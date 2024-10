Wiedźmin 3 z nową krainą, zadaniami i fabułą. Potężny zastrzyk zawartości za darmo

Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymał kolejnego moda o skali tak naprawdę całego DLC. Tym razem udamy się do Cintry, do wydarzeń sprzed growej historii.

Wśród najlepszych modów do Wiedźmina 3 trzeba zdecydowanie wyróżnić te, które opierają się na rozszerzaniu historii. Nie wszystkie może imponują zawartością, ale paczka Tales of the Witcher już na wstępie imponuje!

Sprawdźcie też inną rozbudowaną modyfikację do gry – Wiedźmin 3 otrzymał nową historię. Opowieść o pająku i wilku już do pobrania!

Wiedźmin 3: Dziki Gon z modem niczym DLC

Zawsze imponuje mi pomysłowość fanów, a także to, co sami są w stanie zrobić, o ile tylko dostarczy im się odpowiednie narzędzia i da trochę czasu. Jeden z entuzjastów Wiedźmina 3 postanowił wydać moda o tytule Tales of the Witcher. Mógłby on spokojnie robić za pełnoprawne DLC, w swej skali porażając nawet teraz, w dość wczesnej fazie rozwoju. Pamiętajcie więc, że nie jest to skończone dzieło, a twórca zobowiązał się nad nim pracować.

W każdym razie Tales of the Witcher może okazać się prawdziwym dziełem dla wszystkich fanów książkowych oryginałów i tych graczy, spragnionych kolejnych przygód w fantastycznym świecie. Geralt tym razem trafia do Cintry, jeszcze na długo przed wydarzeniami z książek czy gier. Może więc spodziewać się w pełni oryginalnej historii osadzonej w zupełnie nowej krainie.

“Nowy świat w innych czasach. Jako Geralt przybywasz do Cintry, na długo przed wydarzeniami z książek i gier. Poznaj nową historię, odkryj nowy świat i podejmuj się zleceń, robiąc to, do czego wiedźmin został stworzony – zabijając potwory” – czytamy w opisie. W praktyce główną osią zabawy będzie nie tylko eksploracja dodatkowego regionu, ale i wypełnianie zadań zlecanych przez NPC. Co ciekawe, twórca chciał wrócić do klasyki RPG, nie opierając się na znacznikach. Dlatego tak kluczowe jest wsłuchiwanie się w to, co mówią nasi rozmówcy, a także regularne sprawdzanie dziennika.

Obecnie dostępne są tylko dwa zadania i “robocza” wersja otwartego świata. Questy służą jako wprowadzenie do nowej linii fabularnej. Ta ma być rozbudowywana w kolejnych aktualizacjach.

Źródło: Nexus Mods