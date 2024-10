Genialny mod sprawia, że Wiedźmin 3: Dziki Gon to pierwsza część. Poznaj Cenę Neutralności

Doskonale wiemy, jak bardzo zestarzała się pierwsza odsłona Wiedźmina. Gra jednak mimo upływu lat nadal opowiada ciekawą historię, czego przykładem są dodatkowe opowieści opublikowane przez twórców po latach. A co powiecie na zagranie w taką opowieść, ale już w ramach gry Wiedźmin 3: Dziki Gon? Polski hit eksportowy otrzymał nowy mod, który dodaje do gry historię “Cena Neutralności”. O czym traktuje ta opowieść?

Akcja rozgrywa się w roku 1232. Geralt wraca do Kaer Morhen na zimę. Jednak pod twierdzą napotyka obóz najemników ścigających księżniczkę Deidre Ademeyn z Caingorn. Deidre jest rzekomo przeklęta przez Czarne Słońce i jest ponadto niespodziewanym dzieckiem Eskela. Wiedźmini muszą zdecydować, co zrobić z dziewczyną. Mod zawiera całą fabułę The Price Of Neutrality – główne zadanie She-Wolf, a także dwie misje poboczne: The Howling i Hungry Like a Wolf.