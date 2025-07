28 gier TTRPG za darmo. Gigantyczna paczka o wartości ponad 800 zł

Jeśli lubicie nietypowe, klimatyczne i bardzo kreatywne gry fabularne, to teraz macie świetną okazję, by dodać do swojej kolekcji aż 28 tytułów zupełnie za darmo. Meghan Cross, autorka znana z eksperymentalnych TTRPG-ów, świętuje urodziny i z tej okazji rozdaje cały pakiet swoich gier na Itch.io.

W skład urodzinowego zestawu wchodzą zarówno solo journale, jak i fabularne gry dla dwóch lub więcej graczy. Znajdziemy tu opowieści o kosmicznych romansach, ogrodach ciszy, upadłych bogach, legendarnych piratach, domach kultów i przerażających podróżach. Każdy tytuł to osobna, mocno klimatyczna przygoda, nierzadko oparta na kreatywnych mechanikach – od kart tarota po opowieści pisane listami. Podkreślam, że do niektórych trzeba mieć zewnętrzne akcesoria, jak choćby wspomniane karty tarota.

Gry za darmo na itch.io, paczka 28 perełek

W zestawie są m.in. Threads – emocjonalna gra o sztucznej inteligencji, Sentinel – dziennikarska podróż przez miejsce pełne wspomnień, Perihelion – dramatyczna opowieść SF dla dwóch osób, a także The Silent Garden, Ignite czy Echoes of the Lost City. Nie brakuje też narzędzi pomocniczych, takich jak Session Zero w kilku różnych wersjach, które pomogą rozpocząć własne kampanie.

Część gier to jednoosobowe doświadczenia, inne wymagają partnera, a jeszcze inne świetnie sprawdzą się na sesjach grupowych. Większość tytułów ma bardzo proste zasady i skupia się głównie na tworzeniu wspólnej historii, emocjach i eksploracji postaci. To coś zupełnie innego niż typowy Dungeons & Dragons i właśnie w tym tkwi ich urok.

Jeśli nigdy nie graliście w niezależne TTRPG, to ta paczka to idealny start. A jeśli jesteście fanami form eksperymentalnych i narracyjnych, to prawdziwa uczta. Oferta obowiązuje przez ograniczony czas (do 1 sierpnia), więc warto się pośpieszyć. Niestety, każdy z produktów trzeba przypisać do konta osobno, więc trochę klikania jest, ale przecież warto.

Źródło: Itch.io