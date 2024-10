Gigantyczny quest do Wiedźmina 3 za darmo. Poznajcie sekrety mrocznej rezydencji

Wiedźmin 3 doczekał się kolejnego moda, tym razem ambitnego questa rozpisanego na około 3 godziny zabawy. Pobierzecie go, rzecz jasna, za darmo!

Jest to skala oficjalnego DLC, ale mówimy przecież o projekcie stworzonym przez fanów! Kolejny pokaz umiejętności oraz kreatywności graczy, tym razem w formie długaśnej modyfikacji zapewniającej kilka godzin zabawy.

Wiedźmin 3 z wielkim questem

Wypuszczenie narzędzia REDKit dla fanów od CD Projekt RED to chyba najlepszy pomysł, na jaki mogli wpaść twórcy wielkiego hitu. Modami do Wiedźmina 3 zaczęło sypać jak grzybami po deszczu. Oczywiście hitowe RPG już wcześniej było niezwykle popularne w środowisku moderów, ale dopiero wydanie zestawu narzędzi REDKit umożliwiło znaczne zmienianie gry, a nawet tworzenie zupełnie nowych questów, postaci, potworów bądź nawet krain. Chyba najlepszym tego przykładem jest mod, który opisywaliśmy niedawno.

Teraz jednak nie ma mowy o zupełnie nowym regionie i potencjalnie niezwykle długiej przygodzie. Impostor Community DLC to fanowski dodatek do gry, który i tak oferuje naprawdę sporo. Przede wszystkim mówimy o dorzuceniu do gry nowego wątku fabularnego złożonego z 3 zadań. Łącznie powinny nam zająć jakieś 3 godziny.

Witajcie, Wiedźmini! Spieszę zaprezentować Wam moją drugą modyfikację do gry Wiedźmin 3. Czeka na was dodatkowe zadanie z dużą ilością zawartości. Podróż do tajemniczego miejsca, które pożera ludzi. Rozwiąż zagadki i znajdź odpowiedź. – czytamy w opisie modyfikacji

Jeśli brzmi to dla Was zachęcająco albo po prostu nadal szukacie nowych sposobów, aby spędzać z Wiedźminem 3 jeszcze więcej czasu, warto pobrać tę modyfikację.

Dzięki zainstalowaniu modyfikacji, możecie liczyć na nowe questy w grze, z przygodą rozpisaną na około 3 godziny. Do tego dwóch nowych bossów i innych mniejszych lub większych zmian.

