Ocal ten hit z PS Plus i skorzystaj z historycznej oferty w PS Store

Aktualizacja oferty PS Plus sierpień 2025 może zmrozić krew w żyłach. Z katalogu Extra znikną wielkie gry AAA, w tym Star Wars Jedi: Ocalały. Ale… możesz “ocalić” ten tytuł, jeśli nie zdążysz go ukończyć do czasu usunięcia z usługi. Możesz go kupić w gigantycznej promocji – jakiej jeszcze w PS Store nie było – i grać dalej.