Cyberpunk 2077 trafi na Switch 2. A co z Wiedźminem 3?

Cyberpunk 2077 i nie tylko, czyli plany wobec Switch 2

Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, czas przygotowywania portu to nie zaledwie siedem tygodni — tyle czasu minęło od ukończenia pokazu pierwszej wersji gry, a nie od początku produkcji. Cyberpunk na nowej konsoli Nintendo zapowiada się na jeden z najambitniejszych portów w historii tej platformy. Sam proces przygotowywania gry nie należy do łatwych i zajmuje sporo czasu.

Udostępnione materiały wskazują, że edycja Ultimate może nie tylko zachować styl i klimat Night City, ale też zaskoczyć płynnością i jakością na sprzęcie hybrydowym. Premiera gry planowana jest na 5 czerwca, czyli dokładnie wtedy, gdy na rynek trafi sam Switch 2. Co ważne — wersja pudełkowa nie będzie wymagać dodatkowego pobierania danych, co w przypadku dużych gier na tę konsolę stanie się chyba standardem.

A co z Wiedźminem 3? Choć to wciąż temat owiany tajemnicą, Downar nie zamknął całkowicie tej furtki. Zapytany przez Eurogamera o potencjalną aktualizację dla Wiedźmin 3: Dziki Gon na Switcha 2, zaznaczył, że obecnie priorytetem zespołu pozostaje Cyberpunk 2077, ale nie wykluczył, że Geralt jeszcze kiedyś powróci w odświeżonej wersji. Biorąc pod uwagę możliwości nowej konsoli — jak chociażby wsparcie dla ray tracingu — taki projekt mógłby dać drugie życie jednej z najciekawszych gier na platformie Nintendo.

Wygląda na to, że Switch 2 ma szansę rozpocząć swoją przygodę naprawdę mocnym akcentem, a polskie studio ponownie pokazuje, że potrafi wyciągnąć maksimum z każdej platformy. No, poza PS4 i Xbox One, gdy wychodził oryginalny CP2077 – ale to dawno i nieprawda, co nie?

Źródło: wccftech.com