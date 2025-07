RoboCop wrócił i tnie ceny. Nowe rozszerzenie do zgarnięcia taniej niż na Steam

Nowe rozszerzenie do RoboCop: Rogue City właśnie wskoczyło na rynek, ale nie musisz płacić pełnej ceny na Steam. W Instant Gaming zgarniesz je już za 90 zł, czyli sporo taniej niż oficjalne 125 zł.

Unfinished Business to samodzielny dodatek do ciepło przyjętej gry Teyonu, osadzony tuż po wydarzeniach z podstawki. Choć RoboCop rozgromił gangi Detroit, miasto nie może zaznać spokoju. Tym razem zagrożeniem jest grupa najemników, która przejęła kontrolę nad OmniTower – ultranowoczesnym kompleksem mieszkalnym. Brzmi jak klasyka lat 80.? Dokładnie tak ma być.

Gracze muszą przebić się przez kolejne piętra wieżowca, stawiając czoła nowym rodzajom przeciwników. Mamy tu między innymi uzbrojone w minikarabiny oddziały, napakowanych przeciwników z jetpackami, a nawet gości z katanami wyglądających jak cyborgi. Do tego wrogie drony, boty samobójcze i śmiercionośne wieżyczki.

Na szczęście RoboCop nie przychodzi z pustymi rękami. Wraca klasyczny Auto-9, ale do dyspozycji mamy też broń Cryo i filmowe finishery, które rozczłonkowują wrogów w stylu godnym filmów Paula Verhoevena. A jeśli to za mało, to czeka też niespodzianka! Będzie można pokierować ED-209. Tak, tym wielkim mech-psiarzem z oryginalnego filmu.

Dodatek oferuje też nowe misje fabularne i więcej historii Alexa Murphy’ego zanim został RoboCopem. W rolę znów wciela się uwielbiany Peter Weller!

Źródło: Opracowanie własne