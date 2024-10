Wiedźmin 3: Dziki Gon z nową przygodą. Pieśń Wiatru zabierze nas na tajemniczą wyspę

Nowa przygoda w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon

W tym roku studio CD Projekt RED udostępniło potężne narzędzie REDKit, dzięki któremu gracze mogą tworzyć masę nowej zawartości do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. To zestaw zasobów, technologii i funkcji, dzięki którym możliwe jest tworzenie nowych zadań, a nawet całych linii fabularnych. Aby sprawdzić kreatywność graczy, deweloperzy ogłosili konkurs na stworzenie fanowskiej przygody. Warunki są proste — nowa opowieść musi być dobra i mieć maksymalnie 2-3 questy wchodzące w jej skład.

Czas zbierania zgłoszeń upływa 14 października, a już zaczęły pojawiać się pierwsze propozycje fanów. W serwisie NexusMods znajdziecie rozszerzenie Song of Wind, czyli Pieśń Wiatru. To ciekawa przygoda, w ramach której Geralt trafi na tajemniczą wyspę, gdzie będzie musiał pokonać pewną bestię. Mod znajdziecie tutaj.

A poniżej trailer – bez spoilerów!

Aby rozpocząć zadanie, będziemy musieli posiadać przynajmniej 50. poziom postaci. Co istotne, na razie linia fabularna jest dość krótka. Możliwe, że po konkursie autor moda znacznie go rozbuduje i doda kolejne zadania. Póki co, jego zgłoszenie musi jednak spełniać warunki przedstawione przez twórców.

Źródło: gryonline.pl