Nowa grywalna postać do Wiedźmina 3! Uratuj Geralta w zupełnie nowej przygodzie

Wiedźmin 3 otrzymał nowy mod, który dodaje zupełnie nową grywalną postać. W modyfikacji A Witcher Can Hide Another wcielimy się w bohatera, którego zadaniem będzie uratowanie Geralta. Tym razem kultowy pogromca potworów wpadł w tarapaty i potrzebuje naszej pomocy. Cechą moda jest m.in. pełne udźwiękowienie.

Nowy bohater i lokacja w modzie do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wyobraźnia fanów nie zna granic, czego efektem są genialne mody do polskiego hitu. Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymał nowy mod, który pozwoli nam wcielić się w zupełnie nową postać. Ale jak to, czemu nie gramy Geraltem? Powód jest dość istotny, bowiem zabójca potworów wpadł w poważne tarapaty. Grozi mu niebezpieczeństwo, a my musimy udać się w wędrówkę do górskiej elfickiej twierdzy. Nowy mod zapewnia nie tylko kilka godzin rozgrywki, ale także zawiera pełne udźwiękowienie. To świetne wieści dla miłośników immersji w grach RPG.

Moda pobierzecie w pełni za darmo z poniższego linku:

Mod został oryginalnie przygotowany w angielskiej wersji językowej (tekst i głosy), ale dostępne jest również spolszczenie. Niestety, po polsku są jedynie napisy, ale lepsze to, niż nic. Polską wersję musimy pobrać jako dodatkowy mod i znajdziemy ją tutaj.

Źródło: NexusMods