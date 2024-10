Co powiecie na porcję nowych modów z historiami i zadaniami do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon? Historia nie kończy się po głównym wątku i DLC. Geralt nadal ma masę roboty, czego dowodem są ciekawe modyfikacje przygotowane na konkurs zorganizowany przez CD Projekt RED.

Prawie jak DLC. Nowe mody do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon

Po udostępnieniu moderskiego narzędzia RedKIT, twórcy trzeciego Wiedźmina postanowili zorganizować konkurs na najlepszą fanowską modyfikację z zadaniami. Gracze zabrali się do roboty i zaczęli dostarczać zupełnie nowe i świetne mini-wątki fabularne do gry. To nie byle jakie modyfikacje, lecz genialnie przygotowane historie, które w ciekawy sposób rozwijają growe uniwersum.

Tym samym Geralt ma znowu ręce pełne roboty. Zebrałem kilka najciekawszych modów fabularnych do gry Wiedźmin 3, dzięki którym zyskacie łącznie nawet kilkadziesiąt godzin darmowej rozgrywki.

Cena Neutralności

Na pierwszy ogień idzie mod o nazwie Price of Neutrality, czyli Cena Neutralności. To swego rodzaju remaster historii, która została przygotowana przez CD Projekt RED jeszcze na potrzeby pierwszej części gry sprzed 17 lat. Mod do Wiedźmina 3 pozwala nam ponownie rozegrać tę ciekawą historię, lecz tym razem z całą gamą mechanik trzeciej odsłony. No i z oprawą graficzną, która wciąż zachwyca.

Mod pobierzecie poniżej:

O zabójcach i królach

Dodatek o nazwie Of Kingd and Killers rozpoczyna się w momencie, w którym Geralt natrafia na tajemniczy list. Dowiadujemy się, że Dziki Gon rzucił urok na stareńkiego wiedźmina Gerda – wojownika ze szkoły niedźwiedzia, który od teraz jest zabójcą szkolonym przez samego Eredina, króla Dzikiego Gonu. Nie czekając dłużej, Geralt rusza na poszukiwania tej niebezpiecznej, opętanej maszyny. Wszystko po to, aby stanąć twarzą w twarz z zabójcą Dzikiego Gonu.

Moda możecie pobrać z poniższego linku:

Wiedźmin 3 i gigantyczny quest za darmo

Tajemnicze miejsce, które pożera ludzi — brzmi zachęcająco? Nawet tak przerażająca wizja nie zniechęci Geralta przed udaniem się na kolejną wyprawę. Mod Impostor pozwala nam wziąć udział w iście gigantycznej przygodzie na kilka godzin zabawy. Modyfikacja pozwoli nam ukończyć 3 zadania.

Link do pobrania moda znajdziecie poniżej:

Wyrusz na przygodę do Cintry

W trzecim Wiedźminie zwiedziliśmy Velen, Novigrad, Skellige, Kaer Morhen czy Tuissaint — a co powiecie na Cintrę? Modyfikacja Tales of the Witcher pozwala nam udać się do tej znanej krainy, która w oryginalnej grze nie znalazła miejsca. “Jako Geralt przybywasz do Cintry, na długo przed wydarzeniami z książek i gier. Poznaj nową historię, odkryj nowy świat i podejmuj się zleceń, robiąc to, do czego wiedźmin został stworzony – zabijając potwory” – czytamy w opisie moda.

Mod znajdziecie poniżej — jest oczywiście darmowy:

Pająki i wilki

The Spider and The Wolf prezentuje graczom intrygującą nową linię zadań, skupioną wokół starego (być może znanego niektórym) zagrożenia, wyłaniającego się z cienia, aby zacieśnić uścisk nad mieszkańcami Północnych Królestw poprzez swoje mroczne rytuały i przeklęte praktyki, a także równie potężną obecność, prowadzącą naszego bohatera przez sieć zamętu i tajemnicy, aby osiągnąć własne, nieznane cele.

Gdzie pobrać mod? Pomoże w tym poniższy link:

Pieśń Wiatru i tajemnicza wyspa

Gotowi na kolejną wyprawę? Tym razem Geralt trafi na tajemniczą wyspę, gdzie wykona zadania w ramach moda Pieśń Wiatru. Aby rozpocząć zadanie, będziemy musieli posiadać przynajmniej 50. poziom postaci. Co istotne, na razie linia fabularna jest dość krótka. Możliwe, że po konkursie autor moda znacznie go rozbuduje i doda kolejne zadania. Na razie, jego zgłoszenie musi jednak spełniać warunki przedstawione przez twórców.

Pobranie moda jest możliwe w NexusMods:

To oczywiście nie wszystkie mody do Wiedźmina 3, które warto znać. Lista jest o wiele dłuższa, a my możemy poprawić dzięki nim wiele mechanik w grze. Ciekawą listę modyfikacji grafiki i gry znajdziecie tutaj.