Prawie jak Cyberpunk? Ta gra za darmo to epicka strzelanka na Steam

Tym razem na platformie Valve pojawiła się nowa darmówka, pozwalająca wziąć udział w epickich starciach na arenach PvP. Nowa gra za darmo utrzymana została w iście cyberpunkowych klimatach i wydaje się być naprawdę przyzwoitą strzelanką. Jeżeli lubicie takie klimaty, to gra z pewnością przypadnie wam do gustu.

Ultranatural – nowa gra za darmo na Steam

Szybkie, dynamiczne strzelanki na arenach online to coś, co dla wielu stanowi clue grania po sieci. Zebranie ekipy, dobra zabawa ze znajomymi, czasami tylko tyle wystarczy, aby spędzić wspaniale czas. W tym celu trzeba jednak mieć odpowiednią pozycję w bibliotece. Dobrą opcją wydaje się być nowa gra za darmo na Steam, czyli Ultranatural.

W Ultranatural zmierzysz się ze znajomymi na jednej, starannie zaprojektowanej mapie, używając jednej tradycyjnej broni, aby udowodnić swoje umiejętności. Skupiamy się na walce opartej na umiejętnościach, szybkim ruchu i intensywnych meczach jeden na jeden lub w małych drużynach. Dzięki łatwym do hostowania serwerom jest to doskonały sposób na ustalenie, kto jest lepszym strzelcem w Twojej grupie.

Grę dodacie do swojej biblioteki na Steam z poniższego linku:

Czy ktoś z was szuka jeszcze innych gier za darmo? To się świetnie składa, bo mamy dla was cały dział poświęcony bezpłatnym produkcjom na PC i konsole. Każdego dnia pojawia się tam mnóstwo ciekawych pozycji, dlatego na pewno będziecie mieć w co grać.

Źródło: Steam