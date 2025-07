Nowy darmowy FPS z premierą na Steam. Już można grać, czy będzie nowy hicior?

BLACK STIGMA trafiło do biblioteki gier za darmo na Steam. Nowy FPS to hero shooter ze zróżnicowanymi zabójcami, brutalnymi potyczkami i klimatem kina akcji w jednym!

Jeśli lubisz hero shootery, a do tego masz słabość do cyberpunkowych klimatów i darmowych nowości, to BLACK STIGMA może być dokładnie tym, czego szukasz. Gra właśnie zadebiutowała w ramach wczesnego dostępu na Steam i od razu przyciąga uwagę fanów dynamicznych FPS-ów. Na dodatek – jest całkowicie darmowa.

Gry za darmo wzbogaciły się o ciekawy FPS

W BLACK STIGMA wcielamy się w bezwzględnych mistrzów, działających na zlecenie rywalizujących syndykatów. Każda potyczka to walka na śmierć i życie, a gracze mają ogromną swobodę działania. Można siać chaos z dystansu, rozgrywać ciche akcje z zaskoczenia albo pakować się w bezpośrednie starcia. Każda mapa wygląda jak scenografia z kinowego hitu. Wybierzemy się w wycieczkę od zrujnowanych stacji metra po luksusowe tarasy wysoko nad miastem.

Do tego dochodzi własnoręczne dostosowanie broni. Wybierasz pistolet, tuningujesz go i dopasowujesz do swojego stylu. Dzięki temu nie tylko grasz inaczej, ale też wyróżniasz się na polu bitwy. To gra, która zachęca do eksperymentów i dostosowywania postaci pod własne preferencje.

Zabawa toczy się w różnych trybach – każdy to wyścig o dominację, bez chwili na oddech. Wybierasz swoją rolę, wskakujesz do akcji i próbujesz przechytrzyć resztę graczy. Wszystko w estetyce rodem z mrocznego thrillera, gdzie zdrada i przemoc są na porządku dziennym.

BLACK STIGMA dopiero się rozkręca, ale już teraz daje sporo radości fanom szybkiej i stylowej rozgrywki. Jeśli szukasz nowego, darmowego FPS-a z charakterem, z pewnością warto sprawdzić.

