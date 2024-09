Zupełnie nowa linia padów i konsol PS5 w chromatycznym wydaniu

State of Play obfitowało w wiele zapowiedzi, a wszystkie znajdziecie w tym miejscu. Jeśli jednak chodzi o gry “dużego” kalibru, to w zasadzie dostaliśmy jedynie Ghost of Yotei. Niby niewiele, ale zawsze coś! Na zachętę firma pokazała coś dla tych, którzy pragną odświeżyć wygląd swojej konsoli. Chroma Collection to nowa linia konsol i kontrolerów DualSense przeznaczona dla PlayStation 5.

PS5 Chroma Collection na zwiastunie

I jak się podoba? Muszę otwarcie przyznać, że w istocie wyglądają naprawdę świetnie. Mam tylko jeden problem z tym designem. Choć sam tego typu zabiegi bardzo lubię, a chromatyczne barwy w trzech wersjach wydają się pożądaną nowością, to jednak nie do końca pokrywają się z tym, co mam w mieszkaniu. Zgaduję, że to samo tyczy się także wielu z Was. Spora część graczy raczej “ukrywa” swoje PS5, a nie wysuwa na pierwszy plan, by błyszczała na szafce pod telewizorem.

Niemniej Chroma Collection to aż trzy nowe kolory. Znajdziemy tu panele boczne, całe konsole albo kontrolery DualSense. Przedstawiono daty premier nowej linii.

Kolor perłowy i indygo trafi na rynek 7 listopada 2024

Kolor morski kupimy od 23 stycznia 2025

Doceniam i pochwalam, choć sam raczej nie stanę się odbiorcą tej linii. A jak to wygląda u Was? Czekacie na dalsze możliwości odświeżenia sprzętu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

