” spada do zera (kod blokuje jedno z osiągnięć „Walked Free”) 267-555-0150 – zwiększa poziom „Wanted”

– zwiększa poziom „Wanted” 468-555-0100 – zmienia pogodę w grze

– zmienia pogodę w grze 359-555-0100 – wezwanie śmigłowca Annihilator

– wezwanie śmigłowca Annihilator 938-555-0100 – wezwanie łodzi Jetmax

– wezwanie łodzi Jetmax 625-555-0100 – wezwanie motocykla NRG-900

– wezwanie motocykla NRG-900 625-555-0150 – wezwanie motocykla Sanchez Motorrad

– wezwanie motocykla Sanchez Motorrad 227-555-0100 – wezwanie samochodu FIB Buffalo

– wezwanie samochodu FIB Buffalo 227-555-0175 – wezwanie samochodu Comet

– wezwanie samochodu Comet 227-555-0147 – wezwanie samochodu Turismo

– wezwanie samochodu Turismo 227-555-0142 – wezwanie samochodu Cognoscenti

– wezwanie samochodu Cognoscenti 227-555-0168 – wezwanie samochodu Super GT

Kody do GTA IV: The Lost and the Damned

Kolejna kategoria to kody dedykowane do pierwszego z dwóch DLC, czyli The Lost and the Damned. Jeżeli posiadacie wersję gry z dodatkami, to podczas rozgrywki w tym motocyklowym DLC będziecie mogli skorzystać z dodatkowej porcji cheatów. Te wynikają z nowych pojazdów, które wprowadził dodatek:

245-555-0100 – wezwanie motocykla Innovation Chopper

– wezwanie motocykla Innovation Chopper 245-555-0150 – wezwanie motocykla Hexer Chopper

– wezwanie motocykla Hexer Chopper 245-555-0125 – wezwanie motocykla Double T Custom

– wezwanie motocykla Double T Custom 245-555-0199 – wezwanie motocykla Hakuchou Custom

– wezwanie motocykla Hakuchou Custom 826-555-0100 – wezwanie samochodu Slamvan

– wezwanie samochodu Slamvan 826-555-0150 – wezwanie samochodu Gang Burrito

Kody do GTA IV: The Ballad of Gay Tony

Drugi dodatek, czyli druga porcja kodów. Tym razem znowy mamy do czynienia z nowymi autami wprowadzonymi przez dodatek. Choć nie tylko, bo znajdziemy też inne bronie czy… wybuchowe pięści. Serio. Poniżej znajdziecie pełną listę:

486-555-0100 – postać otrzymuje zestaw broni

– postać otrzymuje zestaw broni 276-555-2666 – postać otrzymuje wybuchowe pięści

– postać otrzymuje wybuchowe pięści 486-555-2526 – postać otrzymuje wybuchowe naboje snajperskie

– postać otrzymuje wybuchowe naboje snajperskie 625-555-3273 – wezwanie roweru Vader

– wezwanie roweru Vader 625-555-0200 – wezwanie roweru Akuma

– wezwanie roweru Akuma 938-555-0150 – wezwanie łodzi Floater

– wezwanie łodzi Floater 359-555-2899 – wezwanie helikoptera Buzzard

– wezwanie helikoptera Buzzard 359-555-7272 – wezwanie spadochronu

– wezwanie spadochronu 272-555-8265 – wezwanie wozu opancerzonego APC

– wezwanie wozu opancerzonego APC 227-555-9666 – wezwanie samochodu Bullet GT

Czy warto wpisywać kody do GTA?

Niektóre osoby nie pochwalają idei wpisywania kodów do gier. Czy mają rację? W zasadzie każdy ma prawo do swojej opinii, jednak krytykowanie korzystania z kodów jest dość bezzasadne. Po pierwsze, cheaty w grze jednoosobowej nie wpływają na innych graczy i nikt nikomu nie robi w ten sposób krzywdy. To fakt i ciężko się z tym nie zgodzić. Poza tym wpisywanie kodów (o czym już wiecie) uniemożliwia nam zdobywanie trofeów. To oznacza, że nikt nie będzie w stanie ułatwić sobie zdobywania osiągnięć w niekoniecznie uczciwy sposób. Ostatecznie kody mogą jedynie pomóc nam uporać się z trudniejszymi etapami, bądź dostarczyć więcej rozgrywki.

Dlatego nie ma po co się ograniczać. Jeżeli czujecie taką potrzebę i chcecie pobawić się z kodami, to nie ma się co zastanawiać. To dobry sposób na odkrywanie tajemnic gry i dodatkową porcję zabawy.

