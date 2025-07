Za darmo dla posiadaczy PS Plus. Prezenty do popularnych gier bez opłat

Nowe dodatki za darmo w PS Plus. Gracze dostają bonusy do World of Warships, UFL i My Hero Ultra Rumble. Lepiej je odebrać, póki są dostępne!

Sony dorzuciło właśnie kolejne darmowe pakiety do popularnych gier online. Jeśli masz aktywną subskrypcję PS Plus, możesz bez dodatkowych opłat odebrać nowe elementy do World of Warships: Legends, UFL oraz My Hero Ultra Rumble. Jak zawsze – nie musisz nic płacić, wystarczy kilka kliknięć.

Nowe paczki w PS Plus

Zacznijmy od World of Warships: Legends. Subskrybenci PS Plus mogą przypisać do swojego konta pakiet „Amerykańscy eksperci”, dostępny oddzielnie dla PS4 i PS5. W środku znajdziemy skrzynię z gwarantowanym amerykańskim dowódcą, 3 rozkazy awansu oraz 5 kamuflaży „Czerwień, biel i niebieski”. Zawartość pojawia się dopiero po wbiciu odpowiedniego poziomu, ale warto ją mieć wcześniej.

UFL z kolei oferuje naprawdę konkretny bonus. W darmowym paczce dostajemy dopalacze CP, XP i RP na 30 meczów, 50 milionów CP do wydania na ulepszenia, rękawice „Laser” i stylowy strój „Clawscar”. To solidny zastrzyk waluty i estetyki, który pozwoli podkręcić drużynę w trybie online.

Nie zabrakło też czegoś dla fanów anime. My Hero Ultra Rumble otrzymało swój własny PlayStation Plus Pack, w którym znajdują się 100 kuponów na loterię, czyli 10 pełnych losowań. To szansa na zdobycie ciekawych kosmetycznych dodatków do swojej postaci. Warto się jednak pospieszyć, bo ten pakiet będzie dostępny do 27 września.

Nowe paczki to dobry powód, żeby na chwilę wrócić do tych gier lub przetestować je po raz pierwszy. Nic nie kosztują, a mogą umilić kilka wieczorów z graniem online. I nie zapomnijcie też o skinie do Fortnite’a!

