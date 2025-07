Zaczęło się od moda do Half-Life 2. Powstał remake, jako gra za darmo

Kultowy mod do Half-Life 2 powraca jako samodzielna gra za darmo na Steam. To mroczna i surrealistyczna opowieść o zmaganiu się z emocjami, która potrafi wywołać ciarki swoim klimatem.

Lest – Deluxe 24 to niezależna gra za darmo, która bazuje na surrealistycznym klimacie oryginalnego Lest They Catch My Hide – dawnego moda do Half-Life 2. Teraz oferuje jeszcze więcej abstrakcji, niepokoju i psychologicznych zagadek.

Nowa gra za darmo prowadzi gracza przez emocjonalny labirynt

Każdy poziom symbolizuje etap żałoby: zaprzeczenie, wina, depresja, gniew i akceptacja. Otaczający świat jest niestabilny, wciąż się zmienia. W tej makabrycznej wersji w chowanego, twoim celem jest odnalezienie tajemniczej postaci, zanim sam zostaniesz odkryty. Tytuł wyróżnia się unikalną atmosferą, a także głębokim przesłaniem. Co istotne – gra dostępna jest całkowicie za darmo. Nie wymaga abonamentu, mikrotransakcji ani specjalnych warunków.

Lest – Deluxe 24 nie jest zwykłą kopią oryginalnego moda. To kompletnie przebudowana wersja z nowymi poziomami, ulepszoną grafiką i zmodyfikowaną mechaniką. Gracze mogą liczyć na 5 rozdziałów, bonusowe sekrety, 24 osiągnięcia i wiele godzin mrocznej rozgrywki. Dodatkowo twórcy usunęli błędy, które występowały w modzie, i dodali zupełnie nowe sekwencje.

Jeśli pobierzecie grę i zagubicie się w jakimś poziomie, być może poniższy speedrun pomoże Wam odnaleźć drogę:

Źródło: Steam