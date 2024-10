Beast of Blood, czyli Bestia Krwi to nowy, fanowski dodatek do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Geralt wciąż ma ręce pełne roboty, a tym razem zmierzy się z krwiożerczą bestią. Mod dodaje kilka godzin zabawy i pozwala wziąć udział we wciągającej przygodzie.