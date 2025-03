Kody do GTA San Andreas na Xbox One/Series X|S. Kody na życie, kasę i broń

Poznajcie wszystkie kody do GTA San Andreas na konsole Xbox – One i Series X|S. W tym artykule przygotowaliśmy dla was pełną listę kodów na życie, pancerz, bronie, policję i zachowanie świata gry. Dzięki nim będziecie mogli w pełni doświadczyć tej wyjątkowej produkcji i oddać się niczym nie skrępowanej rozwałce w klasyku od Rockstar Games.

GTA San Andreas – klasyk i gigant świata gier

GTA: San Andreas to jedna z najbardziej kultowych gier wideo wszech czasów, wydana w 2004 roku przez Rockstar Games. To trzecia odsłona serii GTA w pełnym 3D, która przenosi graczy do fikcyjnego stanu San Andreas, wzorowanego na Kalifornii i Nevadzie z lat 90. XX wieku. Gracz wciela się w postać Carla Johnsona, który po latach wraca do rodzinnego Los Santos, by odkryć, że jego dzielnica jest pogrążona w chaosie, a rodzina i przyjaciele walczą o przetrwanie. Powrót w rodzinne strony, choć nie jest wymarzony, to dla bohatera gry stanowi początek epickiej przygody. W grze twórcy zawarli praktycznie wszystko to, czego można by oczekiwać od gry akcji. Są wojny gangów, porachunki mafijne, wyścigi, a nawet tak odjechane pomysły, jak latanie samolotem czy infiltracja tajemniczej bazy wojskowej – tak, tej z kosmitami.

Tytuł ma już na karku ponad 20 lat, a mimo to nadal potrafi bawić. Jest to zasługa m.in. zróżnicowanego świata gry i mnóstwa aktywności. W tej grze po prostu jest co robić, a niektóre współczesne gry mogły by się od poczciwego San Andreas zwyczajnie uczyć. Z jednej strony do roboty jest wiele, a z drugiej gra nie przytłacza. W każdym momencie możemy nieco zwolnić i oddać się spokojnej minigrze czy pobocznej aktywności. Wreszcie mamy też do czynienia z zestawem statystyk naszego bohatera. Po raz pierwszy w serii GTA mogliśmy rozwijać naszą postać, dbać o jej kondycję, siłę czy respekt na ulicy.

Wpisujesz kody do GTA San Andreas? O tym pamiętaj

Dla wielu graczy konsolowych jednym z najważniejszych rzeczy podczas zabawy jest zdobywanie osiągnięć. W przypadku konsol Xbox są to punkty Game Score, dzięki którym dokładnie wiemy, ile już w danej grze odblokowaliśmy, a także jak wiele nam jeszcze pozostało. Musicie wiedzieć, że wpisywanie kodów do gry uniemożliwia nam zdobywanie tych osiągnięć. Dlatego kody do GTA San Andreas warto wpisywać tylko wtedy, gdy zdobyliście już wszystkie osiągnięcia – lub gdy ich kolekcjonowanie was po prostu nie interesuje.

Pamiętajcie o tym, bo w przeciwnym razie można sobie sprawić niezbyt sympatyczną niespodziankę. Ale skoro jesteście już uzbrojeni w tę wiedzę, to pora przejść do konkretów. Poniżej znajdziecie wszystkie cheaty, jakie przygotowali dla nas twórcy gry.

Wszystkie kody do GTA San Andreas na Xbox One i Series X|S

Poniżej znajdziecie wszystkie kody do GTA San Andreas na konsole Xbox One i Xbox Series X|S. Jak z nich skorzystać? Wpisywanie kodów na Xbox jest proste i nie różni się od robienia tego na PlayStation, a nawet PC. Potrzebujemy kontroler – to przy jego pomocy podczas rozgrywki wystukamy interesującą nas kombinację. Warto pamiętać, że musimy to zrobić podczas gry – nie w menu pauzy czy menu głównym. Nie możemy się też pomylić. Każdy błąd będzie wymagał wpisywania kombinacji od nowa, dlatego lepiej być uważnym.

Pełna lista kodów poniżej – cheaty zostały podzielone na tematyczne kategorie.

