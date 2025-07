Bieżący weekend przynosi solidną dawkę darmowych gier oraz innych interesujących ofert w ramach różnych usług gamingowych. Właśnie dlatego postanowiliśmy zebrać dla Was wszystko w jedno miejsce, abyście nie musieli szukać konkretów na wielu stronach internetowych. Poniżej znajdziecie pełne zestawienie!

Darmowy weekend 19-20 lipca. Przegląd

Zdecydowanie największym hitem jest Civilization VI: Platinum Edition, które można jeszcze do czwartku do godziny 17:00 czasu polskiego odbierać w sklepie Epic Games Store całkowicie za darmo. Edycja zawiera podstawową grę oraz zestaw rozszerzeń i dodatków, więc to doskonała okazja dla fanów strategii turowych.

Oprócz tego Epic oferuje również darmową mobilną wersję There Is No Game: Wrong Dimension. W serwisie IndieGala możemy natomiast za darmo zgarnąć klasyczną przygodówkę Space Pilgrim Episode I: Alpha Centauri na komputery osobiste. Trwa również Xbox Free Play Days, w którego ramach posiadacze aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass mogą przetestować m.in. Skull and Bones, Destiny 2 i Blades of Fire.

No właśnie. Jeśli korzystacie z subskrypcji, tutaj lista tytułów także wygląda solidnie. W ofercie Xbox Game Pass zadebiutował RoboCop: Rogue City wraz z dodatkiem Unfinished Business. Do katalogu dołączyły także High On Life, My Friendly Neighborhood oraz Back to the Dawn. W PlayStation Plus (Extra i Premium) czekają m.in. Banishers: Ghosts of New Eden, Planet Zoo, Tropico 6 i klasyki Twisted Metal 3 i 4.

Do tego dochodzi oczywiście Prime Gaming oraz drobniejsze bonusy. Skondensowana lista poniżej!

Darmowy weekend 19-20 lipca. Pełna lista

🎁 Do zachowania na zawsze:

🎮 Darmowe premiery i nie tylko:

🔥 Darmowy weekend z Xbox Free Play Days:

Skull and Bones

Destiny 2

Atomicrops

Blades of Fire

Breakout Beyond

🎈 W ramach Xbox Game Pass:

RoboCop: Rogue City

High On Life

My Friendly Neighborhood

Back to the Dawn

He is Coming

💃 W ramach PlayStation Plus (Extra/Premium):

Banishers: Ghosts of New Eden

Planet Zoo

Tropico 6

Bluey: The Videogame

New World: Aeternum

Risk of Rain 2

Twisted Metal 3 & 4 (Premium)

🚀 W ramach Amazon Prime Gaming:

ENDLESS Space 2: Definitive Edition

Besiege + dodatek The Splintered Sea

Darmowy weekend 19-20 lipca – bonusy

