Potężny słowiański klimat w grze polskiej produkcji. Za darmo na Steam

W kategorii “gry za darmo” pojawiła się nowa perełka, choć to tak naprawdę Prolog do The End of the Sun. W ten sposób możecie jednak sprawdzić tytuł bez opłat.

The End of the Sun: Prologue właśnie wylądowało na Steamie i pozwala rzucić okiem na jedną z bardziej klimatycznych gier indie, jakie ostatnimi czasy powstały w Polsce. To darmowe demo wprowadza do świata pełnej wersji i pozwala liznąć mechanik oraz unikalnego klimatu.

W kategorii “gry do ogrania za darmo” to perełka

The End of the Sun to przygodowa gra eksploracyjna z perspektywy pierwszej osoby, której akcja dzieje się w fikcyjnej, ale mocno osadzonej w słowiańskiej mitologii wiosce. Wcielamy się w żercę – maga z mocą podróży w czasie – który przybywa do opuszczonego osiedla w poszukiwaniu zbiega. Po przyjeździe nie ma tam żywej duszy, za to są niedopalone ogniska i wiele, wiele pytań bez odpowiedzi.

Nie jest to jednak klasyczna gra detektywistyczna. Historia rozgrywa się w czasie czterech wielkich świąt słowiańskich, w różnych porach roku, rozciągniętych na przestrzeni lat. Gracz obserwuje wydarzenia z przeszłości i ich wpływ na przyszłość, a manipulacje czasowe mają bezpośredni wpływ na świat. Brzmi ambitnie? I dobrze, bo twórcy stawiają tu przede wszystkim na narrację.

Równie ciekawy jest sam świat – realistyczne modele wnętrz i budynków powstały dzięki fotogrametrii i współpracy z muzeami etnograficznymi. Dzięki temu nie tylko historia wydaje się autentyczna, ale i otoczenie naprawdę robi wrażenie. Dynamiczne zmiany pory dnia i pogody tylko dokładają cegiełkę do tej imersji.

Prolog pozwala sprawdzić, jak to wszystko działa w praktyce. Daje dostęp do wstępu i jednej z głównych misji. Nie ma ograniczeń czasowych, więc można się spokojnie rozejrzeć i chłonąć klimat.

Źródło: Steam