Kody na zdrowie, kasę i statystyki

Na pierwszy ogień idą najbardziej klasyczne kody do GTA San Andreas, czyli na zdrowie, pancerz, kasę i dodatkowe statystyki bohatera. Możemy przy ich pomocy osiągnąć super-skok czy zwiększyć respekt lub ilość mięśni.

Pełne zdrowie, pancerz i 250 tys. dol. (jeśli jesteśmy w pojeździe, zostanie on naprawiony) – RB, RT, LB, A, w lewo, w dół, w prawo, do góry, w lewo, w dół, w prawo, do góry

Odporność na pistolety – w dół, A, w prawo, w lewo, w prawo, RB, w prawo, w dół, do góry, Y

Nieograniczone zasoby powietrza pod wodą – w dół, w lewo, LB, 2A w dół, RT, w dół, LT, w dół

Super-skok – do góry, w lewo, A, Y, RB, 3A B, LT

Super-ciosy – Y, do góry, w prawo, w dół, LT, LB, X

Tryb Adrenaliny (wolniejszy upływ czasu, mocniejsze ciosy) (*) – 2A A, X, RB, LB, A, w dół, w lewo, A

Samobójstwo – w prawo, LT, w dół, RB, 2A w lewo, RB, LB, LT, LB

Wrogie gangi atakują gracza – w dół, 3A do góry, A, RT, RB, 2A LT

Maksymalny Respekt – LB, RT, Y, w dół, RT, A, LB, do góry, 2A LT, 2A LB

Maksymalny seksapil – B, 2A Y, do góry, B, RB, LT, do góry, Y, 3A LB

Maksymalne mięśnie – Y, 2A do góry, w lewo, w prawo, X, B, w lewo

Maksymalny tłuszcz – Y, 2A do góry, w lewo, w prawo, X, B, w dół

Brak mięśni, brak tłuszczu – Y, 2A do góry, w lewo, w prawo, X, B, w prawo

Usuwa głód – X, LT, RB, Y, do góry, X, LT, do góry, A

Zmiana stroju – RB, 2A RT, RB, B, LB, LT, B, A, Y

Kody na policję

Tym razem kody na policję, dzięki którym ograniczymy lub zwiększymy poziom pościgu.

Dwie gwiazdki – 2A RB, B, RT, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo

Usuwa wszystkie gwiazdki – 2A RB, B, RT, do góry, w dół, do góry, w dół, do góry, w dół

Poziom poszukiwania nie będzie się zwiększał – B, w prawo, B, w prawo, w lewo, X, Y, do góry

Sześć gwiazdek – B, w prawo, B, w prawo, w lewo, X, A, w dół

Broń – kody na pistolety i nie tylko

Wybierz swój ulubiony zestaw broni i pokonaj wszystkich przeciwników:

Nieskończona amunicja, bez przeładowywania – LB, RB, X, RB, w lewo, RT, RB, w lewo, X, w dół, 2A LB

Najwyższy poziom umiejętności dla każdej z broni – w dół, X, A, w lewo, RB, RT, w lewo, 2A w dół, 3A LB

Wszystkie bronie, grupa 1 – RB, RT, LB, RT, w lewo, w dół, w prawo, do góry, w lewo, w dół, w prawo, do góry

Wszystkie bronie, grupa 2 – RB, RT, LB, RT, w lewo, w dół, w prawo, do góry, w lewo, 2A w dół, w lewo

Wszystkie bronie, grupa 3 – RB, RT, LB, RT, w lewo, w dół, w prawo, do góry, w lewo, 3A w dół

Kody na czas

Co powiecie na zmianę tempa upływania czasu? Może być szybciej, wolniej i nie tylko.

Wolniejszy upływ czasu – Y, do góry, w prawo, w dół, X, RT, RB

Szybszy upływ czasu – Y, do góry, w prawo, w dół, LT, LB, X

Szybszy zegar – 2A B, LB, X, LB, 3A X, LB, Y, B, Y

Zachód słońca, godzina 21:00 – 2A w lewo, LT, RB, w prawo, 2A X, LB, LT, A

Zawsze północ – X, LB, RB, w prawo, A, do góry, LB, 2A w lewo

Pogoda – zmień warunki

Te kody pozwolą na zmianę warunków pogodowych. Może nie ma to bezpośredniego przełożenia na rozgrywkę, ale może nadać naszej zabawie zupełnie inny klimat.

