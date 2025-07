Borderlands 3 w mega promocji! Idealnie przed premierą czwórki

Czekacie na premierę nowej odsłony Borderlands? W takim razie na pewno zainteresuje was promocja na aktualnie najnowszą odsłonę. Borderlands 3 jest do kupienia w genialnej obniżce na PC.

Promocja na Borderlands 3. Jest tanio

Borderlands 3 to szalona, pełna chaosu i kolorowego absurdu strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, która zabiera graczy w sam środek galaktycznej rozróby. Już od pierwszych minut rzuca na głęboką wodę z tonami wybuchów, absurdalnym humorem i niepowtarzalnym stylem graficznym przypominającym ożywiony komiks. Gracze wcielają się w jednego z czterech unikalnych Łowców Skarbów, z których każdy ma własny charakter, zestaw umiejętności i sposób walki. I co najważniejsze, dostają dostęp do absolutnie szalonego arsenału broni, generowanego losowo.

Fabuła gry kręci się wokół bliźniaków Calypso, charyzmatycznych i kompletnie szalonych przywódców sekty, którzy chcą zdobyć władzę nad pradawnymi Kryptami. Tym razem przygoda nie ogranicza się do Pandory, bo gracze podróżują między planetami, z których każda ma swój klimat i tajemnice. Promethea to cyberpunkowa metropolia ogarnięta wojną korporacyjną, Eden-6 to wilgotna dżungla pełna bagien i niebezpiecznych bestii, a Athenas tchnie spokojem… przynajmniej na początku. Historia, choć pełna żartów i przerysowanych postaci, potrafi zaskoczyć emocjonalnymi momentami i porządnym ładunkiem satyry społecznej.

Gre jest teraz do kupienia w promocji:

Mimo że Borderlands 3 można przejść w pojedynkę, to prawdziwy błysk rozgrywki pojawia się w trybie kooperacji. A za taką kasę to wasi znajomi na pewno chętnie kupią.

Źródło: Instant Gaming