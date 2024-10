Wiedźmin 3 otrzymał nową historię. Opowieść o pająku i wilku już do pobrania

Do serwisu NexusMods trafiła kolejna przygoda przygotowana na konkurs modów zorganizowany przez CD Projekt RED. Tym razem mod nosi nazwę “The Spider and The Wolf” i zapewnia nam krótką opowieść składającą się z dwóch zadań. Wykonamy je w Velen, a sama historia jest trzymająca w napięciu.

Pająk i wilk, czyli nowy mod do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon

Pojawił się kolejny mod stworzony na potrzeby konkursu zorganizowanego przez CD Projekt RED. Gracze mogą tworzyć swoje własne przygody do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i brać udział w nowej edycji konkursu. Zasady są proste — mod musi zapewniać maksmymalnie 2 lub 3 zadania i wprowadzać ciekawą zawartość fabularną. Tym razem do pobrania jest mod “The Spider and The Wolf” – to kilka godzin dość mrocznej historii w Velen.

The Spider and The Wolf prezentuje graczom intrygującą nową linię zadań, skupioną wokół starego (być może znanego niektórym) zagrożenia, wyłaniającego się z cienia, aby zacieśnić uścisk nad mieszkańcami Północnych Królestw poprzez swoje mroczne rytuały i przeklęte praktyki, a także równie potężną obecność, prowadzącą naszego bohatera przez sieć zamętu i tajemnicy, aby osiągnąć własne, nieznane cele.

Początek nowej historii rozpocznie się po wyjściu z zamku królewskiego w Wyzimie. Do korzystania z modyfikacji wymagane jest posiadanie obydwu DLC fabularnych (Serce z Kamienia i Krewi i Wino), a także rozwinięcie postaci Geralta do 17. poziomu.

Co nowego pojawiło się w modzie?

Ponad dwie godziny nowej zawartości

Opowieść oparta na historii z wieloma wyborami, wynikami i zakończeniami

Nowe i znane ujęcia klasycznych walk z bossami

Sekrety, ukryte szczegóły i niespodzianki., do tego trzymająca w napięciu tajemnica gotowa do odkrycia!

Nowe zadania do Wiedźmina 3 w ramach fanowskiej modyfikacji są darmowe — pobierzecie je tutaj. Co ważne, przed rozpoczęciem gry należy uruchomić w opcjach napisy. Mod nie ma niestety ścieżki dźwiękowej. To kolejna praca konkursowa — wcześniej opisywaliśmy wam Pieść Wiatru, która również jest już do pobrania.

Źródło: NexusMods