Słoneczna pogoda – RT, A, 2A LB, 3A LT, Y

Zachmurzenie – RT, A, 2A LB, 3A LT, X

Wieczór – RT, A, 2A LB, 3A LT, w dół

Deszcz – RT, A, 2A LB, 3A LT, B

Mgła – RT, A, 2A LB, 3A LT, A

Burza piaskowa – do góry, w dół, 2A LB, 2A LT, LB, LT, RB, RT

Kody na pojazdy – auta i inne

W grze znajdziemy ogromny wybór samochodów i innych pojazdów. Dlatego kody do GTA San Andreas pozwolą nam uzyskać szybki dostęp do niektórych z nich.

Quad – 2A w lewo, 2A w dół, 2A do góry, X, B, Y, RB, RT

Caddy – B, LB, do góry, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Hotring Racer 1 – RB, B, RT, w prawo, LB, LT, 2A A, X, RB

Hotring Racer 2 – RT, LB, B, w prawo, LB, RB, w prawo, do góry, B, RT

Rancher – do góry, 2A w prawo, LB, w prawo, do góry, X, LT

Bloodring Banger – w dół, RB, B, 2A LT, A, RB, LB, 2A w lewo

Stretch – RT, do góry, LT, 2A w lewo, RB, LB, B, w prawo

Romero – w dół, RT, w dół, RB, LT, w lewo, RB, LB, w lewo, w prawo

Trashmaster – B, RB, B, RB, 2A w lewo, RB, LB, B, w prawo

Bulldozer – RT, 2A LB, 2A w prawo, 2A do góry, A LB, w lewo

Czołg – RB do góry, w lewo, w prawo, RT, do góry, w prawo, X, w prawo, LT, 2A LB

Monster-Truck – w prawo, do góry, 3A RB, w dół, 2A Y, A, B, 2A LB

Rhino – 2A B, LB, 3A B, LB, LT, RB, Y, B, Y

VorteA – 2A Y, X, B, A, LB, LT, 2A w dół

Jetpack – w lewo, w prawo, LB, LT, RB, RT, do góry, w dół, w lewo, w prawo

Spadochron – w lewo, w prawo, LB, LT, RB, 2A RT, do góry, w dół, w prawo, LB

Hunter – B, A, LB, 2A B, LB, B, RB, RT, LT, 2A LB

Stunt Plane – B, do góry, LB, LT, w dół, RB, 2A LB, 2A w lewo, A, Y

Hydra – 2A Y, X, B, A, 2A LB, w dół, do góry

Zmień cechy pojazdów

Nie tylko pojazdy, ale również ich cechy. Przy pomocy poniższych kodów zmienimy zachowanie aut czy dodamy im dodatkowe cechy:

Wielkie skoki na BMA-ie – Y, X, 2A B, X, 2A B, LB, 2A LT, RB, RT

Maksymalny poziom umiejętności dla wszystkich pojazdów – X, LT, A, RB, 2A LT, w lewo, RB, w prawo, 3A LB

Perfekcyjne prowadzenie – Y, 2A RB, w lewo, RB, LB, RT, LB

Auta mogą latać – do góry, w dół, LB, RB, LB, w prawo w lewo, LB, w lewo

Auta jeżdżą po wodzie – w prawo, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

Auta odlatują po uderzeniu – X, RT, 2A w dół, w lewo, w dół, 2A w lewo, LT, A

Posiadany samochód jest niezniszczalny, inne wybuchają po uderzeniu (Smash’n Boom) – LB, 2A LT, do góry, 2A w dół, do góry, RB, 2A RT

Wszystkie samochody w pobliżu eksplodują – RT, LT, RB, LB, LT, RT, X Y, B, Y, LT, LB

Swobodne celowanie podczas jazdy autem – 2A do góry, X, LT, w prawo, A, RB, w dół, RT, B

Wszystkie samochody mają nitro – w lewo, Y, RB, LB, do góry, X, Y, w dół, B, LT, 2A LB

Wszystkie taksówki mają nitro – do góry, A, Y, A, Y, A, X, RT, w prawo

Łodzie mogą latać – RT, B, do góry, LB, w prawo, RB, w prawo, do góry, X, Y

Zmień warunki na drodze

Co powiecie na niewidzialne auta, albo zmniejszenie ruchu na drogach? Te kody pozwolą nam zmienić obraz świata gry i zachowanie na trasie:

