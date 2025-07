Gra za darmo? Jak najbardziej. Przytłaczająco pozytywne recenzje na Steamie? Dokładnie tak. Gdzie można zagrać? Wszędzie! Epic Games udostępniło There Is No Game: Wrong Dimension na urządzenia mobilne.

W internetowym sklepie Epic Games Store wszyscy zainteresowani użytkownicy platformy mogą już odbierać najnowszą darmówkę na pecetach, czyli grę Sid Meier’s Civilization VI: Platinum Edition. Pisaliśmy o tym oczywiście w osobnej wiadomości, gdzie możecie znaleźć szczegóły na temat tej edycji. Dobra wiadomość jest taka, że nie jest to jedyna produkcja, którą Epic Games postanowiło udostępnić za darmo.

Gra za darmo w Epic Games Store Mobile. Prawdziwa perełka

To prawdopodobnie jedna z najciekawszych darmowych ofert tego miesiąca w mobilnym Epic Games Store. Zainteresowani gracze mogą bowiem już odbierać There Is No Game: Wrong Dimension na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Podobnie jak w przypadku oferty na PC, również ta promocja potrwa od 17 do 24 lipca 2025 roku. Czym natomiast tak właściwie jest There Is No Game?

Choć tytuł sugeruje zupełnie co innego, w praktyce mamy do czynienia z bardzo nietypową, prześmiewczą grą przygodową typu point-and-click, która zabierze nas w podróż po… światach gier wideo. My natomiast wcielamy się tutaj w niezwykle upartego użytkownika, który nie zwraca uwagi na ostrzeżenia, próbując za wszelką cenę zagrać w grę, która – według tytułu – w ogóle nie istnieje. Narrator, czyli właściwie sam program, robi wszystko, aby nam przeszkodzić, a my, klikając, stukając i rozwiązując zagadki, łamiemy kolejne warstwy jego kodu. Prawdziwym arcydziełem jest tutaj jednak rozgrywka.

Ta jest bowiem serią kreatywnych scenek inspirowanych klasykami. Dungeon crawler w stylu Zeldy, akranoidowe wyzwania, a nawet pastisze gier współczesnych – znajdzie się tutaj wszystko. There Is No Game to produkcja pełna absurdów, metanarracyjnych żartów i celowych błędów, która zaskoczy Was niemalże na każdym kroku. Jeśli więc nie mieliście jeszcze okazji zagrać, zróbcie to. Koniecznie.

(A możecie to zrobić wszędzie. Bo wiecie, gra jest na Waszym smartfonie.)

Źródło: Epic Games Store