Wszystkie kody do GTA 5. Kasa, nieśmiertelność, pojazdy i wiele więcej

Grand Theft Auto jest z nami od dekady. Gra mimo upływu lat nadal dostarcza masę zabawy i sekretów do odkrycia. Co zrobić, gdy chcielibyśmy przeżyć w wirtualnym Los Santos przygodę po raz kolejny? Możemy nieco zmienić naszą rozgrywkę. Kody do GTA 5 pozwalają na jej urozmaicenie. Dzięki nim zmodyfikujemy nasze doświadczenie i wpłyniemy na cechy bohatera, jego zdrowie i wiele innych. Oto kompleksowy poradnik z kodami do GTA V na PC i konsole.

Wszystkie kody do GTA 5 na różne platformy. Lista:

Gra GTA 5 swoją premierę miała 17 września 2023 roku. Wtedy tytuł ukazał się na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Przez lata popularność gry nie malała, przez co Rockstar Games zdecydowało się na kolejne wydania gry. Tytuł ukazał się na PS4 i Xbox One pod koniec 2014 roku, aby w 2015 roku wreszcie zawitać na PC. Później, bo w marcu 2022 roku miała miejsce ponowna premiera gry, tym razem na konsolach najnowszej generacji — PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Choć lata mijają, to w GTA 5 nadal grają miliony osób na całym świecie — zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i multiplayer. Możecie zagrać w GTA 5 za darmo w ramach abonamentu Game Pass.

GTA 5, czyli najlepsza część serii?

Żadna odsłona serii Grand Theft Auto nie otrzymywała tak długiego wsparcia twórców, jak GTA 5. Czy to oznacza, że mamy do czynienia z najlepszą grą w historii tego popularnego cyklu? Dla wielu graczy odpowiedź jest oczywista. Grand Theft Auto 5 jest najbardziej rozbudowaną odsłoną serii z aż 3 bohaterami głównymi, całą masą aktywności pobocznych i szalenie bogatym trybem wieloosobowym. To głównie ten ostatni aspekt sprawia, że po latach nadal jest to jedna z popularniejszych gier wśród fanów interaktywnej rozrywki.

Nie oznacza to jednak, że po latach nie ma sensu wracać do rozgrywki w trybie single. Fabuła w GTA 5 to iście topowa gangsterska historia niemal od razu wrzucająca nas w wir zaskakujących wydarzeń. Coś ciekawego znajdą tu fani napadów na banki, intryg czy po prostu eksploracji. Mapa w GTA 5 jest zróżnicowana, bo poza zespołem miejskim mamy też tereny wiejskie, rzeki, lasy, góry i wiele innych. W połączeniu z różnymi środkami transportu jest to genialna pozycja dla fanów sandboksów. To jeden z najlepszych przedstawicieli gatunku.

Czy kody do GTA 5 mają sens?

Niektórzy gracze nie uznają wpisywania kodów. Można to zrozumieć, choć w przypadku serii Grand Theft Auto mamy do czynienia z bardzo specyficzną rozgrywką. Ta jest angażująca sama w sobie, a kody mogą pomóc nam odkryć grę na nowo. Jeżeli ukończyliśmy wątek fabularny, zwiedziliśmy Los Santos wzdłuż i wszerz, to co szkodzi nam użyć do zabawy kilka cheatów?

Poza tym, gdyby twórcy gry nie chcieli, abyśmy korzystali z kodów, to nie wprowadzaliby ich do gry. A tak możemy śmiało oddać się nieco ułatwionej i przede wszystkim urozmaiconej zabawie. Kody do GTA 5 pozwalają w prosty sposób zmienić nasz poziom poszukiwania (Wanted), podreperować zdrowie, dodać specjalne umiejętności czy spawnować różne pojazdy. Dzięki cheatom możemy oddać się niczym nieskrępowanej rozgrywce, bez myślenia o punktach zdrowia czy środkach transportu dla naszej postaci. Czy może być coś lepszego? Chyba nie!

Kod na pieniądze w GTA 5

Mamy kody na zdrowie, policję, specjalne umiejętności, a nawet pojazdy — a co z pieniędzmi? Okazuje się, że w GTA 5 nie ma kodów na kasę. W przeciwieństwie do poprzednich odsłon serii ta gra nie pozwoli nam na automatyczne zaopatrzenie się w pokaźne zasoby gotówki. Okazuje się, że w tym wypadku czeka nas jedynie uczciwa praca — lub napada z bronią w ręku, co kto woli.

Kompletna lista kodów do GTA 5

