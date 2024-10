Sony potwierdza świetną wiadomość dla graczy czekających na PS5 Pro

Wiemy już, że napęd dyskowy nie będzie dołączany do zestawu w PS5 Pro. Zamiast tego będzie trzeba kupić go osobno, albo wykorzystać już ten, którym dysponujemy dla np. PlayStation 5 Slim.

PS5 Pro X PS5 Slim

Gracze opierający się na sprzęcie od “niebieskich” mają współcześnie sporo sposobów na to, aby odświeżyć wygląd swojej konsoli. W końcu firma od dawna sprzedaje kolorowe panele boczne, wymienne dla każdego, komu nie podoba się “nudna” biel. Teraz rusza nawet z połyskującą, chromatyczną kolekcją, ale nie tylko. Zawsze jest również opcja zgarnięcia PS5 w limitowanej edycji na 30-lecie marki, lecz w sumie chętni kupią ją chyba tylko w Japonii…

W każdym razie to już trzecia zmiana PlayStation 5. Wcześniej dostaliśmy bazowy model, a następnie PS5 Slim. To ostatnie ma całkiem sporo wsparcia, jeśli chodzi o dodatkowe akcesoria, w postaci choćby paneli. Jeśli więc zastanawialiście się, czy dysponując panelami do PS5 Slim, będziecie musieli kupować zupełnie nowe dla PS5 Pro, mam dla Was dobrą wiadomość. Firma potwierdziła, że do obu maszyn pasują te same panele. To w połączeniu z dyskiem skutecznie obniża potencjalne koszta na start.