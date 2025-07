Darmowy prezent dla członków PS Plus w popularnym battle royale

Aktywni subskrybenci PlayStation Plus mają ostatnimi czasy w czym wybierać. Od wczoraj, czyli 15 lipca, zainteresowani gracze mogą pobierać aż osiem różnych tytułów, w tym chociażby Banishers: Ghosts of New Eden, a także Risk of Rain 2 oraz New World: Aeternum. To jednak tylko garstka dobroci. W sklepie PlayStation Store wystartowała wyprzedaż. Epic Games przygotowało z kolei dla subskrybentów PlayStation Plus darmowy pakiet kosmetyczny w popularnym battle royale.

Prezent do popularnego battle royale za darmo z PS Plus

Od wczoraj posiadacze aktywnej subskrypcji PlayStation Plus mogą całkowicie za darmo odbierać pakiet kosmetyczny Emerald Gamer w grze Fortnite. W skład pakietu wchodzi zielona wersja skórki Sage wraz z wariantem LEGO, a także kilof Snap Axe oraz plecak Silver Mind. Warto przy tym wszystkim zaznaczyć, że czas na odebranie prezentu mamy do 24 września 2025 roku do godziny 2:00 w nocy.

Aby zdobyć zestaw, należy wejść do PlayStation Store, wyszukać Fortnite, a następnie przejść do sekcji dodatków (Add-Ons) i zainstalować paczkę. Na PS5 można też skorzystać z zakładki Twoja kolekcja w bibliotece gier, aby szybciej znaleźć wszystkie dostępne promocyjne pakiety. Na PS4 wystarczy przytrzymać przycisk na ikonie gry i przejść bezpośrednio do sklepu.

Wciąż można również skorzystać z oferty promocyjnej Epic Games & Disney+. W jej ramach można odebrać skórkę First Order Stormtrooper, a czas macie na to aż do końca sierpnia. W tym celu należy połączyć swoje konta Epic Games oraz MyDisney. Oprócz tego każdy gracz, który wykorzysta kartę podarunkową Fortnite do 31 grudnia 2026 roku otrzyma skórkę GHOST Monks.

