W sieci zaczęło się robić coraz goręcej z uwagi na nadchodzącą premierę gry Doom: The Dark Ages. Jeżeli wy też czekacie na wielki powrót tej epickiej strzelanki, to mamy dla was dobre wieści. W jednym ze sklepów pojawiła się szalenie dobra oferta na pre-order, dzięki której możecie sporo zaoszczędzić.

Pre-order Doom: The Dark Ages w promocji

DOOM: The Dark Ages to nadchodząca pierwszoosobowa strzelanka od id Software i Bethesda Softworks, której premiera planowana jest na 15 maja 2025 roku na platformach PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Gra zabierze nas w przeszłość, przenosząc do mrocznego, techno-średniowiecznego świata, w którym wcielają się w znanego wszystkim Doom Slayera walczącego z hordami demonów. Rozgrywka kładzie nacisk na cięższe, bardziej strategiczne starcia, wprowadzając nowe bronie, takie jak piłotarcz (Shield Saw) oraz możliwość sterowania potężnym mechem Atlan i cybernetycznym smokiem.

Tytuł będzie na premierę dostępny w Xbox Game Pass, ale możecie go również nabyć na własność. A tak się składa, że obecnie cena pre-orderu na PC jest szalenie dobra.

Grę możecie kupić pod poniższym linkiem — obecna cena jest promocyjna, a w przypadku dalszych obniżek różnica zostanie wam zwrócona:

Ta wersja gry jest przeznaczona na Steam.

Kto z was planuje się zaopatrzyć w nadchodzącego DOOMa? Preorder to świetna opcja, jeśli jesteś fanem serii i masz zaufanie do id Software. A są ku temu powody, bo poprzednie odsłony po reboocie były genialne. W zasadzie od premiery cechowała je dobra optymalizacja i brak większych błędów. Możemy zatem oczekiwać, że i ten tytuł poradzi sobie dobrze już w pierwszych dniach. A że marka jest kultowa, to na pewno warto ją sobie zaznaczyć w kalendarzu.

Źródło: Instant Gaming