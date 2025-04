PS Plus maj 2025. Oto pożądane gry Essential i data ujawnienia oferty

Zbliżamy się do oficjalnego ujawnienia oferty PS Plus maj 2025 dla progu Essential. Jeśli chcecie wiedzieć, kiedy dokładnie to nastąpi oraz jakie są przewidywania społeczności odnośnie gier, zapraszamy do czytania.

Pisaliśmy już o ofercie PS Plus maj 2025. Najpierw wspomnieliśmy o spekulacjach odnośnie gier Essential, a następnie podrzuciliśmy Wam listę tytułów, które w nadchodzącym miesiącu znikną z katalogów Extra i Premium. Jest ona naprawdę ogromna i pełna wielkich hitów, za którymi niejeden z Was zatęskni. Tymczasem na forum Reddit trwa comiesięczne typowanie nadchodzącej oferty, a wśród wymienianych tytułów kilka pojawia się szczególnie często.

PS Plus maj 2025 – kiedy ogłoszenie gier, czego chce społeczność?

Sony ogłasza nowe gry w ramach pakietu PS Plus Essential w środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca. Oznacza to, że oficjalne informacje na temat majowej oferty pojawią się 30 kwietnia. Zostaną one ogłoszone tuż po godzinie 16:30 na blogu PlayStation. Oczywiście od razu je dla Was opublikujemy.

​Społeczność Reddita z niecierpliwością oczekuje ogłoszenia majowej oferty PS Plus i jak co miesiąc, tak i teraz bawi się w przewidywanie planów Sony. Na podstawie głosów społeczności, najczęściej typowane gry to:

Avatar: Frontiers of Pandora – gracze liczą, że ten efektowny tytuł od Ubisoftu w końcu trafi do oferty.

– gracze liczą, że ten efektowny tytuł od Ubisoftu w końcu trafi do oferty. EA Sports FC 25 – świeży piłkarski hit zastępujący serię FIFA to jeden z najbardziej pożądanych tytułów.

– świeży piłkarski hit zastępujący serię FIFA to jeden z najbardziej pożądanych tytułów. Atomic Heart – retrofuturystyczna strzelanka zyskała sporo fanów i jest często wskazywana jako idealny kandydat do oferty PS Plus.

– retrofuturystyczna strzelanka zyskała sporo fanów i jest często wskazywana jako idealny kandydat do oferty PS Plus. NBA 2K25 – maj to dobry moment na sportowy akcent, a nowa odsłona koszykówki od 2K wzbudza duże zainteresowanie.

– maj to dobry moment na sportowy akcent, a nowa odsłona koszykówki od 2K wzbudza duże zainteresowanie. Assassin’s Creed Mirage – najnowsza część kultowej serii to jedna z najczęstszych sugestii wśród użytkowników Reddita.

Choć nie ma gwarancji, że te tytuły pojawią się w majowej ofercie, ich popularność wśród graczy może być pewnym sygnałem dla Sony.

Źródło: Reddit