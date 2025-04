Chociaż od premiery Wiedźmin 3: Dziki Gon minęło już wiele lat, gra nadal otrzymuje nowe zadania i questy. To oczywiście fanowskie mody, dzięki którym możemy poznać zupełnie nowe historie.

Nowa przygoda w Wiedźmin 3: Dziki Gon

W nowym zadaniu do rodzimego RPG-a trafiamy na tajemniczego kartografa Dravena na Skellige, który zleca nam odnalezienie tego niebezpiecznego artefaktu. W trakcie około 20-30 minutowej przygody zmierzymy się z Dżinnem, przejdziemy przez portalowy labirynt i odkryjemy kilka niespodzianek, w tym zmodyfikowane sceny i dialogi z podstawki. To pełnoprawne zadanie, które stanowi ciekawą, dodatkową zawartość do naszej ulubionej gry. Przygody w Wiedźmin 3: Dziki Gon się nie kończą!

Mod jest do pobrania za darmo z poniższego linku:

To nie wszystkie dodatkowe questy, jakie możecie zainstalować do tej gry. Więcej z nich znajdziecie tutaj. Wśród modów jest sporo ciekawych historii i mini-fabuł, które dodają sporo interesujących wątków.

Źródło: nexusmods.com