Nowa gra za darmo na Steam w klimacie Hello Neighbour

Nowa gra za darmo na Steam. Dark Neighbors to szalona wodna wojna z sąsiadami. Letnia rozwałka dla każdego, bez jakichkolwiek opłat.

Jeśli marzysz o powrocie do dziecięcych wygłupów, gdzie główną bronią były balony z wodą, mamy coś idealnego. Na Steam pojawiła się całkowicie darmowa gra Dark Neighbors. Tytuł dostępny jest już teraz, bez żadnych opłat, więc wystarczy kliknąć i zacząć psocić.

Gra za darmo w klimacie Hello Neighbour

W Dark Neighbors wcielasz się w członka niegrzecznej ekipy Darkien Crew, której celem jest zakłócenie nudnej codzienności grzecznego przedmieścia. Uzbrojeni w czerwone balony z wodą, ty i twoi znajomi musicie unikać wzroku wścibskich sąsiadów, uciekających dzieciaków i patroli policji, a jednocześnie celnie rzucać w najbardziej wkurzających dorosłych w okolicy.

Gra stawia na chaos i zabawę, ale wymaga też sprytu – każdy dom ma swojego czujnego mieszkańca, który nie zawaha się użyć siły, jeśli naruszysz jego perfekcyjnie przystrzyżony trawnik. Trzeba więc kombinować, skradać się i uciekać, kiedy trzeba. Do tego dochodzi na szczęście możliwość rozgrywki w kooperacji.

Co ważne, gra posiada oszczędną, acz rysunkową, stylizowaną grafikę. Do tego specjalne moce, które odblokowujesz w trakcie zabawy, pozwalają stać się prawdziwą legendą osiedla. Wszystko to dostępne całkowicie za darmo.

Źródło: Steam