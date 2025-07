5 gier do sprawdzenia przez weekend w ramach Xbox Free Play Days

Zgodnie z tradycją, przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft ujawnili najnowszą ofertę wydarzenia Xbox Free Play Days. Tym razem posiadacze aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass w wariancie Core, Standard oraz Ultimate mogą przez najbliższy weekend grać bez żadnych dodatkowych kosztów w pięć różnych tytułów. Poniżej możecie znaleźć wszystkie najważniejsze informacje.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Free Play Days – nowe gry do sprawdzenia za darmo

Lista produkcji dostępnych do wypróbowania za darmo prezentuje się następująco:

Atomicrops

Blades of Fire

Breakout Beyond

Destiny 2

Skull and Bones

W zestawie znalazło się Atomicrops, czyli humorystyczne połączenie symulatora farmy ze strzelanką i elementami roguelite. Zadaniem gracza jest tutaj obrona ostatniego pola uprawnego w postapokaliptycznym świecie. Produkcja jest równocześnie dostępna z 80-procentową zniżką, jeżeli komuś się wystarczająco spodoba, aby ją zakupić. Dalej mamy Blades of Fire, czyli action-RPG w klimatach fantastycznych, które opowiada o walce z bardzo niebezpieczną, tyraniczną królową. Na ten tytuł obowiązuje rabat 20%.

Powróciło także Skull and Bones, czyli piracka przygoda od Ubisoftu, w której gracze próbują podbić oceany jako bezwzględni i moralnie wątpliwi kapitanowie. Jeżeli żaden z tych tytułów nie brzmi jak coś, co mogłoby Was zainteresować, znalazło się także coś dla fanów retro. Miłośnicy tego typu klimatów mogą sprawdzać Breakout Beyond, czyli powrót legendarnej serii, którą przewrócono do góry nogami. Znaczy, nie dosłownie. Mamy tutaj układanki, kombosy, walkę, przeszkody i aż 72 poziomy do pokonania.

Na koniec jest Destiny 2. Choć podstawowa wersja i tak jest darmowa, tak w ramach wydarzenia Open Access (trwającego do 22 lipca) można ograć także rozszerzenia i epizody. Przypomnijmy jeszcze, że Free Play Days obowiązuje wyłącznie dla posiadaczy subskrypcji Xbox Game Pass (bez PC Game Pass).

Źródło: TrueAchievements