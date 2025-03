Kody do GTA 3 – Definitive Edition na PlayStation. Kody na zdrowie, policję i inne

Dzisiaj nadszedł czas na kody do GTA 3 – Definitive Edition w wersji na PlayStation 4 i 5. Jeżeli jesteście fanami pierwszego GTA w 3D, to kody z pewnością pomogą urozmaicić waszą rozgrywkę. Przygotowaliśmy dla was pełną listę cheatów – szykuje się dobra zabawa!

Spis treści:

Pierwsze GTA w 3D – klasyka gier

W 2001 roku na rynku pojawiło się Grand Theft Auto 3 i w jednej chwili zmieniło oblicze gier wideo. Była to pierwsza odsłona serii w pełnym 3D, dająca graczom niespotykaną wcześniej swobodę w eksplorowaniu mrocznego, pełnego przestępczości Liberty City. Jako Claude – niemal anonimowy bohater zdradzony przez swoich wspólników – gracze mogli zagłębić się w świat mafijnych porachunków, dynamicznych pościgów i brutalnych strzelanin. Niezależnie od tego, czy skupiali się na fabule, czy woleli po prostu siać chaos na ulicach, GTA 3 pozwalało na nieskończoną liczbę sposobów rozgrywki.

Ta odsłona nie tylko na nowo zdefiniowała serię, ale i wyznaczyła kierunek dla całego gatunku gier z otwartym światem. Wolność działania, rozbudowane misje i satyryczny komentarz na temat amerykańskiej popkultury stały się znakiem rozpoznawczym marki. Dodatkowo klimatyczna ścieżka dźwiękowa, podzielona na liczne stacje radiowe, sprawiała, że Liberty City wydawało się jeszcze bardziej autentyczne. To właśnie GTA 3 położyło fundament pod przyszłe hity i na stałe zapisało się w historii branży jako tytuł, który odmienił sposób, w jaki postrzegamy gry wideo.

Wpisujesz kody? O tym pamiętaj

Kody do GTA 3 mogą wydawać się kuszące – nieskończona amunicja, zmiana pogody, totalny chaos na ulicach Liberty City. Brzmi jak świetna zabawa, prawda? Ale zanim zaczniecie eksperymentować, warto wiedzieć jedno: cheatowanie może mieć swoją cenę. Wprowadzenie kodów może na stałe zablokować niektóre osiągnięcia, co dla graczy dążących do pełnego ukończenia gry bywa ogromnym rozczarowaniem. Nawet jeśli wykonacie wszystkie misje, pewne nagrody mogą pozostać poza waszym zasięgiem.

Jak więc podejść do tematu? Najlepiej z głową! Jeśli chcecie cieszyć się GTA 3 w pełni, spróbujcie najpierw przejść grę uczciwie – bez kodów, bez skrótów, bez utraty postępów. A kiedy już zaliczycie kampanię, wtedy możecie dać się ponieść szaleństwu i sprawdzić, jak bardzo można wywrócić Liberty City do góry nogami. Pamiętajcie – kody to świetna zabawa, ale tylko wtedy, gdy używacie ich świadomie!

Wszystkie kody do GTA 3 na PlayStation

Poniżej znajdziecie wszystkie kody do GTA 3 na PlayStation 4 i 5. Opisywane kombinacje można zastosować w wersji Definitive Edition, czyli tej odświeżonej, która pojawiła się na rynku w 2021 roku. Pamiętajcie o tym, że wszystkie kody muszą zostać wpisane bez błędów. Każdorazowo gdy popełnimy pomyłkę w kombinacji, musimy rozpocząć ją od nowa. Na szczęście kody nie są zbyt długie i ich wpisywanie szybko wejdzie nam w nawyk, a może nawet zapamiętamy je i nie będziemy musieli zerkać na poradnik.