Tylko zielone światła – w prawo, RB, do góry, 2A LT, w lewo, RB, LB, 2A RB

Niewidzialne samochody – Y, LB, Y, RT, X, 2A LB

Mniejszy ruch na drogach – A, w dół, do góry, RT, w dół, Y, LB, Y, w lewo

Agresywni kierowcy – RT, B, RB, LT, w lewo, RB, LB, RT, LT

Szybsze samochody na ulicach – w prawo, RB, do góry, 2A LT, w lewo, RB, LB, 2A RB

Tylko różowe samochody – B, LB, w dół, LT, w lewo, A, RB, LB, w prawo, B

Tylko czarne samochody – B, LT, do góry, RB, w lewo, A, RB, LB, w lewo, B

Tylko samochody z farm (traktory, kombajny) – 2A LB, 2A RB, LT, LB, RT, w dół, w lewo, do góry

Tylko samochody i piesi z farm – Y, w lewo, X, RT, do góry, LT, w dół, LB, A, 3A LB

Tylko drogie samochody – do góry, LB, RB, do góry, w prawo, do góry, A, LT, A, LB

Tylko tanie samochody – LT, w prawo, LB, do góry, A, LB, LT, RT, RB, 3A LB

Kody do GTA San Andreas na NPC

Możliwe jest również edytowanie tego, w jaki sposób zachowują się postaci:

Tryb karnawału, z rzadkimi pojazdami (*) – RT, RB, A, Y, A, Y, do góry, w dół

Wszyscy są uzbrojeni (*) – w dół, 3A do góry, A, RT, RB, 2A LT

Piesi atakują gracza wyrzutniami rakiet (*) – w dół, X, do góry, 2A RT, do góry, 2A w prawo, do góry

Piesi atakują się wzajemnie (*) – w dół, w lewo, do góry, w lewo, A, RT, RB, LT, LB

Cywile niszczą miasto (jak w misji Riot) – LT, w prawo, LB, Y, 2A w prawo, RB, LB, w prawo, 3A LB

Gracz może rekrutować dowolne osoby (otrzymają pistolet 9 mm) – w dół, X, do góry, 2A RT, do góry, 2A w prawo, do góry

Gracz może rekrutować dowolne osoby (otrzymają wyrzutnie rakiet) – 3A RT, A, LT, LB, RT, LB, w dół, A

Tylko członkowie gangów na ulicach – w lewo, 3A w prawo, w lewo, A, w dół, do góry, X, w prawo

Gangi kontrolują ulice – LT, do góry, 2A RB, w lewo, 2A RB, RT, w prawo, w dół

Gracz jest otoczony przez prostytutki – X, w prawo, 2A X, LT, A, Y, A, Y

Prostytutki płacą graczowi – w prawo, 2A LT, w dół, LT, 2A do góry, LT, RT

Tryb karnawału, z rzadkimi pojazdami (*) – 2A Y, LB, 2A X, B, X, w dół, B

Wszędzie spotkać można sobowtóry Elvisa – LB, B, Y, 2A LB, X LT, do góry, w dół, w lewo

Plażowa impreza (*) – 2A do góry, 2A w dół, X, B, LB, RB, Y, w dół

Tryb Ninja, wszyscy przechodnie to ninja – 2A A, w dół, RT, LT, B, RB, B, X

(*) Tych kodów nie można wyłączyć, nie zapisuj gry, jeśli chcesz ją potem kontynuować bez kodów!

Czy warto wpisywać kody do GTA San Andreas na Xbox?

Wpisywanie kodów do GTA San Andreas uniemożliwi nam zdobywanie trofeów. Z drugiej strony, pozwoli to nam na odkrycie zupełnie nowej zabawy i łatwiejsze uporanie się z niektórymi wyzwaniami. Zasadniczo kody są dla nas, graczy, a ich wpisywanie nikomu nie szkodzi. Jeżeli zatem macie problem z jakimś etapem podczas rozgrywki, to warto z tych kodów skorzystać. Ostatecznie chodzi tylko o dobrą zabawę, dlatego nie ma się po co ograniczać.

