Wiedźmin 3 z darmowym DLC od fana. Zapluj na innego wiedźmina!

W serwisie NexusMods pojawiła się nowa praca konkursowa, którą jest krótkie DLC do gry. Tym razem autor moda postanowił przygotować intrygującą historię o opętanym zabójcy szkolonym przez samego Eredina – króla Dzikiego Gonu. Mod pozwoli nam stoczyć jeden z najbardziej epickich pojedynków w historii serii.

Nowe fanowskie DLC do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon

Dodatek o nazwie Of Kingd and Killers rozpoczyna się w momencie, w którym Geralt natrafia na tajemniczy list. Dowiadujemy się, że Dziki Gon rzucił urok na stareńkiego wiedźmina Gerda – wojownika ze szkoły niedźwiedzia, który od teraz jest zabójcą szkolonym przez samego Eredina, króla Dzikiego Gonu. Nie czekając dłużej, Geralt rusza na poszukiwania tej niebezpiecznej, opętanej maszyny. Wszystko po to, aby stanąć twarzą w twarz z zabójcą Dzikiego Gonu.

Jak podaje twórca moda, fanowskie DLC w pełni integruje się z grą i nie wymaga scalania skryptów. Najważniejszym elementem jest finałowa walka, która będzie brutalna i wymagająca. Oto bowiem stanie przeciwko nam Wiedźmin, który z jednej strony posługuje się naszymi ruchami i znakami, z drugiej opanował również sztukę Gonu, którą z pewnością wykorzysta podczas starcia.

Moda możecie pobrać z poniższego linku:

Zobacz też: Cena nowego LEGO Harry Potter Collection za wysoka? Te gry możesz mieć za 12 zł

To kolejna praca na konkurs zorganizowany przez CD Projekt RED. Dzięki daniu użytkownikom świetnego narzędzia, jakim jest REDKit, możemy teraz korzystać ze świetnych i nowych historii w tej 9-letniej grze. Trzeba przyznać, że prace konkursowe naprawdę trzymają poziom. Moją ulubioną jest zdecydowanie Pieśń Wiatru, o której pisaliśmy niedawno. Wiedźmin 3: Dziki Gon nadal ma się dobrze!

Źródło: NexusMods