GTA 3 to pierwsza trójwymiarowa odsłona serii Grand Theft Auto. Po wielu latach od premiery tytuł otrzymał edycję definitywną. Lepsza grafika, poprawione mechaniki i wiele innych — to świetna okazja do powrotu do tej genialnej produkcji! Dlatego dzisiaj przedstawiamy wam wszystkie kody do GTA 3 – The Definitive Edition w wersji na PC. Dobra zabawa już czeka.

GTA 3 – pierwsza tak duża odsłona serii

Gdy w 2001 roku Grand Theft Auto 3 trafiło na rynek, zrewolucjonizowało nie tylko swoją serię, ale i cały gatunek gier z otwartym światem. Była to pierwsza odsłona GTA w pełnym 3D, co pozwoliło graczom swobodnie eksplorować tętniące życiem Liberty City. Wcielając się w Claude’a – niemego protagonistę zdradzonego przez wspólników – gracze mogli zanurzyć się w świat pełen kryminalnych intryg, misji na zlecenie mafii i dynamicznych strzelanin. Wolność, jaką oferowała gra, była czymś niespotykanym – od prowadzenia pojazdów, przez odkrywanie ukrytych lokacji, aż po swobodne sianie chaosu na ulicach miasta.

GTA 3nie tylko ustanowiło fundamenty dla kolejnych części serii, ale również wyznaczyło nowy kierunek dla gier z otwartym światem. Realistyczne środowisko, nieliniowa struktura misji oraz charakterystyczna satyra na amerykańską popkulturę stały się znakami rozpoznawczymi marki. Dodatkowo świetna ścieżka dźwiękowa, podzielona na różnorodne stacje radiowe, wprowadzała graczy w klimat Liberty City, a dobrze napisane postacie sprawiały, że świat gry wydawał się jeszcze bardziej autentyczny. To dzięki GTA 3 seria mogła rozwinąć skrzydła i stać się jedną z najważniejszych w historii branży gier wideo.

Wpisujesz kody? Nie zdobywasz trofeów

Zanim zdecydujecie się na używanie kodów w GTA III, warto pamiętać, że mogą one wpłynąć na wasze postępy w grze. Wprowadzenie cheatów może uniemożliwić zdobywanie niektórych osiągnięć, co bywa frustrujące dla graczy dążących do pełnego ukończenia tytułu. Nawet jeśli będziecie wykonywać wszystkie misje i wyzwania, niektóre nagrody mogą pozostać poza waszym zasięgiem. Dlatego przed skorzystaniem z kodów dobrze jest zastanowić się, czy nie pokrzyżują wam one planów na maksymalne ukończenie gry.

Aby uniknąć rozczarowania, najlepiej podejść do tematu rozważnie. Jeśli chcecie doświadczyć GTA III w pełni i ukończyć grę bez żadnych ograniczeń, warto powstrzymać się od używania kodów do momentu, aż ukończycie główną kampanię. Dopiero wtedy możecie bez konsekwencji eksperymentować z cheatami i czerpać z nich dodatkową frajdę. Kody do GTA III to świetny sposób na zabawę, jednak warto korzystać z nich świadomie, by nie odebrać sobie satysfakcji z pełnego doświadczenia gry.

Wszystkie kody do GTA 3 na PC

Poniżej znajdziecie wszystkie kody do GTA 3 na PC w wersji Definitive Edition. Kody wpisujecie na klawiaturze podczas gry – nie w menu pauzy itp. Warto pamiętać o tym, że kody muszą być wpisywane poprawnie. Każdy błąd wymaga od nas powtórzenia całej kombinacji.

MOREPOLICEPLEASE – podnoszenie poziomu gwiazdek Wanted

– podnoszenie poziomu gwiazdek Wanted NOPOLICEPLEASE – zmniejszenie poziomu gwiazdek Wanted

– zmniejszenie poziomu gwiazdek Wanted GUNSGUNSGUNS – wszystkie bronie

– wszystkie bronie IFIWEREARICHMAN – zastrzyk gotówki

– zastrzyk gotówki TORTOISE – pancerz

– pancerz GESUNDHEIT – odnowienie zdrowie

– odnowienie zdrowie BOOOOORING – spowolnienie ruchu

– spowolnienie ruchu TIMEFLIESWHENYOU – przyspieszenie ruchu

– przyspieszenie ruchu MADWEATHER – przyspieszenie czasu

– przyspieszenie czasu CORNERSLIKEMAD – zwiększenie umiejętności jazdy

– zwiększenie umiejętności jazdy GIVEUSATANK – czołg Rhino

– czołg Rhino ANICESETOFWHEELS – niewidzialne pojazdy

– niewidzialne pojazdy BANGBANGBANG – zniszczenie wszystkich pojazdów

– zniszczenie wszystkich pojazdów CHITTYCHITTYBB – latające pojazdy

– latające pojazdy NASTYLIMBSCHEAT – efekty przemocy (gore)

– efekty przemocy (gore) ILIKEDRESSINGUP – przebieranie się

– przebieranie się WEAPONSFORALL – przechodnie strzelają do siebie

– przechodnie strzelają do siebie ITSALLGOINGMAAAD – przechodnie walczą ze sobą

– przechodnie walczą ze sobą NOBODYLIKESME – przechodnie Cię nienawidzą

– przechodnie Cię nienawidzą SKINCANCERFORME – normalna pogoda

– normalna pogoda PEASOUP – mgła

– mgła ILIKESCOTLAND – zachmurzenie

– zachmurzenie ILOVESCOTLAND – deszcz

Czy warto wpisywać kody do GTA 3 na PC?

Dlaczego w ogóle istnieją kody w GTA III? Początkowo były one narzędziem deweloperów, które pomagały w testowaniu różnych mechanik przed premierą gry. Po wydaniu trafiły jednak w ręce graczy i stały się nieodłącznym elementem serii Grand Theft Auto. Dzięki nim można spojrzeć na rozgrywkę z zupełnie innej perspektywy – od odblokowania potężnych broni, przez zmianę warunków pogodowych, aż po wywołanie totalnego chaosu na ulicach Liberty City. Co najważniejsze, korzystanie z kodów w trybie jednoosobowym jest całkowicie legalne – nie wpływa na rozgrywkę innych osób, a jedynie pozwala graczom dostosować zabawę do własnych preferencji.

Nie ma więc nic złego w używaniu cheatów, o ile nie chodzi o rozgrywkę sieciową, gdzie naruszają one zasady fair play. W kampanii dla jednego gracza mogą natomiast znacząco ułatwić przejście trudniejszych misji, zwiększyć szanse w starciach z przeciwnikami lub szybko przywrócić zdrowie w kryzysowej sytuacji. Jeśli napotykacie trudności lub po prostu chcecie poeksperymentować z mechanikami gry, skorzystanie z kodów to świetne rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy chcecie ułatwić sobie rozgrywkę, czy po prostu wprowadzić do niej trochę chaosu, cheaty w GTA III z pewnością dostarczą wam mnóstwo dobrej zabawy!

