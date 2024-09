Wiedźmin 3 - mody, które musisz znać. Lista najlepszych modów

Wiedźmin 3: Dziki Gon z modami to idealne połączenie. Gra mimo wielu lat na karku może zyskać zupełnie nowe oblicze. Mody do Wiedźmina 3 nie tylko poprawiają grafikę, ale również usprawniają rozgrywkę i sprawiają, że wszystko jest znacznie przyjemniejsze. Oto lista najpopularniejszych modyfikacji, które warto zainstalować.

Jakie mody do Wiedźmin 3: Dziki Gon?

Liczba modów do trzeciego Wiedźmina jest naprawdę ogromna. Możemy znaleźć je zarówno w warsztacie Steam, jak i na stronie NexusMods. To właśnie ta druga opcja daje nam najlepszy wgląd w to, co społeczność fanów stworzyła na potrzeby gry w ostatnich latach. I z tej strony teraz skorzystamy do zobaczenia, które mody do Wiedźmina 3 są obecnie najpopularniejsze.

The Witcher 3 HD Reworked Project – 5,6 milionów pobrań

Jeżeli jakiś mod jest pobierany prawie 6 milionów razy to oznacza, że jest naprawdę wart naszej uwagi. The Witcher 3 HD Reworked Project waży prawie 10 gigabajtów i poprawia wszystkie tekstury w grze. Dzięki tej modyfikacji każdy przedmiot, element otoczenia czy wystroju wygląda po prostu lepiej. Pokrywające go tekstury są ostre, a gra sprawia wrażenie jakby właśnie otrzymała remaster.

Wideo z rozgrywki

Twórcy pomyśleli o wszystkim, dzięki czemu poprawiono również szczegółowość rysowania obiektów na dystans, a Wiedźmin 3: Dziki Gon zbliżony jest do artystycznej wizji CD Projekt RED sprzed lat. To obecnie najlepsze, co możecie zrobić ze swoją kopią gry.

All Quest Objectives On Map – 2,9 milionów

Świat gry Wiedźmin 3: Dziki Gon jest ogromny, podobnie jak ogromny może być nasz dziennik zadań. Jeżeli zaczynacie gubić się w tym, co i gdzie powinniście zrobić, to ten mod jest dla was. All Quest Objectives On Map sprawia, że na mapie widoczne są wszystkie znaczniki naszych zadań wraz z wyjaśnieniem, o co chodzi. Nie musimy przełączać aktywnej misji, aby móc podejść do jej realizacji.

Tym samym będziemy mogli szybciej uporać się ze zleceniami, bo z marszu przejdziemy od jednego questa do drugiego. Może akurat będziemy w miejscu, w którym znajdują się trzy finały zadań? Tego wszystkiego dowiemy się po zainstalowaniu moda do Wiedźmina 3.

Over 9000 – Weight limit mod – 2,5 miliona

Ten mod niektórzy uznają za oszustwo, inni zaś za nieodzowny element rozgrywki. Jeżeli denerwuje was udźwig Geralta i limit wagi ekwipunku, to rozwiązaniem tego problemu jest Over 9000 – Weight limit mod. Jak sama nazwa wskazuje, modyfikacja ta pozwala zwiększyć limit udźwigu bohatera do aż 9000 punktów.

To sprawi, że bez trudu wpakujemy do plecaka absolutnie każdy miecz i zbroję, które znajdziemy po drodze. Nie musimy już martwić się o to, czego pozbyć się, a co zabrać ze sobą, aby później spieniężyć u kupca. Ten mod świetnie zadziała z modyfikacją Richer Merchants. Dzięki temu kupcy będą posiadać potężne zasoby gotówki i chętnie odkupią od nas… w zasadzie wszystko.

Script Merger – 2,5 miliona

W tym wypadku nie jest to mod, który ma jakiś spektakularny wpływ na grafikę lub rozgrywkę. Zadanie Script Merger jest jednak o wiele poważniejsze, bo modyfikacja sprawi, że wszystkie nasze mody będą działać. Po pobraniu wielu dodatków i modyfikacji może okazać się, że któreś z nich są ze sobą skonfliktowane, lub wpływają na jeden element rozgrywki w dwojaki sposób.

Mod do Wiedźmin 3: Dziki Gon będzie czuwał nad listą naszych modyfikacji i usprawniał ich działanie. W razie potrzeby nadpisze błędne lub niedziałające pliki, a także skonfiguruje mody tak, aby mogły poprawnie działać.

Fast Travel from Anywhere – 2,1 miliona

Jak wygląda system szybkiej podróży w Wiedźmin 3: Dziki Gon? Podchodzimy do znaku, wybieramy odpowiednią opcję i na mapie świata wskazujemy punkt podróży, do którego chcemy się udać. Niby prosto, ale nie do końca — bo żeby rozpocząć podróż, musimy dojść do znaku. A ten nie zawsze jest po drodze. Ten problem rozwiązuje mod Fast Travel from Anywhere.

Nie ma znaczenia, w którym miejscu świata gry się znajdujemy. Wystarczy otworzyć mapę i wybrać interesujący nas punkt szybkiej podróży. Ta zadziała z dowolnego miejsca i bardzo ułatwia oraz przyspiesza podróżowanie. Jasne, immersja idzie w diabły — ale jest niesamowicie wygodnie.

Wiedźmin 3 i inne mody, które warto mieć

Poniżej znajdziecie listę pozostałych modów, które warto zainstalować:

Always Full Exp — niezależnie od poziomu postaci, za każdy quest otrzymamy domyślną, pełną wartość punktów doświadczenia

— niezależnie od poziomu postaci, za każdy quest otrzymamy domyślną, pełną wartość punktów doświadczenia Slots Slots SLOTS (Next-Gen compatible) – więcej slotów na umiejętności

– więcej slotów na umiejętności Auto Apply Oils – oleje zostaną nałożone automatycznie zgodnie z przeciwnikiem

– oleje zostaną nałożone automatycznie zgodnie z przeciwnikiem Super Turbo lighting Mod – jeszcze lepsze oświetlenie

– jeszcze lepsze oświetlenie Indestructible Items – koniec z psuciem się wyposażenia

– koniec z psuciem się wyposażenia Increased Creature Loot – potwory zawsze zostawią maksymalny loot

– potwory zawsze zostawią maksymalny loot High Quality Faces – poprawiony wygląd twarzy bohaterów

Wszystkie mody do Wiedźmina 3 znajdziecie tutaj.

Źródło: NexusMods