Poznaj najlepsze kody do GTA: Vice City na PC. Ten kultowy tytuł od Rockstar Games zabiera nas do wirtualnej i alternatywnej wersji Miami, czyli legendarnego Vice City, w którym mimo upływu lat nadal jest wiele do roboty. Kody z pewnością urozmaicą naszą rozgrywkę, dlatego nie ma czasu do stracenia – sprawdźmy, co możemy dzięki nim zyskać.

Spis treści:

GTA Vice City – uwielbiany klasyk

Dla wielu graczy to właśnie GTA: Vice City jest uznawane za najlepszą odsłonę w historii serii. Czy takie opinie są jakkolwiek uzasadnione? Wydaje się, że jak najbardziej. Oto bowiem ponad 20 lat temu mieliśmy okazję wziąć udział w jednej z najlepszych historii gangsterskich, jakie zaserwowano nam w ramach wirtualnej zabawy. To było niczym połączenie najlepszych filmów gangsterskich i historii, które utożsamialiśmy z wielkim ekranem, a niekoniecznie konsolą czy fabułą opowiadaną w ramach gry na PC.

Ja się z takimi stwierdzeniami jak najbardziej zgadzam, a tytuł w klimacie lat 80. ubiegłego wieku jest na wysokiej pozycji w moim notowaniu ulubionych gier. Zdecydowanie bardziej spodobało mi się Vice City, niż na przykład trzecia odsłona serii, w której po prostu wielu elementów brakowało. Ba, nawet do San Andreas nie mam aż takiego sentymentu. Pewnie dlatego, że klimat inny, mniej mafijny, a bardziej hip-hopowy. Co kto lubi, ja jednak do Vice City zawsze chętnie wrócę. Tym bardziej, gdy mogę skorzystać z czegoś, co bardzo urozmaici zabawę. Mam tu na myśli kody do GTA: Vice City.

Po co kody? Warto je znać

Wyobraźcie sobie sytuację, że jakąś grę znacie już na pamięć. Ukończyliście ją nie raz i w zasadzie nie ma przed wami tajemnic. Teoretycznie jest to moment, aby odstawić ją na półkę. Ale co zrobić, gdy po prostu tego nie chcecie? Niezłym rozwiązaniem jest urozmaicenie sobie zabawy choćby poprzez narzędzia, które twórcy dla nas przygotowali. A tak się składa, że kody to właśnie coś, o czym deweloperzy pomyśleli przed wydaniem gry. W teorii miały posłużyć w celu sprawdzania różnych elementów produkcji przed wydanie. My możemy je jednak wykorzystać dla własnej rozgrywki.

Kody do GTA: Vice City pozwolą wam odkryć grę na nowo, albo po prostu uczynić z wirtualnego miasta plac zabaw. Nie będziecie musieli martwić się o punkty zdrowia, amunicję czy wymarzone pojazdy. Wszystko to będzie dostępne na wyciągnięcie ręki. A w zasadzie, to na wpisanie kodu.

Jak wpisywać kody do GTA: Vice City na PC? Sprawa jest bardzo prosta — wystarczy wpisać odpowiednią kombinację na klawiaturze podczas rozgrywki. Ważne, aby się nie pomylić i nie rozdzielać wymaganych znaków innymi klawiszami. W przypadku błędu należy od nowa wpisać interesujący nas kod.

Najlepsze kody do GTA: Vice City

Poniżej znajdziecie pełną listę kodów do GTA: Vice City na PC. Pogrupowaliśmy je na kilka kategorii, dzięki którym łatwiej znajdziecie te, które akurat was interesują. Nie brakuje kodów na zdrowie, amunicję czy kilka konkretnych pojazdów. Słowem, opcji jest sporo i warto się nimi pobawić.

Kody na zdrowie i wygląd

Poniżej znajdziecie kody na zdrowie i wygląd naszej postaci. W łatwy sposób możecie wcielić się w kogoś innego:

Uleczenie HP – ASPINE

Samobójstwo – ICANTTAKEITANYMORE

Tommy robi się grubszy – DEEPFRIEDMARSBARS

Tommy robi się chudszy – PROGRAMMER

Tommy zaczyna się palić – CERTAINDEATH

Losowa zmiana wyglądu bohatera – STILLLIKEDRESSINGUP

Zmiana bohatera – Lance Vance – LOOKLIKELANCE

Zmiana bohatera – Ricardo Diaz – CHEATSHAVEBEENCRACKED

Zmiana bohatera – Hilary King – ILOOKLIKEHILARY

Zmiana bohatera – Phil Cassidy – ONEARMEDBANDIT

Zmiana bohatera w rock’n’rollowca – ROCKANDROLLMAN

Pojazdy w GTA: Vice City – kody

Dzięki poniższym kodom bez trudu przywołacie kilka wybranych pojazdów, a nawet czołg:

Bloodring Banger 1 – TRAVELINSTYLE

Bloodring Banger 2 – GETTHEREQUICKLY

Hotring Racer, alternatywny wygląd – GETTHEREAMAZINGLYFAST

Larawana (Romero’s Hearse) – THELASTRIDE

Sabre Turbo – GETTHEREFAST

Limuzyna – ROCKANDROLLCAR

Śmieciarka (Trashmaster) – RUBBISHCAR

Wózek golfowy (Gold Caddie) – BETTERTHANWALKING

Hotring Racer – GETTHEREVERYFASTINDEED

Czołg – PANZER

Kody na broń

W przypadku tej gry kody na broń nie pozwolą na otrzymanie jednej konkretnej sztuki uzbrojenia. Otrzymamy w zamian jeden z kilku dostępnych zestawów:

Pancerz – PRECIOUSPROTECTION

Zestaw broni nr 1 – THUGSTOOLS

Zestaw broni nr 2 – PROFESSIONALTOOLS

Zestaw broni nr 3 – NUTTERTOOLS

Kody na zmianę pogody i inne efekty

Na koniec grupa najbardziej… nietypowych kodów. Te dotyczą wielu zmian samego świata gry, np. zachowania przechodniów czy pogody:

Zwiększenie poziomu poszukiwań policji – YOUWONTTAKEMEALIVE

Zmniejszenie poziomu poszukiwań policji – LEAVEMEALONE

Pobliskie samochody wybuchają – BIGBANG

Kierowcy zachowują się agresywnie – MIAMITRAFFIC

Wszystkie samochody stają się różowe – AHAIRDRESSERSCAR

Wszystkie samochody stają się czarne – IWANTITPAINTEDBLACK

Niska gwawitacja – COMEFLYWITHME

Poprawa jazdy samochodem – GRIPISEVERYTHING

Cała sygnalizacja świetla świeci na zielono – GREENLIGHT

Samochody unoszą się nad wodą – SEAWAYS

Łodzie latają – AIRSHIP

Widać tylko koła samochodów – WHEELSAREALLINEED

Auta mają wielkie koła – LOADSOFLITTLETHINGS

Przechodnie wsiadają do samochodu gracza – HOPINGIRL

Przechodnie wszystkich atakują – FIGHTFIGHTFIGHT

Przechodnie atakują gracza – NOBODYLIKESME

Kobiety przechodnie otrzymują broń – CHICKSWITHGUNS

Wszyscy przechodnie otrzymują broń – OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS

Słoneczna pogoda – ALOVELYDAY

Średnie zachmurzenie – APLEASANTDAY

Duże zachmurzenie – ABITDRIEG

Mgła – CANTSEEATHING

Burza – CATSANDDOGS

Przyspieszenie upływu czasu – LIFEISPASSINGMEBY / ONSPEED

Źródło: Opracowanie własne