W sklepie internetowym Instant Gaming czeka na was duża promocja na abonament Xbox Game Pass. Ten znajdziecie tam w różnych wariantach, na dodatek w cenach niższych, niż oficjalne i sugerowane przez Microsoft. Zakup pozwoli wam zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. To się po prostu opłaca!

Xbox Game Pass taniej – na PC i konsole

Zakup abonamentu od Microsoftu jest opłacalny sam w sobie. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do dużej biblioteki gier na PC i konsole, bez dodatkowych opłat. Pełne wersje świetnych produkcji, dodatkowe zniżki, a w przypadku PC Game Pass i Ultimate dostęp do gier na premierę. Czy może być coś lepszego? Dla współczesnego gracza taki abonament to pozycja obowiązkowa. Ale można sobie to dodatkowo zoptymalizować. Chodzi oczywiście o cenę.

Otóż oficjalny cennik Microsoftu może co niektórych odstraszać. Jest na szczęście sposób na to, aby dodatkowo zaoszczędzić. Zebraliśmy dla was najciekawsze promocje na abonament Xbox Game Pass ze sklepu Instant Gaming. Dzięki temu w kieszeni zostanie wam nawet kilkadziesiąt złotych.

Wszystkie oferty znajdziecie poniżej:

Co najważniejsze, wszystkie powyższe oferty nie wymagają do aktywacji VPN. Każdy z kodów można bezproblemowo uruchomić w Polsce i cieszyć się dobrodziejstwem całego abonamentu.

Źródło: Instant Gaming