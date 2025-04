Wiedźmin 3 wygląda jeszcze lepiej. Nowy mod zaskakuje jakością grafiki

Fani gry Wiedźmin 3 mają kolejną okazję, by upiększyć swój świat gry. Modder o nicku Ard Carraigh stworzył nowy mod, który znacząco poprawia efekt ambient occlusion dla trawy w wersji Next-Gen. To subtelne, ale zauważalne ulepszenie wizualne, które może przypaść do gustu wielu z was. Na screenach wygląda naprawdę porządnie.

Wiedźmin 3 dostał nowy mod, który poprawia trawę

Nie ma miesiąca, w którym Wiedźmin 3 nie dostałby nowej modyfikacji. Społeczność gry jest nadal aktywna, a tym razem otrzymaliśmy mod w dużym stopniu poprawiający wizualia trawy w całym świecie gry.

Co ciekawe, mod działa niemal ze wszystkimi ustawieniami AO, a nawet poprawia jakość RTAO. Jest kompatybilny zarówno z DX11, jak i DX12, a co najważniejsze – nie wpływa negatywnie na wydajność gry. Autor modyfikacji zapewnia, że nie ma żadnych strat FPS, co czyni go niemal obowiązkową pozycją dla każdego fana Wiedźmina 3. Tak, dobrze zrozumieliście — instalujecie moda, wasza gra wygląda nieco lepiej, a w zamian nie tracicie klatek na sekundę. To brzmi jak deal stulecia.

Gdzie można pobrać modyfikację? Ta jest dostępna na platformie NexusMods. Mod jest oczywiście darmowy i nie musicie płacić za jego pobieranie czy instalację:

To jednak nie wszystkie rzeczy do pobrania do gry. Chcecie darmowe DLC? Tutaj znajdziecie nowe zadania i questy zupełnie za darmo.