Podnoszenie poziomu gwiazdek Wanted – R2, R2, L1, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo

– R2, R2, L1, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo Usunięcie poziomu gwiazdek Wanted – R2, R2, L1, R2, góra, dół, góra, dół, góra, dół

– R2, R2, L1, R2, góra, dół, góra, dół, góra, dół Wszystkie bronie – R2, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– R2, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Zastrzyk gotówki – R2, R2, L1, L1, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– R2, R2, L1, L1, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Pancerz – R2, R2, L1, L2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– R2, R2, L1, L2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Odnowienie zdrowia – R2, R2, L1, R1, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra

– R2, R2, L1, R1, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra Latające pojazdy – prawo, R2, kółko, R1, L2, dół, L1, R1

– prawo, R2, kółko, R1, L2, dół, L1, R1 Niewidzialne pojazdy – L1, L1, kwadrat, R2, trójkąt, L1, trójkąt

– L1, L1, kwadrat, R2, trójkąt, L1, trójkąt Zniszczenie wszystkich pojazdów – L2, R2, L1, R1, L2, R2, trójkąt, kwadrat, kółko, trójkąt, L2, L1

– L2, R2, L1, R1, L2, R2, trójkąt, kwadrat, kółko, trójkąt, L2, L1 Zwiększenie umiejętności jazdy – R1, L1, R2, L1, lewo, R1, R1, trójkąt

– R1, L1, R2, L1, lewo, R1, R1, trójkąt Czołg Rhino – kółko, kółko, kółko, kółko, kółko, kółko, R1, L2, L1, trójkąt, kółko, trójkąt

– kółko, kółko, kółko, kółko, kółko, kółko, R1, L2, L1, trójkąt, kółko, trójkąt Przyspieszenie gry – trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, L1, L2

– trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, L1, L2 Spowolnienie gry – trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, R1, R2

– trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, R1, R2 Przyspieszenie czasu – kółko, kółko, kółko, kwadrat, kwadrat, kwadrat, kwadrat, kwadrat, L1, trójkąt, kółko, trójkąt

– kółko, kółko, kółko, kwadrat, kwadrat, kwadrat, kwadrat, kwadrat, L1, trójkąt, kółko, trójkąt Przebieranie się – prawo, dół, lewo, góra, L1, L2, góra, lewo, dół, prawo

– prawo, dół, lewo, góra, L1, L2, góra, lewo, dół, prawo Wkurzeni przechodnie – dół, góra, lewo, góra, X, R1, R2, L2, L1

– dół, góra, lewo, góra, X, R1, R2, L2, L1 Wszyscy przechodnie mają broń – R2, R1, trójkąt, X, L2, L1, góra, dół

– R2, R1, trójkąt, X, L2, L1, góra, dół Przechodnie Cię atakują – dół, góra, lewo, góra, X, R1, R2, L1, L2

– dół, góra, lewo, góra, X, R1, R2, L1, L2 Efekty przemocy, gore – L1, kółko, dół, L1, R1, trójkąt, prawo, L1, X

– L1, kółko, dół, L1, R1, trójkąt, prawo, L1, X Normalna pogoda – L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, trójkąt

– L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, trójkąt Mgła – L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X

– L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X Zachmurzenie – L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, kwadrat

– L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, kwadrat Deszcz – L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, kółko

Czy warto wpisywać kody do GTA 3 na PlayStation?

Początkowo pełniły rolę narzędzi programistycznych, pozwalających deweloperom testować różne aspekty rozgrywki jeszcze przed premierą gry. Gdy tytuł trafił na rynek, gracze szybko odkryli ich potencjał, a cheaty stały się nieodłącznym elementem serii Grand Theft Auto. Dzięki nim można spojrzeć na świat Liberty City z zupełnie innej strony – od zdobycia potężnego arsenału, przez manipulację pogodą, aż po wywołanie kompletnego chaosu na ulicach miasta. Co istotne, korzystanie z kodów w trybie dla jednego gracza jest całkowicie dozwolone – nie wpływa na innych użytkowników, a jedynie pozwala dostosować grę do własnych upodobań.

Nie ma nic złego w używaniu cheatów, pod warunkiem, że nie są stosowane w rozgrywce sieciowej, gdzie zakłócałyby równowagę i psuły zabawę innym. W kampanii fabularnej mogą natomiast znacząco ułatwić pokonywanie trudnych misji, pomóc w starciach z przeciwnikami czy natychmiastowo przywrócić zdrowie w krytycznej sytuacji. Jeśli napotkacie trudności lub po prostu chcecie poeksperymentować, cheaty to świetne rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy zależy wam na uproszczeniu rozgrywki, czy chcecie wprowadzić do niej odrobinę szaleństwa, kody w GTA 3 gwarantują mnóstwo frajdy!

